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Лидером республиканцев в Сенате США стал сенатор Тун: Он поддерживает Украину

Джон Тун став лідером республіканців у Сенаті США

Новым главой республиканского большинства в Сенате Соединенных Штатов избран сенатор от Южной Дакоты Джон Тун, который неоднократно высказывался за поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Отмечается, что 63-летний Тун победил после второго раунда выборов лидера республиканцев в Сенате, получив 29 голосов, тогда как Джон Корнин из Техаса получил 24 голоса.

Сенатор от штата Флорида Рик Скотт, которому отдавали предпочтение сторонники Дональда Трампа - в частности бывший ведущий Fox News Такер Карлсон - выбыл в первом туре, набрав лишь 13 голосов.

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В своем заявлении Тун сказал, что для него это "большая честь" и что он "объединен программой президента Трампа".

Что известно о Джоне Туне?

Джон Тун работает в Сенате с 2004 года, а до недавнего времени был заместителем Митча Макконнелла - нынешнего лидера республиканцев, который покидает пост.

Тун считается опытным законодателем, который придерживается более центристских позиций и имеет налаженные отношения с большинством коллег-республиканцев в Конгрессе.

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Заявления об Украине

В марте 2022 года Джон Тун признал достижения Украины в успешном противостоянии российской агрессии и борьбе за свободу.

Тун подчеркивал, что украинцам нужна военная поддержка США и других стран, и призвал европейских партнеров сделать значительные взносы, чтобы помочь Украине получить сильную позицию для победы в войне.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Трамп официально избрал конгрессмена Волтца своим советником по вопросам нацбезопасности.

назначение (2174) США (26598) Трамп Дональд (5187) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+3
Ось так і працює система "стримувань і противаг"...
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13.11.2024 20:26
+2
Толку если все будет решать Трамп в одно рыло. Ну еще шакал Маск будет там подтанцовывать сзади
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13.11.2024 20:55
+1
А по ньому якось й видно, що не політична шпана...
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13.11.2024 20:55
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Ось так і працює система "стримувань і противаг"...
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13.11.2024 20:26 Ответить
У Туна набагать більше шансів зібрати 49 голосів із 53 респів у сенаті ніж у Скотта для прийняття законів.
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13.11.2024 21:14 Ответить
То він вікі спартц пику начистить?
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13.11.2024 20:43 Ответить
І срампу.
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13.11.2024 21:16 Ответить
не начистит, вика в Конгрессе, а это Сенат.
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14.11.2024 00:42 Ответить
Толку если все будет решать Трамп в одно рыло. Ну еще шакал Маск будет там подтанцовывать сзади
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13.11.2024 20:55 Ответить
Не факт, ой не факт. Не в США.
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13.11.2024 21:28 Ответить
А по ньому якось й видно, що не політична шпана...
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13.11.2024 20:55 Ответить
а що там з міністром оборони? будуть брати із стендаперів чи все ж хоча б з телеведучих?
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13.11.2024 21:09 Ответить
телеведучего уже назначил, из Fox news. 44 года хлопчику, правда майор резерва.
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14.11.2024 00:47 Ответить
все ж таки їхній кавеен крутіший ніж наш.
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14.11.2024 00:50 Ответить
 
 