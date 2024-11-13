Лідером республіканців у Сенаті США став сенатор Тун: Він підтримує Україну
Новим очільником республіканської більшості у Сенаті Сполучених Штатів обраний сенатор від Південної Дакоти Джон Тун, який неодноразово висловлювався за підтримку України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Зазначається, що 63-річний Тун переміг після другого раунду виборів лідера республіканців у Сенаті, здобувши 29 голосів, тоді як Джон Корнін з Техасу отримав 24 голоси.
Сенатор від штату Флорида Рік Скотт, якому віддавали перевагу прихильники Дональда Трампа – зокрема колишній ведучий Fox News Такер Карлсон – вибув у першому турі, набравши лише 13 голосів.
У своїй заяві Тун сказав, що для нього це "велика честь" і що він "об'єднаний програмою президента Трампа".
Що відомо про Джона Туна?
Джон Тун працює в Сенаті з 2004 року, а донедавна був заступником Мітча Макконнелла – нинішнього лідера республіканців, який покидає посаду.
Тун вважається досвідченим законодавцем, який дотримується більш центристських позицій та має налагоджені стосунки з більшістю колег-республіканців у Конгресі.
Заяви про Україну
У березні 2022 року Джон Тун визнав досягнення України в успішному протистоянні російській агресії та боротьбі за свободу.
Тун наголошував, що українцям потрібна військова підтримка США та інших країн, і закликав європейських партнерів зробити значні внески, щоб допомогти Україні отримати найсильнішу позицію для перемоги у війні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Трамп офіційно обрав конгресмена Волтца своїм радником з питань нацбезпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль