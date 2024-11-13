Лидером республиканцев в Сенате США стал сенатор Тун: Он поддерживает Украину

Новым главой республиканского большинства в Сенате Соединенных Штатов избран сенатор от Южной Дакоты Джон Тун, который неоднократно высказывался за поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Отмечается, что 63-летний Тун победил после второго раунда выборов лидера республиканцев в Сенате, получив 29 голосов, тогда как Джон Корнин из Техаса получил 24 голоса.

Сенатор от штата Флорида Рик Скотт, которому отдавали предпочтение сторонники Дональда Трампа - в частности бывший ведущий Fox News Такер Карлсон - выбыл в первом туре, набрав лишь 13 голосов.

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В своем заявлении Тун сказал, что для него это "большая честь" и что он "объединен программой президента Трампа".

Что известно о Джоне Туне?

Джон Тун работает в Сенате с 2004 года, а до недавнего времени был заместителем Митча Макконнелла - нынешнего лидера республиканцев, который покидает пост.

Тун считается опытным законодателем, который придерживается более центристских позиций и имеет налаженные отношения с большинством коллег-республиканцев в Конгрессе.

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Заявления об Украине

В марте 2022 года Джон Тун признал достижения Украины в успешном противостоянии российской агрессии и борьбе за свободу.

Тун подчеркивал, что украинцам нужна военная поддержка США и других стран, и призвал европейских партнеров сделать значительные взносы, чтобы помочь Украине получить сильную позицию для победы в войне.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Трамп официально избрал конгрессмена Волтца своим советником по вопросам нацбезопасности.