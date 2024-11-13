Лідером республіканців у Сенаті США став сенатор Тун: Він підтримує Україну

Новим очільником республіканської більшості у Сенаті Сполучених Штатів обраний сенатор від Південної Дакоти Джон Тун, який неодноразово висловлювався за підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Зазначається, що 63-річний Тун переміг після другого раунду виборів лідера республіканців у Сенаті, здобувши 29 голосів, тоді як Джон Корнін з Техасу отримав 24 голоси.

Сенатор від штату Флорида Рік Скотт, якому віддавали перевагу прихильники Дональда Трампа – зокрема колишній ведучий Fox News Такер Карлсон – вибув у першому турі, набравши лише 13 голосів.

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У своїй заяві Тун сказав, що для нього це "велика честь" і що він "об'єднаний програмою президента Трампа".

Що відомо про Джона Туна?

Джон Тун працює в Сенаті з 2004 року, а донедавна був заступником Мітча Макконнелла – нинішнього лідера республіканців, який покидає посаду.

Тун вважається досвідченим законодавцем, який дотримується більш центристських позицій та має налагоджені стосунки з більшістю колег-республіканців у Конгресі.

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Заяви про Україну

У березні 2022 року Джон Тун визнав досягнення України в успішному протистоянні російській агресії та боротьбі за свободу.

Тун наголошував, що українцям потрібна військова підтримка США та інших країн, і закликав європейських партнерів зробити значні внески, щоб допомогти Україні отримати найсильнішу позицію для перемоги у війні.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Трамп офіційно обрав конгресмена Волтца своїм радником з питань нацбезпеки.