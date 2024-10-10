Путин уволил посла в США Антонова
Российский диктатор Владимир Путин уволил посла РФ в США Анатолия Антонова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.
Антонов занимал эту должность с августа 2017 года. О причинах завершения дипмиссии не сообщается.
Анатолій Антонов (рос. Анатолий Иванович Антонов, генерал армії РФ, Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в США отримав попередження, щодо дій не сумісних з дипломатичним статусом від Державного департаменту США і час в 24 години, щоб залишити територію США.
05.10.2024