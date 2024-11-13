Трамп обрав сенатора Марка Рубіо майбутнім держсекретарем США
Новообраний президент США Дональд Трамп має намір номінувати сенатора від штату Флорида Марко Рубіо на посаду державного секретаря.
Про це йдеться у поширеній кампанією Трампа заяві, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Він буде сильним захисником нашої нації, справжнім другом наших союзників і безстрашним воїном, який ніколи не відступиться перед нашими супротивниками", - відзначив Трамп у заяві, яку наводить "Радіо Свобода".
Сенатор Марк Рубіо відреагував на рішення новообраного президента США у соцмережі Х.
"Очолювати Державний департамент США – це величезна відповідальність, і я вдячний довірі, яку мені висловив президент Трамп. Як державний секретар, я працюватиму щодня, щоб виконувати його програму зовнішньої політики. Під керівництвом президента Трампа ми забезпечимо мир через силу і завжди ставитимемо інтереси американців і Америки понад усе. Я з нетерпінням чекаю на підтримку моїх колег у Сенаті США, щоб президент мав свою команду з національної безпеки та зовнішньої політики, коли він вступить на посаду 20 січня",- написав політик.
Що відомо про Марка Рубіо?
53-річний Марко Рубіо – син кубинських іммігрантів, один із прихильників активної зовнішньої політики Сполучених Штатів. Він відомий різкою критикою авторитарних режимів – китайського, іранського, кубинського.
Він був одним із 15 сенаторів-республіканців, які у квітні цього року проголосували проти пакету військової допомоги Україні на $61 мільярд.
Нещодавно в одному із інтерв’ю Рубіо заявив, що війна в Україні є патовою і вона має бути доведена до кінця.
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Але на ньому новий кандидат на посаду міністра оборони США Піт Хегсет, призначений Трампом, називає путіна військовим злочинцем і каже, що Байден був слабким президентом.
"Ми мали би відправити в Україну вдвічі більше зброї та швидше, щоб ця війна закінчилася якнайшвидже перемогою України." -, начебто заявив він.
пруф-лінк відео: https://x.com/i/status/1856691342945956033