Трамп обрав журналіста на посаду міністра оборони США
Лідер американських виборчих перегонів Дональд Трамп офіційно висунув на посаду нового міністра оборони США кандидатуру Піта Хегсета.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.
"Для мене честь оголосити, що я висунув Піта Хегсета на посаду міністра оборони в моєму кабінеті", - заявив Трамп.
Він також зауважив, що Хегсет провів "усе своє життя, будучи воїном за війська та за країну".
"Піт є сильним, розумним і вірить у те, що "Америка передусім"", - сказав Трамп.
Окрім того, він додав, що "з Пітом на чолі" американська армія "знову стане великою", й Штати "ніколи не відступлять".
Що про Хегсета відомо?
За даними ЗМІ, Пітер Брайан Хегсет є ветераном армії США, офіцером Національної гвардії. Він служив в Іраку та Афганістані. Має ступінь бакалавра в Прінстоні та ступінь магістра в Гарварді.
Майбутній очільник Пентагону зараз є співведучим "Fox & Friends Weekends".
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Трамп офіційно обрав конгресмена Волтца своїм радником з питань нацбезпеки.
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"Якщо Україна зможе захистити себе... чудово, але я не хочу, щоб американське втручання проникало вглиб Європи і змушувало (Путіна) відчувати, що він наступає йому на п'яти", - сказав Хегсет.
Чи не знаєте, кого зараз на Фоксі утримують?
Чарказм, якщо що.
Где вы вообще этот бред вычитали?
Он служил в Афганистане и Ираке и получил уйму боевых наград. Закончил Принстонский и Гарвардский университеты.
Ну їжте тепер...
https://t.me/SergeyLubarsky/2075
Одні українці при владі в Україні!
Хоча дуже прикро, що чинна влада США не хоче розуміти, що ЕрЗе - це сучий син, якого треба загратувати, до речі, в інтересах Америки...
Тільки, от яка біда: втрутилися касапи.
крупну рибу треба водити і сповільнювати тож будемо разом з західом це робити
захід дуже чутливий зараз до війни особливо ядерної тож будемо водити цю рибу разом
зе може пишатися собою)