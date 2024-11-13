Трамп избрал журналиста на должность министра обороны США
Лидер американской избирательной гонки Дональд Трамп официально выдвинул на должность нового министра обороны США кандидатуру Пита Хегсета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.
"Для меня честь объявить, что я выдвинул Пита Хегсета на должность министра обороны в моем кабинете", - заявил Трамп.
Он также отметил, что Хегсет провел "всю свою жизнь, будучи воином за войска и за страну".
"Пит является сильным, умным и верит в то, что "Америка - прежде всего"", - сказал Трамп.
Кроме того, он добавил, что "с Питом во главе" американская армия "снова станет великой", и Штаты "никогда не отступят".
Что известно о Хэгсете?
По данным СМИ, Питер Брайан Хегсет является ветераном армии США, офицером Национальной гвардии. Он служил в Ираке и Афганистане. Имеет степень бакалавра в Принстоне и степень магистра в Гарварде.
Будущий глава Пентагона сейчас является соведущим "Fox & Friends Weekends".
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Трамп официально избрал конгрессмена Волтца своим советником по вопросам нацбезопасности.
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"Якщо Україна зможе захистити себе... чудово, але я не хочу, щоб американське втручання проникало вглиб Європи і змушувало (Путіна) відчувати, що він наступає йому на п'яти", - сказав Хегсет.
Чи не знаєте, кого зараз на Фоксі утримують?
Чарказм, якщо що.
Где вы вообще этот бред вычитали?
Он служил в Афганистане и Ираке и получил уйму боевых наград. Закончил Принстонский и Гарвардский университеты.
Ну їжте тепер...
https://t.me/SergeyLubarsky/2075
Одні українці при владі в Україні!
Хоча дуже прикро, що чинна влада США не хоче розуміти, що ЕрЗе - це сучий син, якого треба загратувати, до речі, в інтересах Америки...
Тільки, от яка біда: втрутилися касапи.
крупну рибу треба водити і сповільнювати тож будемо разом з західом це робити
захід дуже чутливий зараз до війни особливо ядерної тож будемо водити цю рибу разом
зе може пишатися собою)