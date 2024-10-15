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Чехія після майже трирічної перерви призначила нового посла у Росії

Чехія після майже трирічної перерви відправить посла до Росії

Чехія призначила нового посла у РФ. Ним стане Даніель Коштовал, який раніше обіймав посаду заступника міністра оборони країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що Коштовал вирушить до Москви "найближчими місяцями" та вступить на посаду в перші місяці 2025 року.

"Посли в Росії мають ключові країни, які є стратегічними союзниками Чеської Республіки — Велика Британія, Франція, Німеччина або Сполучені Штати Америки. Я бажаю послу багато сил у цій складній місії просування чеських інтересів", - зазначив глава МЗС Ян Ліпавський.

Нагадаємо, влада Чехії у квітні 2021 року оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

Згодом Чехія відкликала свого посла з Росії, при цьому з 2022 року він фактично перебував у Празі.

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Автор: 

посол (1108) росія (65908) Чехія (1651)


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Топ коментарі
+4
Ніякі не молодці. Відправляти в кацапляндію людину, яка буда дотична до воєнних секретів... якось це не дуже обережно.
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15.10.2024 15:58
+4
Поступово відновлюються зв'язки.
Захід можна продавити, причому не дуже важко.
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15.10.2024 16:08
+3
Головне, щоб всі ці наші союзники і посли не стали в кінці року вимагати збільшення обсягів халяви з рашки через нашу трубу.
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15.10.2024 15:57
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нового посла у РФ, який раніше обіймав посаду заступника міністра оборони країни

чехи молодці !!!

.
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15.10.2024 15:50 Відповісти
Головне, щоб всі ці наші союзники і посли не стали в кінці року вимагати збільшення обсягів халяви з рашки через нашу трубу.
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15.10.2024 15:57 Відповісти
Це вже як годиться. "Більшого вимагай".
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15.10.2024 16:06 Відповісти
Ніякі не молодці. Відправляти в кацапляндію людину, яка буда дотична до воєнних секретів... якось це не дуже обережно.
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15.10.2024 15:58 Відповісти
Посол зазвичай "за сумісництвом" є керівником резидентури у країні перебування, і тому дотичний до секретів, у тому числі і воєнних. Хіба нє?
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15.10.2024 16:03 Відповісти
Не думаю. По перше (я сам не знаю, але В. Суворов в "Акваріумі" писав) посол це політична фігура. І ніякий не керівник резидентури. Керівнику резидентури треба бути в тіні, а послу - навпаки - торгувати хлібалом. По друге - розвідники добувають чужі секрети, а своїх вони не знають, бо нафіга воно їм їх знати. Воно їм в роботі не треба. А от зам міністра полюбе був дотичний до всяких оборонних закупівель.
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15.10.2024 16:09 Відповісти
Поступово відновлюються зв'язки.
Захід можна продавити, причому не дуже важко.
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15.10.2024 16:08 Відповісти
Вже другий день поспіль дехто тут котить бочку на Чехію. То це їм не так, то те. Цікаво хто це такі, кацапи чи патріоти-шкідники?
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15.10.2024 16:28 Відповісти
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15.10.2024 16:34 Відповісти
И нах он им вдруг понадобился, визы выдавать кацапне, жилфонд застоялся?
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15.10.2024 18:35 Відповісти
єх, трохи соромно
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15.10.2024 19:46 Відповісти
 
 