Путин уволил посла в США Антонова

Российский диктатор Владимир Путин уволил посла РФ в США Анатолия Антонова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.

Антонов занимал эту должность с августа 2017 года. О причинах завершения дипмиссии не сообщается.

+5
Чекаємо серцевий напад.
10.10.2024 12:12 Ответить
+4
Тепер на "чайок" і...земля бетоном.
10.10.2024 12:11 Ответить
+2
Щоб він здох разом з путлєром і всією кремлівською шоблою 😡
10.10.2024 12:45 Ответить
на х..р не нужон
10.10.2024 12:08 Ответить
Тепер на "чайок" і...земля бетоном.
10.10.2024 12:11 Ответить
Чекаємо серцевий напад.
10.10.2024 12:12 Ответить
назначить губернатором новоствореного адмінокругу "водоспади плато путорана" ))
10.10.2024 12:12 Ответить
планова ротація...5 років...які тут причини...
10.10.2024 12:20 Ответить
міноборони виходить, вагнер заходить...
10.10.2024 12:35 Ответить
Він під санкціями,ніякої користі,нового плешивий призначить після виборів.
10.10.2024 13:24 Ответить
зараз цей ушльопок попросить політичного прихистку в США, чи просто не повернеться в рашку, бо вже має посвідку на проживання в США
10.10.2024 12:23 Ответить
не попросить...

Анатолій Антонов (рос. Анатолий Иванович Антонов, генерал армії РФ, Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в США отримав попередження, щодо дій не сумісних з дипломатичним статусом від Державного департаменту США і час в 24 години, щоб залишити територію США.



05.‎10.‎2024
10.10.2024 13:24 Ответить
отработанный...
10.10.2024 12:37 Ответить
Щоб він здох разом з путлєром і всією кремлівською шоблою 😡
10.10.2024 12:45 Ответить
Подія, гулє...
10.10.2024 12:54 Ответить
а щот не так? нормально він справлявся - і досі не можна бити американською зброєю по мокшандії
10.10.2024 12:56 Ответить
Нормально справлявся. Штати здали Україну, стримували постійно, українці вмирають дальше. Так шо він справлявся добре, шо Штати в трусєля наложили.
10.10.2024 13:46 Ответить
 
 