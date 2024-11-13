Байден провів зустріч з Трампом у Білому домі. ФОТОрепортаж

Президент США Джо Байден провів зустріч у Білому домі з новообраним президентом Дональдом Трампом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Байден наголосив, що чекає на "плавний перехід" влади у січні та привітав Трампа з перемогою на виборах.





"Він (Байден) дотримується норм, він поважає наші демократичні інститути, він дотримується принципу мирної передачі влади, – заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр. – Це те, що є нормою. Це те, що має статися".

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Перед цим вранці Дональд Трамп виступив перед великою групою конгресменів-республіканців з Палати представників у Вашингтоні.

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