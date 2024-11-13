РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8916 посетителей онлайн
Новости
16 606 48

Трамп избрал журналиста на должность министра обороны США

Пітер Брайан Хегсет

Лидер американской избирательной гонки Дональд Трамп официально выдвинул на должность нового министра обороны США кандидатуру Пита Хегсета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

"Для меня честь объявить, что я выдвинул Пита Хегсета на должность министра обороны в моем кабинете", - заявил Трамп.

Он также отметил, что Хегсет провел "всю свою жизнь, будучи воином за войска и за страну".

"Пит является сильным, умным и верит в то, что "Америка - прежде всего"", - сказал Трамп.

Читайте также: Трамп официально избрал конгрессмена Уолтца своим советником по вопросам нацбезопасности

Кроме того, он добавил, что "с Питом во главе" американская армия "снова станет великой", и Штаты "никогда не отступят".

Что известно о Хэгсете?

По данным СМИ, Питер Брайан Хегсет является ветераном армии США, офицером Национальной гвардии. Он служил в Ираке и Афганистане. Имеет степень бакалавра в Принстоне и степень магистра в Гарварде.

Будущий глава Пентагона сейчас является соведущим "Fox & Friends Weekends".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Трамп официально избрал конгрессмена Волтца своим советником по вопросам нацбезопасности.

Автор: 

Пентагон (1451) Трамп Дональд (5187)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Нашого боневтіка ніхто не переплюне
показать весь комментарий
13.11.2024 07:06
+10
Нашестя фріків. Ото накерують.
показать весь комментарий
13.11.2024 06:56
+9
Не принижуйте преЗЕдента, пишіть з великої літери. Ось так: Боневтік Хрінпіду.
Чарказм, якщо що.
показать весь комментарий
13.11.2024 07:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пишуть, що "яструб". І ніби-то прихильник допомоги Україні.
показать весь комментарий
13.11.2024 06:56 Ответить
Хегсет сказав, що вторгнення Росії в Україну у 2022 році було "війною Путіна за те, щоб повернути йому його лайно".

"Якщо Україна зможе захистити себе... чудово, але я не хочу, щоб американське втручання проникало вглиб Європи і змушувало (Путіна) відчувати, що він наступає йому на п'яти", - сказав Хегсет.
показать весь комментарий
13.11.2024 07:35 Ответить
то це ми лайно?? він це сказав?
показать весь комментарий
14.11.2024 02:05 Ответить
ви прочитали, що Хегсет є зараз співведучим на "Fox & Friends Weekends"?
Чи не знаєте, кого зараз на Фоксі утримують?
показать весь комментарий
13.11.2024 09:49 Ответить
Нашестя фріків. Ото накерують.
показать весь комментарий
13.11.2024 06:56 Ответить
Нашого боневтіка ніхто не переплюне
показать весь комментарий
13.11.2024 07:06 Ответить
Не принижуйте преЗЕдента, пишіть з великої літери. Ось так: Боневтік Хрінпіду.
Чарказм, якщо що.
показать весь комментарий
13.11.2024 07:23 Ответить
Добре...від тепер Ішак Оманський буду
показать весь комментарий
13.11.2024 10:44 Ответить
Цей "воєнний" ,служив пупкарьом в тюрязі Гуантанамо(Куба). Україні від нього толку 0.
показать весь комментарий
13.11.2024 07:18 Ответить
Это вам на рашатудей рассказали? О_о
Где вы вообще этот бред вычитали?
Он служил в Афганистане и Ираке и получил уйму боевых наград. Закончил Принстонский и Гарвардский университеты.
показать весь комментарий
13.11.2024 08:51 Ответить
The best and brightest are coming to the forefront for the whole world to see the real face of America.
показать весь комментарий
13.11.2024 08:05 Ответить
Колишній майор нацгвардії. 10 років працює ведучим телешоу. Досвіду управління бізнесом, хоча б середнім, не має. Деякий час в Пентагоні буде цирк і клоуни.
показать весь комментарий
13.11.2024 08:10 Ответить
Йой, а хіба не ви тут топили за трампа, аж із штанів вискакували?!
Ну їжте тепер...
показать весь комментарий
13.11.2024 09:12 Ответить
Стосовно "цирку" в Пентагоні:
https://t.me/SergeyLubarsky/2075
показать весь комментарий
13.11.2024 11:32 Ответить
шоу мен епоха шоу менів
показать весь комментарий
13.11.2024 08:15 Ответить
Питання про кваліфікацію Хегсета піднімали демократи, республіканці та наближені до новообраного президента Трампа: сенатор-республіканець Ліза Мурковскі сказала: «Вау», а численні представники оборонного відомства заявили: «Всі просто шоковані»--------------------- Працює політичним коментатором . Раніше він був виконавчим директором організацій «Ветерани за свободу» та «Стурбовані ветерани за Америку».
показать весь комментарий
13.11.2024 09:18 Ответить
"Питання про кваліфікацію Хегсета піднімали демократи, республіканці та наближені до новообраного президента Трампа: сенатор-республіканець Ліза Мурковскі сказала: «Вау»"
показать весь комментарий
13.11.2024 11:13 Ответить
Для нас це добре
показать весь комментарий
13.11.2024 21:19 Ответить
Очередной идиот. Где Трамп таких только находит. Хотя ето походу Маск подсунул своего кореша по наркопритону. Америка станет большим цирком с такими руководителями, а не великой державой.
показать весь комментарий
13.11.2024 09:12 Ответить
Слава Богу шо не маленьким кв95.
показать весь комментарий
13.11.2024 09:20 Ответить
Мабуть Трамп перейняв досвід кадрових призначеннь у майбутнього ЗЄ'ка?
показать весь комментарий
13.11.2024 10:59 Ответить
ех, дарма не Умеров або Резников, акі жодного разу ніде не служили )))
показать весь комментарий
13.11.2024 09:29 Ответить
Та куди йому до патрійотів зелєнського, рєзнікова, умєрова єрмака і сирського з татаровим !
Одні українці при владі в Україні!
показать весь комментарий
13.11.2024 09:38 Ответить
є різниця між владою у США і в Україні.У США-"Америка понад Усе" .В "зепоцріотів"-"своя кишеня, найрідніша "
показать весь комментарий
13.11.2024 10:10 Ответить
беззаперечно.
Хоча дуже прикро, що чинна влада США не хоче розуміти, що ЕрЗе - це сучий син, якого треба загратувати, до речі, в інтересах Америки...
показать весь комментарий
13.11.2024 10:17 Ответить
Якщо не хоче поки що "загратувати",то тільки тому,що мабуть має якусь вигоду із ЕрЗе??? І не важко догадатися,яку саме...
показать весь комментарий
13.11.2024 10:26 Ответить
Як яку і невідомо?! Зе вже пообіцяв відкрито Трампу українські ресурси в обмін на Зе пануванння пожиттєве над рабами українцями!
показать весь комментарий
13.11.2024 10:51 Ответить
Вам треба самім пройти свою громаданську війну в яку Америка точно втручатися не буде.
показать весь комментарий
13.11.2024 21:05 Ответить
пройшли вже два Майдани з антимайданами.
Тільки, от яка біда: втрутилися касапи.
показать весь комментарий
14.11.2024 01:58 Ответить
з кацапами як я вже казав треба поводитись як на рибалці
крупну рибу треба водити і сповільнювати тож будемо разом з західом це робити
захід дуже чутливий зараз до війни особливо ядерної тож будемо водити цю рибу разом
показать весь комментарий
14.11.2024 04:19 Ответить
Це приблизно, як би у нас експерта Жданова на МО призначили!
показать весь комментарий
13.11.2024 20:08 Ответить
Как Мусийчук или Пиховшика
показать весь комментарий
13.11.2024 20:15 Ответить
Нє, треба щоб служив, офіцера.
показать весь комментарий
13.11.2024 20:26 Ответить
А хто це?
показать весь комментарий
13.11.2024 20:31 Ответить
Другий, після Арестовича! https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
показать весь комментарий
13.11.2024 20:42 Ответить
Я что-то думал что Карлсон Такер станет министром обороны . Хотя Карлсон думаю без портфеля НЕ останется . Хатя , в США ума хватило клоуна НЕ выбрать.
показать весь комментарий
13.11.2024 20:13 Ответить
Факера Карлсона призначено прес-секретарем Білого Будинку
показать весь комментарий
13.11.2024 20:43 Ответить
Так це військовий, з бойовим досвідом. А скоморох головнокомандуючий це в іншій історії
показать весь комментарий
13.11.2024 20:17 Ответить
Як по лекалам все. Залишилось Трампу в ОМАН полетіти і таємно з путінськими посланцями зустрітись. В цьому є і позитив. Можливо через рік -два українські виборці вже не будуть вважатися найдурнішими в світі.
показать весь комментарий
13.11.2024 20:29 Ответить
Почетав каментарі. Як порохобот не можу зрозуміти, люди, які собі обрали напівграмотного скомороха президентом, а потім таких же у парламент, вазмущєни діями Трампа?🤣
показать весь комментарий
13.11.2024 20:36 Ответить
Маскаль вирішив трохи покерувати америкою, як твітором, сподіваюсь назву під кінець каденції шататам не змінять на ХХХ
показать весь комментарий
13.11.2024 20:54 Ответить
может при нем зеленский и его шуты не будут воровать деньги, а люди Трампа следить за зеленым.
показать весь комментарий
13.11.2024 20:54 Ответить
Ну просто як під копірку...
показать весь комментарий
13.11.2024 20:55 Ответить
йде стопами зе.
зе може пишатися собою)
показать весь комментарий
14.11.2024 02:07 Ответить
 
 