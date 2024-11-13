Байден провел встречу с Трампом в Белом доме. ФОТОрепортаж

Президент США Джо Байден провел встречу в Белом доме с новоизбранным президентом Дональдом Трампом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Байден подчеркнул, что ждет "плавный переход" власти в январе и поздравил Трампа с победой на выборах.





"Он (Байден) придерживается норм, он уважает наши демократические институты, он придерживается принципа мирной передачи власти, - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. - Это то, что является нормой. Это то, что должно произойти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Республиканская партия сохранит большинство в Палате представителей США, - The Hill





Перед этим утром Дональд Трамп выступил перед большой группой конгрессменов-республиканцев из Палаты представителей в Вашингтоне.

Также читайте: Байден будет убеждать Конгресс и Трампа сохранить поддержку Украины, - Салливан