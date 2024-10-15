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Чехия после почти трехлетнего перерыва назначила нового посла в России

Чехія після майже трирічної перерви відправить посла до Росії

Чехия назначила нового посла в РФ. Им станет Даниэль Коштовал, который ранее занимал должность заместителя министра обороны страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что Коштовал отправится в Москву "в ближайшие месяцы" и вступит в должность в первые месяцы 2025 года.

"Послов в России имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чешской Республики - Великобритания, Франция, Германия или Соединенные Штаты Америки. Я желаю послу много сил в этой сложной миссии продвижения чешских интересов", - отметил глава МИД Ян Липавский.

Напомним, власти Чехии в апреле 2021 года объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году.

Позже Чехия отозвала своего посла из России, при этом с 2022 года он фактически находился в Праге.

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Автор: 

посол (1807) россия (96074) Чехия (1738)


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Топ комментарии
+4
Ніякі не молодці. Відправляти в кацапляндію людину, яка буда дотична до воєнних секретів... якось це не дуже обережно.
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15.10.2024 15:58
+4
Поступово відновлюються зв'язки.
Захід можна продавити, причому не дуже важко.
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15.10.2024 16:08
+3
Головне, щоб всі ці наші союзники і посли не стали в кінці року вимагати збільшення обсягів халяви з рашки через нашу трубу.
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15.10.2024 15:57
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нового посла у РФ, який раніше обіймав посаду заступника міністра оборони країни

чехи молодці !!!

.
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15.10.2024 15:50 Ответить
Головне, щоб всі ці наші союзники і посли не стали в кінці року вимагати збільшення обсягів халяви з рашки через нашу трубу.
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15.10.2024 15:57 Ответить
Це вже як годиться. "Більшого вимагай".
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15.10.2024 16:06 Ответить
Ніякі не молодці. Відправляти в кацапляндію людину, яка буда дотична до воєнних секретів... якось це не дуже обережно.
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15.10.2024 15:58 Ответить
Посол зазвичай "за сумісництвом" є керівником резидентури у країні перебування, і тому дотичний до секретів, у тому числі і воєнних. Хіба нє?
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15.10.2024 16:03 Ответить
Не думаю. По перше (я сам не знаю, але В. Суворов в "Акваріумі" писав) посол це політична фігура. І ніякий не керівник резидентури. Керівнику резидентури треба бути в тіні, а послу - навпаки - торгувати хлібалом. По друге - розвідники добувають чужі секрети, а своїх вони не знають, бо нафіга воно їм їх знати. Воно їм в роботі не треба. А от зам міністра полюбе був дотичний до всяких оборонних закупівель.
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15.10.2024 16:09 Ответить
Поступово відновлюються зв'язки.
Захід можна продавити, причому не дуже важко.
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15.10.2024 16:08 Ответить
Вже другий день поспіль дехто тут котить бочку на Чехію. То це їм не так, то те. Цікаво хто це такі, кацапи чи патріоти-шкідники?
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15.10.2024 16:28 Ответить
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15.10.2024 16:34 Ответить
И нах он им вдруг понадобился, визы выдавать кацапне, жилфонд застоялся?
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15.10.2024 18:35 Ответить
єх, трохи соромно
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15.10.2024 19:46 Ответить
 
 