Байден провів зустріч з Трампом у Білому домі. ФОТОрепортаж
Президент США Джо Байден провів зустріч у Білому домі з новообраним президентом Дональдом Трампом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Байден наголосив, що чекає на "плавний перехід" влади у січні та привітав Трампа з перемогою на виборах.
"Він (Байден) дотримується норм, він поважає наші демократичні інститути, він дотримується принципу мирної передачі влади, – заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр. – Це те, що є нормою. Це те, що має статися".
Перед цим вранці Дональд Трамп виступив перед великою групою конгресменів-республіканців з Палати представників у Вашингтоні.
Топ коментарі
+9 Gary Grant #596259
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+8 Владимир Рудяга
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+5 Rtt #588155
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