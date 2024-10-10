Путін звільнив посла у США Антонова

Російський диктатор Володимир Путін звільнив посла РФ у США Анатолія Антонова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ.

Антонов обіймав цю посаду із серпня 2017 року. Про причини завершення дипмісії не повідомляється.

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