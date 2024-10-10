Путин уволил посла в США Антонова

Российский диктатор Владимир Путин уволил посла РФ в США Анатолия Антонова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.

Антонов занимал эту должность с августа 2017 года. О причинах завершения дипмиссии не сообщается.

