Трамп обрав сенатора Марка Рубіо майбутнім держсекретарем США

Новообраний президент США Дональд Трамп має намір номінувати сенатора від штату Флорида Марко Рубіо на посаду державного секретаря.

Про це йдеться у поширеній кампанією Трампа заяві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Він буде сильним захисником нашої нації, справжнім другом наших союзників і безстрашним воїном, який ніколи не відступиться перед нашими супротивниками", - відзначив Трамп у заяві, яку наводить "Радіо Свобода".

Сенатор Марк Рубіо відреагував на рішення новообраного президента США у соцмережі Х.

"Очолювати Державний департамент США – це величезна відповідальність, і я вдячний довірі, яку мені висловив президент Трамп. Як державний секретар, я працюватиму щодня, щоб виконувати його програму зовнішньої політики. Під керівництвом президента Трампа ми забезпечимо мир через силу і завжди ставитимемо інтереси американців і Америки понад усе. Я з нетерпінням чекаю на підтримку моїх колег у Сенаті США, щоб президент мав свою команду з національної безпеки та зовнішньої політики, коли він вступить на посаду 20 січня",- написав політик.

Читайте також: Лідером республіканців у Сенаті США став сенатор Тун: Він підтримує Україну

Що відомо про Марка Рубіо?

53-річний Марко Рубіо – син кубинських іммігрантів, один із прихильників активної зовнішньої політики Сполучених Штатів. Він відомий різкою критикою авторитарних режимів – китайського, іранського, кубинського.

Він був одним із 15 сенаторів-республіканців, які у квітні цього року проголосували проти пакету військової допомоги Україні на $61 мільярд.

Нещодавно в одному із інтерв’ю Рубіо заявив, що війна в Україні є патовою і вона має бути доведена до кінця.

Читайте також: Новим держсекретарем США може стати Рубіо, - The New York Times