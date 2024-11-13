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Лідером республіканців у Сенаті США став сенатор Тун: Він підтримує Україну

Джон Тун став лідером республіканців у Сенаті США

Новим очільником республіканської більшості у Сенаті Сполучених Штатів обраний сенатор від Південної Дакоти Джон Тун, який неодноразово висловлювався за підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Зазначається, що 63-річний Тун переміг після другого раунду виборів лідера республіканців у Сенаті, здобувши 29 голосів, тоді як Джон Корнін з Техасу отримав 24 голоси. 

Сенатор від штату Флорида Рік Скотт, якому віддавали перевагу прихильники Дональда Трампа – зокрема колишній ведучий Fox News Такер Карлсон – вибув у першому турі, набравши лише 13 голосів.

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У своїй заяві Тун сказав, що для нього це "велика честь" і що він "об'єднаний програмою президента Трампа".

Що відомо про Джона Туна?

Джон Тун працює в Сенаті з 2004 року, а донедавна був заступником Мітча Макконнелла – нинішнього лідера республіканців, який покидає посаду.

Тун вважається досвідченим законодавцем, який дотримується більш центристських позицій та має налагоджені стосунки з більшістю колег-республіканців у Конгресі.

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Заяви про Україну

У березні 2022 року Джон Тун визнав досягнення України в успішному протистоянні російській агресії та боротьбі за свободу.

Тун наголошував, що українцям потрібна військова підтримка США та інших країн, і закликав європейських партнерів зробити значні внески, щоб допомогти Україні отримати найсильнішу позицію для перемоги у війні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп обрав журналіста на посаду міністра оборони США 

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Трамп офіційно обрав конгресмена Волтца своїм радником з питань нацбезпеки.

Автор: 

призначення (2276) США (22614) Трамп Дональд (5536) Сенат США (597)


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Топ коментарі
+3
Ось так і працює система "стримувань і противаг"...
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13.11.2024 20:26
+2
Толку если все будет решать Трамп в одно рыло. Ну еще шакал Маск будет там подтанцовывать сзади
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13.11.2024 20:55
+1
А по ньому якось й видно, що не політична шпана...
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13.11.2024 20:55
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Ось так і працює система "стримувань і противаг"...
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13.11.2024 20:26 Відповісти
У Туна набагать більше шансів зібрати 49 голосів із 53 респів у сенаті ніж у Скотта для прийняття законів.
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13.11.2024 21:14 Відповісти
То він вікі спартц пику начистить?
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13.11.2024 20:43 Відповісти
І срампу.
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13.11.2024 21:16 Відповісти
не начистит, вика в Конгрессе, а это Сенат.
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14.11.2024 00:42 Відповісти
Толку если все будет решать Трамп в одно рыло. Ну еще шакал Маск будет там подтанцовывать сзади
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13.11.2024 20:55 Відповісти
Не факт, ой не факт. Не в США.
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13.11.2024 21:28 Відповісти
А по ньому якось й видно, що не політична шпана...
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13.11.2024 20:55 Відповісти
а що там з міністром оборони? будуть брати із стендаперів чи все ж хоча б з телеведучих?
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13.11.2024 21:09 Відповісти
телеведучего уже назначил, из Fox news. 44 года хлопчику, правда майор резерва.
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14.11.2024 00:47 Відповісти
все ж таки їхній кавеен крутіший ніж наш.
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14.11.2024 00:50 Відповісти
 
 