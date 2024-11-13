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Трамп обрав журналіста на посаду міністра оборони США

Пітер Брайан Хегсет

Лідер американських виборчих перегонів Дональд Трамп офіційно висунув на посаду нового міністра оборони США кандидатуру Піта Хегсета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.

"Для мене честь оголосити, що я висунув Піта Хегсета на посаду міністра оборони в моєму кабінеті", - заявив Трамп.

Він також зауважив, що Хегсет провів "усе своє життя, будучи воїном за війська та за країну".

"Піт є сильним, розумним і вірить у те, що "Америка передусім"", - сказав Трамп.

Також читайте: Департамент внутрішньої безпеки США очолить Ноем, яка проти військової допомоги Україні, - ЗМІ

Окрім того, він додав, що "з Пітом на чолі" американська армія "знову стане великою", й Штати "ніколи не відступлять".

Що про Хегсета відомо?

За даними ЗМІ, Пітер Брайан Хегсет є ветераном армії США, офіцером Національної гвардії. Він служив в Іраку та Афганістані. Має ступінь бакалавра в Прінстоні та ступінь магістра в Гарварді.

Майбутній очільник Пентагону зараз є співведучим "Fox & Friends Weekends".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Трамп офіційно обрав конгресмена Волтца своїм радником з питань нацбезпеки.

Автор: 

Пентагон (1417) США (22614) Трамп Дональд (5536)


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Топ коментарі
+13
Нашого боневтіка ніхто не переплюне
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13.11.2024 07:06
+10
Нашестя фріків. Ото накерують.
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13.11.2024 06:56
+9
Не принижуйте преЗЕдента, пишіть з великої літери. Ось так: Боневтік Хрінпіду.
Чарказм, якщо що.
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13.11.2024 07:23
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Пишуть, що "яструб". І ніби-то прихильник допомоги Україні.
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13.11.2024 06:56 Відповісти
Хегсет сказав, що вторгнення Росії в Україну у 2022 році було "війною Путіна за те, щоб повернути йому його лайно".

"Якщо Україна зможе захистити себе... чудово, але я не хочу, щоб американське втручання проникало вглиб Європи і змушувало (Путіна) відчувати, що він наступає йому на п'яти", - сказав Хегсет.
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13.11.2024 07:35 Відповісти
то це ми лайно?? він це сказав?
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14.11.2024 02:05 Відповісти
ви прочитали, що Хегсет є зараз співведучим на "Fox & Friends Weekends"?
Чи не знаєте, кого зараз на Фоксі утримують?
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13.11.2024 09:49 Відповісти
Нашестя фріків. Ото накерують.
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13.11.2024 06:56 Відповісти
Нашого боневтіка ніхто не переплюне
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13.11.2024 07:06 Відповісти
Не принижуйте преЗЕдента, пишіть з великої літери. Ось так: Боневтік Хрінпіду.
Чарказм, якщо що.
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13.11.2024 07:23 Відповісти
Добре...від тепер Ішак Оманський буду
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13.11.2024 10:44 Відповісти
Цей "воєнний" ,служив пупкарьом в тюрязі Гуантанамо(Куба). Україні від нього толку 0.
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13.11.2024 07:18 Відповісти
Это вам на рашатудей рассказали? О_о
Где вы вообще этот бред вычитали?
Он служил в Афганистане и Ираке и получил уйму боевых наград. Закончил Принстонский и Гарвардский университеты.
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13.11.2024 08:51 Відповісти
The best and brightest are coming to the forefront for the whole world to see the real face of America.
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13.11.2024 08:05 Відповісти
Колишній майор нацгвардії. 10 років працює ведучим телешоу. Досвіду управління бізнесом, хоча б середнім, не має. Деякий час в Пентагоні буде цирк і клоуни.
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13.11.2024 08:10 Відповісти
Йой, а хіба не ви тут топили за трампа, аж із штанів вискакували?!
Ну їжте тепер...
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13.11.2024 09:12 Відповісти
Стосовно "цирку" в Пентагоні:
https://t.me/SergeyLubarsky/2075
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13.11.2024 11:32 Відповісти
шоу мен епоха шоу менів
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13.11.2024 08:15 Відповісти
Питання про кваліфікацію Хегсета піднімали демократи, республіканці та наближені до новообраного президента Трампа: сенатор-республіканець Ліза Мурковскі сказала: «Вау», а численні представники оборонного відомства заявили: «Всі просто шоковані»--------------------- Працює політичним коментатором . Раніше він був виконавчим директором організацій «Ветерани за свободу» та «Стурбовані ветерани за Америку».
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13.11.2024 09:18 Відповісти
"Питання про кваліфікацію Хегсета піднімали демократи, республіканці та наближені до новообраного президента Трампа: сенатор-республіканець Ліза Мурковскі сказала: «Вау»"
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13.11.2024 11:13 Відповісти
Для нас це добре
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13.11.2024 21:19 Відповісти
Очередной идиот. Где Трамп таких только находит. Хотя ето походу Маск подсунул своего кореша по наркопритону. Америка станет большим цирком с такими руководителями, а не великой державой.
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13.11.2024 09:12 Відповісти
Слава Богу шо не маленьким кв95.
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13.11.2024 09:20 Відповісти
Мабуть Трамп перейняв досвід кадрових призначеннь у майбутнього ЗЄ'ка?
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13.11.2024 10:59 Відповісти
ех, дарма не Умеров або Резников, акі жодного разу ніде не служили )))
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13.11.2024 09:29 Відповісти
Та куди йому до патрійотів зелєнського, рєзнікова, умєрова єрмака і сирського з татаровим !
Одні українці при владі в Україні!
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13.11.2024 09:38 Відповісти
є різниця між владою у США і в Україні.У США-"Америка понад Усе" .В "зепоцріотів"-"своя кишеня, найрідніша "
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13.11.2024 10:10 Відповісти
беззаперечно.
Хоча дуже прикро, що чинна влада США не хоче розуміти, що ЕрЗе - це сучий син, якого треба загратувати, до речі, в інтересах Америки...
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13.11.2024 10:17 Відповісти
Якщо не хоче поки що "загратувати",то тільки тому,що мабуть має якусь вигоду із ЕрЗе??? І не важко догадатися,яку саме...
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13.11.2024 10:26 Відповісти
Як яку і невідомо?! Зе вже пообіцяв відкрито Трампу українські ресурси в обмін на Зе пануванння пожиттєве над рабами українцями!
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13.11.2024 10:51 Відповісти
Вам треба самім пройти свою громаданську війну в яку Америка точно втручатися не буде.
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13.11.2024 21:05 Відповісти
пройшли вже два Майдани з антимайданами.
Тільки, от яка біда: втрутилися касапи.
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14.11.2024 01:58 Відповісти
з кацапами як я вже казав треба поводитись як на рибалці
крупну рибу треба водити і сповільнювати тож будемо разом з західом це робити
захід дуже чутливий зараз до війни особливо ядерної тож будемо водити цю рибу разом
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14.11.2024 04:19 Відповісти
Це приблизно, як би у нас експерта Жданова на МО призначили!
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13.11.2024 20:08 Відповісти
Как Мусийчук или Пиховшика
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13.11.2024 20:15 Відповісти
Нє, треба щоб служив, офіцера.
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13.11.2024 20:26 Відповісти
А хто це?
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13.11.2024 20:31 Відповісти
Другий, після Арестовича! https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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13.11.2024 20:42 Відповісти
Я что-то думал что Карлсон Такер станет министром обороны . Хотя Карлсон думаю без портфеля НЕ останется . Хатя , в США ума хватило клоуна НЕ выбрать.
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13.11.2024 20:13 Відповісти
Факера Карлсона призначено прес-секретарем Білого Будинку
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13.11.2024 20:43 Відповісти
Так це військовий, з бойовим досвідом. А скоморох головнокомандуючий це в іншій історії
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13.11.2024 20:17 Відповісти
Як по лекалам все. Залишилось Трампу в ОМАН полетіти і таємно з путінськими посланцями зустрітись. В цьому є і позитив. Можливо через рік -два українські виборці вже не будуть вважатися найдурнішими в світі.
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13.11.2024 20:29 Відповісти
Почетав каментарі. Як порохобот не можу зрозуміти, люди, які собі обрали напівграмотного скомороха президентом, а потім таких же у парламент, вазмущєни діями Трампа?🤣
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13.11.2024 20:36 Відповісти
Маскаль вирішив трохи покерувати америкою, як твітором, сподіваюсь назву під кінець каденції шататам не змінять на ХХХ
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13.11.2024 20:54 Відповісти
может при нем зеленский и его шуты не будут воровать деньги, а люди Трампа следить за зеленым.
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13.11.2024 20:54 Відповісти
Ну просто як під копірку...
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13.11.2024 20:55 Відповісти
йде стопами зе.
зе може пишатися собою)
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14.11.2024 02:07 Відповісти
 
 