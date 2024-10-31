Зеленский назначил Боднара послом в Польше

Президент Владимир Зеленский уволил Василия Боднара с должности посла Украины в Турции и назначил его новым послом в Польше.

Указом № 738/2024 от 25 октября Зеленский уволил Боднара с должности посла в Турции и в тот же день назначил его послом в Польше.

Что известно о Василии Боднаре

Василий Боднар - украинский дипломат. В 2013-2015 годах он был советником посольства Украины в Турции.

А после еще два года - генеральным консулом Украины в Стамбуле.

С 2017 до 2021 года был заместителем министра иностранных дел Украины. С 2021 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турции.

Предыдущий посол в Варшаве, Василий Зварич, был переведен в Прагу, где возглавил посольство.