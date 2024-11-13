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Байден провів зустріч з Трампом у Білому домі. ФОТОрепортаж

Президент США Джо Байден провів зустріч у Білому домі з новообраним президентом Дональдом Трампом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

зустріч Байдена і Трампа у Білому домі

Байден наголосив, що чекає на "плавний перехід" влади у січні та привітав Трампа з перемогою на виборах.

Байден прийняв Трампа у Білому домі
Байден прийняв Трампа у Білому домі

"Він (Байден) дотримується норм, він поважає наші демократичні інститути, він дотримується принципу мирної передачі влади, – заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр. – Це те, що є нормою. Це те, що має статися".

Трамп і Байден у Білому домі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Республіканська партія збереже більшість у Палаті представників США, - The Hill


Трамп і Байден у Білому домі

Перед цим вранці Дональд Трамп виступив перед великою групою конгресменів-республіканців з Палати представників у Вашингтоні.

Також читайте: Байден переконуватиме Конгрес і Трампа зберегти підтримку України, - Салліван

Автор: 

Байден Джо (2888) США (22799) Трамп Дональд (5619)


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Топ коментарі
+9
Есть такие. Но они все фрики. Гляньте на Маска. Он же @бнутый. Гениальность-обратная сторона дебилизма. Можно рассчитать полёт на Альфа-Центавра но не уметь себе шнурки завязать.
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13.11.2024 19:29
+8
Да уж дряхлый президент Америки передаёт бразды правления дряхлеющему. Просто треш какой-то, неужели перевелись в этой стране помоложе претенденты?
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13.11.2024 19:21
+5
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13.11.2024 19:20
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Справжній класичний професійний політик; йому в обличчя плюнули, а він посміхається, нібито нічого не сталося та стосується зовсім не його. Молодець, Байден!
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13.11.2024 19:17 Відповісти
Байден радіє тому що це не він програв а Камала з Обамою. На Трампа у нього зла немає а от заколотникам він помстився від усієї душі.
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13.11.2024 19:21 Відповісти
Подивимось ще на Трампа.Як би своі йому не організували імпічмент.
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13.11.2024 19:19 Відповісти
Цікава думка...тримати його на повідку кримінальними справами...
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13.11.2024 19:29 Відповісти
Таваріщ маск не дозволить; підключе армію своїх ботів на Твітері. У кацапні своя пропаганда та важелі впливу на раша тудей та іних ресурсах, у маска--своя на Твітері.
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13.11.2024 20:24 Відповісти
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13.11.2024 19:20 Відповісти
Якби Соловйов був за національностю русскій, я би щось казала. А так...
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13.11.2024 19:49 Відповісти
"Жедок", попрошу не путать с "Еврей".
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13.11.2024 19:59 Відповісти
Не забувайте, будь ласка, перед словом "русскій" ставити "так званий" (т.з.) кожного разу. Дякую!
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13.11.2024 20:29 Відповісти
В наші часи слово "русскій" - це матюк. Коли мій пес нечемний, я йому кажу, що він русскій. Псисько ображається і два дні не їсть.
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14.11.2024 04:30 Відповісти
Да уж дряхлый президент Америки передаёт бразды правления дряхлеющему. Просто треш какой-то, неужели перевелись в этой стране помоложе претенденты?
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13.11.2024 19:21 Відповісти
Есть такие. Но они все фрики. Гляньте на Маска. Он же @бнутый. Гениальность-обратная сторона дебилизма. Можно рассчитать полёт на Альфа-Центавра но не уметь себе шнурки завязать.
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13.11.2024 19:29 Відповісти
Jeslji vi mezhetje rasschitatj poljot na alfa-centaura, to naijdutsja tisjachi, kto vam zavjazhet shnurki.
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13.11.2024 20:40 Відповісти
Есть только черные бабы.
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13.11.2024 20:17 Відповісти
Деменція detected.
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13.11.2024 19:25 Відповісти
Не те що істеричний трампакс витворяв минулого разу. А що чекає Америку далі важко сказати. Все, що зараз несуть в ефір всілякі іксперди, то вилами по воді писано. Професійних експертів-аналітиків за цим білим шумом нелегко знайти. Багато поховалися за "патреонами", чи кожен може собі дозволити додаткові витрати?
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13.11.2024 19:28 Відповісти
То нічого. Байден думав, що він зустрічається з Камалою Гаріс.

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13.11.2024 19:28 Відповісти
Ласково просимо до хоспісу.
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13.11.2024 19:30 Відповісти
коди під.їздів передають.
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13.11.2024 19:28 Відповісти
Sleepy Joe & Farty Donny finally got to see each other. Hallelujah!
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13.11.2024 19:32 Відповісти
Швец обосравшись с прогнозами, обещает вабанк трампону по случаю наглой недипломатичной угрозы песдюка патрушева рыжему...
Рыжего недомерка-не в счёт...
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13.11.2024 19:32 Відповісти
***, реально краще дивитися на цих дідуганів, аніж на "маладиє літса" зеленої швалі... краще вже такий хоспіс, аніж трускавецька школа турбополітики...
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13.11.2024 19:55 Відповісти
Отцы-основатели смотрят с портретов на них как на 💩
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13.11.2024 20:05 Відповісти
Дебил и маразматик
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13.11.2024 20:14 Відповісти
Вальдемар ну тот что ..уйло"-по части мыслей уже сравнялся с обоими вышеупомянутыми господами...Его все время "заносит"0то к половцам,то к рюрикам..Совсем плох стал..плешивец..Даже гимнастка не помогла...
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13.11.2024 20:22 Відповісти
A truly historic moment full of superlatives: the worst President in American history is passing the baton to the best President in American history. Got to be proud to be living now to witness this. Miracles will now start
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13.11.2024 20:26 Відповісти
А кацапы так мечтали о гражданской войне в США, так мечтали ...
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14.11.2024 00:57 Відповісти
 
 