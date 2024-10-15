Чехія після майже трирічної перерви призначила нового посла у Росії

Чехія призначила нового посла у РФ. Ним стане Даніель Коштовал, який раніше обіймав посаду заступника міністра оборони країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що Коштовал вирушить до Москви "найближчими місяцями" та вступить на посаду в перші місяці 2025 року.

"Посли в Росії мають ключові країни, які є стратегічними союзниками Чеської Республіки — Велика Британія, Франція, Німеччина або Сполучені Штати Америки. Я бажаю послу багато сил у цій складній місії просування чеських інтересів", - зазначив глава МЗС Ян Ліпавський.

Нагадаємо, влада Чехії у квітні 2021 року оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

Згодом Чехія відкликала свого посла з Росії, при цьому з 2022 року він фактично перебував у Празі.

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