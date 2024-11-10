Байден переконуватиме Конгрес і Трампа зберегти підтримку України, - Салліван

Чиний президент США Джо Байден планує переконувати Конгрес США та майбутню адміністрацію новообраного президента Дональда Трампа у необхідності й надалі підтримувати Україну, оскільки відмова від цього може спровокувати нестабільність у Європі.

Про це в інтерв’ю CBS News сказав радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ.

Салліван зазначив, що підхід адміністрації Байдена в останні дні його каденції "залишається таким же, як і впродовж останніх двох з половиною років: поставити Україну в якомога сильнішу позицію на полі бою, щоб вона, зрештою, зайняла якомога сильнішу позицію за столом переговорів".

Він зазначив, що нинішня адміністрація має намір до 20 січня 2025 року надіслати Україні весь обсяг ресурсів і допомоги, які виділив Конгрес.

"І, звичайно, президент Байден матиме можливість впродовж наступних 70 днів довести Конгресу і новій адміністрації, що Сполучені Штати не повинні відходити від України, що відхід від України означає ще більшу нестабільність в Європі",- заявив Салліван.

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Байден зустрінеться із Трампом 13 листопада

Напередодні Білий дім повідомив, що Джо Байден прийме Дональда Трампа в Овальному кабінеті 13 листопада.

Політики обговорюватимуть передачу влади від чинного президента до обраного. Зазначимо, що зустріч між чинним і майбутнім президентом є стандартною процедурою під час передачі влади у США.

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