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Байден провел встречу с Трампом в Белом доме. ФОТОрепортаж

Президент США Джо Байден провел встречу в Белом доме с новоизбранным президентом Дональдом Трампом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

зустріч Байдена і Трампа у Білому домі

Байден подчеркнул, что ждет "плавный переход" власти в январе и поздравил Трампа с победой на выборах.

Байден прийняв Трампа у Білому домі
Байден прийняв Трампа у Білому домі

"Он (Байден) придерживается норм, он уважает наши демократические институты, он придерживается принципа мирной передачи власти, - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. - Это то, что является нормой. Это то, что должно произойти".

Трамп і Байден у Білому домі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Республиканская партия сохранит большинство в Палате представителей США, - The Hill


Трамп і Байден у Білому домі

Перед этим утром Дональд Трамп выступил перед большой группой конгрессменов-республиканцев из Палаты представителей в Вашингтоне.

Также читайте: Байден будет убеждать Конгресс и Трампа сохранить поддержку Украины, - Салливан

Автор: 

Байден Джо (2790) США (26672) Трамп Дональд (5219)


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Топ комментарии
+9
Есть такие. Но они все фрики. Гляньте на Маска. Он же @бнутый. Гениальность-обратная сторона дебилизма. Можно рассчитать полёт на Альфа-Центавра но не уметь себе шнурки завязать.
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13.11.2024 19:29
+8
Да уж дряхлый президент Америки передаёт бразды правления дряхлеющему. Просто треш какой-то, неужели перевелись в этой стране помоложе претенденты?
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13.11.2024 19:21
+5
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13.11.2024 19:20
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Справжній класичний професійний політик; йому в обличчя плюнули, а він посміхається, нібито нічого не сталося та стосується зовсім не його. Молодець, Байден!
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13.11.2024 19:17 Ответить
Байден радіє тому що це не він програв а Камала з Обамою. На Трампа у нього зла немає а от заколотникам він помстився від усієї душі.
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13.11.2024 19:21 Ответить
Подивимось ще на Трампа.Як би своі йому не організували імпічмент.
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13.11.2024 19:19 Ответить
Цікава думка...тримати його на повідку кримінальними справами...
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13.11.2024 19:29 Ответить
Таваріщ маск не дозволить; підключе армію своїх ботів на Твітері. У кацапні своя пропаганда та важелі впливу на раша тудей та іних ресурсах, у маска--своя на Твітері.
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13.11.2024 20:24 Ответить
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13.11.2024 19:20 Ответить
Якби Соловйов був за національностю русскій, я би щось казала. А так...
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13.11.2024 19:49 Ответить
"Жедок", попрошу не путать с "Еврей".
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13.11.2024 19:59 Ответить
Не забувайте, будь ласка, перед словом "русскій" ставити "так званий" (т.з.) кожного разу. Дякую!
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13.11.2024 20:29 Ответить
В наші часи слово "русскій" - це матюк. Коли мій пес нечемний, я йому кажу, що він русскій. Псисько ображається і два дні не їсть.
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14.11.2024 04:30 Ответить
Да уж дряхлый президент Америки передаёт бразды правления дряхлеющему. Просто треш какой-то, неужели перевелись в этой стране помоложе претенденты?
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13.11.2024 19:21 Ответить
Есть такие. Но они все фрики. Гляньте на Маска. Он же @бнутый. Гениальность-обратная сторона дебилизма. Можно рассчитать полёт на Альфа-Центавра но не уметь себе шнурки завязать.
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13.11.2024 19:29 Ответить
Jeslji vi mezhetje rasschitatj poljot na alfa-centaura, to naijdutsja tisjachi, kto vam zavjazhet shnurki.
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13.11.2024 20:40 Ответить
Есть только черные бабы.
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13.11.2024 20:17 Ответить
Деменція detected.
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13.11.2024 19:25 Ответить
Не те що істеричний трампакс витворяв минулого разу. А що чекає Америку далі важко сказати. Все, що зараз несуть в ефір всілякі іксперди, то вилами по воді писано. Професійних експертів-аналітиків за цим білим шумом нелегко знайти. Багато поховалися за "патреонами", чи кожен може собі дозволити додаткові витрати?
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13.11.2024 19:28 Ответить
То нічого. Байден думав, що він зустрічається з Камалою Гаріс.

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13.11.2024 19:28 Ответить
Ласково просимо до хоспісу.
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13.11.2024 19:30 Ответить
коди під.їздів передають.
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13.11.2024 19:28 Ответить
Sleepy Joe & Farty Donny finally got to see each other. Hallelujah!
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13.11.2024 19:32 Ответить
Швец обосравшись с прогнозами, обещает вабанк трампону по случаю наглой недипломатичной угрозы песдюка патрушева рыжему...
Рыжего недомерка-не в счёт...
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13.11.2024 19:32 Ответить
***, реально краще дивитися на цих дідуганів, аніж на "маладиє літса" зеленої швалі... краще вже такий хоспіс, аніж трускавецька школа турбополітики...
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13.11.2024 19:55 Ответить
Отцы-основатели смотрят с портретов на них как на 💩
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13.11.2024 20:05 Ответить
Дебил и маразматик
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13.11.2024 20:14 Ответить
Вальдемар ну тот что ..уйло"-по части мыслей уже сравнялся с обоими вышеупомянутыми господами...Его все время "заносит"0то к половцам,то к рюрикам..Совсем плох стал..плешивец..Даже гимнастка не помогла...
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13.11.2024 20:22 Ответить
A truly historic moment full of superlatives: the worst President in American history is passing the baton to the best President in American history. Got to be proud to be living now to witness this. Miracles will now start
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13.11.2024 20:26 Ответить
А кацапы так мечтали о гражданской войне в США, так мечтали ...
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14.11.2024 00:57 Ответить
 
 