Чехия после почти трехлетнего перерыва назначила нового посла в России
Чехия назначила нового посла в РФ. Им станет Даниэль Коштовал, который ранее занимал должность заместителя министра обороны страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Отмечается, что Коштовал отправится в Москву "в ближайшие месяцы" и вступит в должность в первые месяцы 2025 года.
"Послов в России имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чешской Республики - Великобритания, Франция, Германия или Соединенные Штаты Америки. Я желаю послу много сил в этой сложной миссии продвижения чешских интересов", - отметил глава МИД Ян Липавский.
Напомним, власти Чехии в апреле 2021 года объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году.
Позже Чехия отозвала своего посла из России, при этом с 2022 года он фактически находился в Праге.
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чехи молодці !!!
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Захід можна продавити, причому не дуже важко.