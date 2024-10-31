РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9351 посетитель онлайн
Новости
2 147 5

Зеленский назначил Боднара послом в Польше

Зеленський призначив Василя Боднара новим послом у Польщі

Президент Владимир Зеленский уволил Василия Боднара с должности посла Украины в Турции и назначил его новым послом в Польше.

Об этом говорится на сайте Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

Указом № 738/2024 от 25 октября Зеленский уволил Боднара с должности посла в Турции и в тот же день назначил его послом в Польше.

Что известно о Василии Боднаре

Василий Боднар - украинский дипломат. В 2013-2015 годах он был советником посольства Украины в Турции.

А после еще два года - генеральным консулом Украины в Стамбуле.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чехия после почти трехлетнего перерыва назначила нового посла в России

С 2017 до 2021 года был заместителем министра иностранных дел Украины. С 2021 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турции.

Предыдущий посол в Варшаве, Василий Зварич, был переведен в Прагу, где возглавил посольство.

Автор: 

Боднар Василий (169) назначение (2212) Польша (8842) посол (1838)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Сибіга призначить "свого" в Туреччину....
показать весь комментарий
31.10.2024 13:16 Ответить
Как ви "друзья" не садітесь а в музиканти нє годітєсь.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:20 Ответить
В стамбулі вже домовився, тепер продаватиме західні регіони полякам
показать весь комментарий
31.10.2024 13:40 Ответить
свіже звільнений генеральний прокурор, чекає на призначення послом.
у туреччину?
показать весь комментарий
31.10.2024 13:53 Ответить
 
 