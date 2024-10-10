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Путін звільнив посла у США Антонова

Путін звільнив посла у США Антонова

Російський диктатор Володимир Путін звільнив посла РФ у США Анатолія Антонова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ.

Антонов обіймав цю посаду із серпня 2017 року. Про причини завершення дипмісії не повідомляється.

Читайте: Удари по Криму розглядатимуться як напад на один із суб’єктів Росії, - посол РФ у США Антонов

Путін звільнив посла у США Антонова

Автор: 

посол (1108) росія (65856) США (23303) звільнення (2687) Антонов Анатолій (19)


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Топ коментарі
+5
Чекаємо серцевий напад.
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10.10.2024 12:12
+4
Тепер на "чайок" і...земля бетоном.
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10.10.2024 12:11
+2
Щоб він здох разом з путлєром і всією кремлівською шоблою 😡
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10.10.2024 12:45
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на х..р не нужон
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10.10.2024 12:08 Відповісти
Тепер на "чайок" і...земля бетоном.
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10.10.2024 12:11 Відповісти
Чекаємо серцевий напад.
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10.10.2024 12:12 Відповісти
назначить губернатором новоствореного адмінокругу "водоспади плато путорана" ))
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10.10.2024 12:12 Відповісти
планова ротація...5 років...які тут причини...
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10.10.2024 12:20 Відповісти
міноборони виходить, вагнер заходить...
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10.10.2024 12:35 Відповісти
Він під санкціями,ніякої користі,нового плешивий призначить після виборів.
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10.10.2024 13:24 Відповісти
зараз цей ушльопок попросить політичного прихистку в США, чи просто не повернеться в рашку, бо вже має посвідку на проживання в США
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10.10.2024 12:23 Відповісти
не попросить...

Анатолій Антонов (рос. Анатолий Иванович Антонов, генерал армії РФ, Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в США отримав попередження, щодо дій не сумісних з дипломатичним статусом від Державного департаменту США і час в 24 години, щоб залишити територію США.



05.‎10.‎2024
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10.10.2024 13:24 Відповісти
отработанный...
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10.10.2024 12:37 Відповісти
Щоб він здох разом з путлєром і всією кремлівською шоблою 😡
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10.10.2024 12:45 Відповісти
Подія, гулє...
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10.10.2024 12:54 Відповісти
а щот не так? нормально він справлявся - і досі не можна бити американською зброєю по мокшандії
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10.10.2024 12:56 Відповісти
Нормально справлявся. Штати здали Україну, стримували постійно, українці вмирають дальше. Так шо він справлявся добре, шо Штати в трусєля наложили.
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10.10.2024 13:46 Відповісти
 
 