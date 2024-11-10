Байден будет убеждать Конгресс и Трампа сохранить поддержку Украины, - Салливан

Действующий президент США Джо Байден планирует убеждать Конгресс США и будущую администрацию новоизбранного президента Дональда Трампа в необходимости и в дальнейшем поддерживать Украину, поскольку отказ от этого может спровоцировать нестабильность в Европе.

Об этом в интервью CBS News сказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ.

Салливан отметил, что подход администрации Байдена в последние дни его каденции "остается таким же, как и в течение последних двух с половиной лет: поставить Украину в как можно более сильную позицию на поле боя, чтобы она, в конце концов, заняла как можно более сильную позицию за столом переговоров".

Он отметил, что нынешняя администрация намерена до 20 января 2025 года направить Украине весь объем ресурсов и помощи, которые выделил Конгресс.

"И, конечно, президент Байден будет иметь возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны отходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе",- заявил Салливан.

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Байден встретится с Трампом 13 ноября

Накануне Белый дом сообщил, что Джо Байден примет Дональда Трампа в Овальном кабинете 13 ноября.

Политики будут обсуждать передачу власти от действующего президента к избранному. Отметим, что встреча между действующим и будущим президентом является стандартной процедурой при передаче власти в США.

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