Путін звільнив посла у США Антонова
Російський диктатор Володимир Путін звільнив посла РФ у США Анатолія Антонова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ.
Антонов обіймав цю посаду із серпня 2017 року. Про причини завершення дипмісії не повідомляється.
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Анатолій Антонов (рос. Анатолий Иванович Антонов, генерал армії РФ, Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в США отримав попередження, щодо дій не сумісних з дипломатичним статусом від Державного департаменту США і час в 24 години, щоб залишити територію США.
05.10.2024