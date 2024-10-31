УКР
Зеленський призначив Боднара послом у Польщі

Зеленський призначив Василя Боднара новим послом у Польщі

Президент Володимир Зеленський звільнив Василя Боднара з посади посла України в Туреччині та призначив його новим послом у Польщі.

Про це йдеться на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

Указом № 738/2024 від 25 жовтня Зеленський звільнив Боднара з посади посла у Туреччині та того ж дня призначив його послом у Польщі.

Що відомо про Василя Боднара

Василь Боднар - український дипломат. У 2013−2015 роках він був радником посольства України в Туреччині.

А після ще два роки - генеральним консулом України в Стамбулі.

Чехія після майже трирічної перерви призначила нового посла у Росії

З 2017 до 2021 року був заступником міністра закордонних справ України. З 2021 року обіймав посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України в Туреччині.

Попередній посол у Варшаві, Василь Зварич, був переведений до Праги, де очолив посольство.

