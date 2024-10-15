Чехия после почти трехлетнего перерыва назначила нового посла в России

Чехия назначила нового посла в РФ. Им станет Даниэль Коштовал, который ранее занимал должность заместителя министра обороны страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что Коштовал отправится в Москву "в ближайшие месяцы" и вступит в должность в первые месяцы 2025 года.

"Послов в России имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чешской Республики - Великобритания, Франция, Германия или Соединенные Штаты Америки. Я желаю послу много сил в этой сложной миссии продвижения чешских интересов", - отметил глава МИД Ян Липавский.

Напомним, власти Чехии в апреле 2021 года объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году.

Позже Чехия отозвала своего посла из России, при этом с 2022 года он фактически находился в Праге.

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