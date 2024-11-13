Трамп обрав журналіста на посаду міністра оборони США

Лідер американських виборчих перегонів Дональд Трамп офіційно висунув на посаду нового міністра оборони США кандидатуру Піта Хегсета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.

"Для мене честь оголосити, що я висунув Піта Хегсета на посаду міністра оборони в моєму кабінеті", - заявив Трамп.

Він також зауважив, що Хегсет провів "усе своє життя, будучи воїном за війська та за країну".

"Піт є сильним, розумним і вірить у те, що "Америка передусім"", - сказав Трамп.

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Окрім того, він додав, що "з Пітом на чолі" американська армія "знову стане великою", й Штати "ніколи не відступлять".

Що про Хегсета відомо?

За даними ЗМІ, Пітер Брайан Хегсет є ветераном армії США, офіцером Національної гвардії. Він служив в Іраку та Афганістані. Має ступінь бакалавра в Прінстоні та ступінь магістра в Гарварді.

Майбутній очільник Пентагону зараз є співведучим "Fox & Friends Weekends".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Трамп офіційно обрав конгресмена Волтца своїм радником з питань нацбезпеки.