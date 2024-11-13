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Трамп обрав сенатора Марка Рубіо майбутнім держсекретарем США

Трамп офіційно обрав сенатора Марка Рубіо майбутнім держсекретарем США

Новообраний президент США Дональд Трамп має намір номінувати сенатора від штату Флорида Марко Рубіо на посаду державного секретаря.

Про це йдеться у поширеній кампанією Трампа заяві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Він буде сильним захисником нашої нації, справжнім другом наших союзників і безстрашним воїном, який ніколи не відступиться перед нашими супротивниками", - відзначив Трамп у заяві, яку наводить "Радіо Свобода".

Сенатор Марк Рубіо відреагував на рішення новообраного президента США у соцмережі Х.

"Очолювати Державний департамент США – це величезна відповідальність, і я вдячний довірі, яку мені висловив президент Трамп. Як державний секретар, я працюватиму щодня, щоб виконувати його програму зовнішньої політики. Під керівництвом президента Трампа ми забезпечимо мир через силу і завжди ставитимемо інтереси американців і Америки понад усе. Я з нетерпінням чекаю на підтримку моїх колег у Сенаті США, щоб президент мав свою команду з національної безпеки та зовнішньої політики, коли він вступить на посаду 20 січня",- написав політик.

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Що відомо про Марка Рубіо?

53-річний Марко Рубіо – син кубинських іммігрантів, один із прихильників активної зовнішньої політики Сполучених Штатів. Він відомий різкою критикою авторитарних режимів – китайського, іранського, кубинського.

Він був одним із 15 сенаторів-республіканців, які у квітні цього року проголосували проти пакету військової допомоги Україні на $61 мільярд.

Нещодавно в одному із інтерв’ю Рубіо заявив, що війна в Україні є патовою і вона має бути доведена до кінця.

Читайте також: Новим держсекретарем США може стати Рубіо, - The New York Times

Автор: 

Держдепартамент США (1615) призначення (2276) посада (64) Трамп Дональд (5536)


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Кто не знает в 16 году Рубио был одним из фаворитов на президенство и во время дебатов он сказал что у Трампа маленькие руки как у девочки.
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13.11.2024 22:34 Відповісти
Він в 2022 казав, що треба пекельні санкції проти рашки вводити, а сьогодні він вже маячню несе, що треба на поступки ху@лу йти...
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13.11.2024 23:06 Відповісти
Якшо Трамп після таких заяв Рубіо призначає його на такий відповідальний пост, то це лише в плюс Трампу, який незважаючи на свою показну імпульсивність може призначити на високу посаду людину, яка його критикувала та навіть кепкувала з нього. Я навіть не уявляю щоб на щось подібне спромігся мстивий та дріб"язковий "прострочений ЗЕлідор найвеличнішої незламності"
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13.11.2024 23:14 Відповісти
Трампу сказали - он и назначил.
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13.11.2024 23:23 Відповісти
Судячи по заявленим призначенням для України передбачаються ще більш тяжкі випробування...Слава Україні!
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13.11.2024 23:09 Відповісти
Не зрозуміло чи фейкове це відео чи якесь старезне...
Але на ньому новий кандидат на посаду міністра оборони США Піт Хегсет, призначений Трампом, називає путіна військовим злочинцем і каже, що Байден був слабким президентом.
"Ми мали би відправити в Україну вдвічі більше зброї та швидше, щоб ця війна закінчилася якнайшвидже перемогою України." -, начебто заявив він.

пруф-лінк відео: https://x.com/i/status/1856691342945956033
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13.11.2024 23:49 Відповісти
 
 