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Новым гендиректором "Укроборонпрома" назначен Олег Гуляк

Олег Гуляк назначен на должность генерального директора "Укроборонпрома".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба концерна.

Соответствующее решение принял Наблюдательный совет Акционерного общества.

Олега Гуляка призначили гендиректором Укроборонпрому

По данным концерна, на должность руководителя Укроборонпрома претендовало более 20 человек, из которых в шорт-лист попали три кандидата. С ними наблюдательный совет провел финальное собеседование и определился с кандидатурой. К собеседованиям с претендентами из шорт-листа были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ.

Олег Гуляк был временным главой концерна после увольнения Германа Сметанина.

Что известно об Олеге Гуляке

С 1993 года Гуляк - в ВСУ. Свою военную карьеру начинал в должности заместителя командира разведывательной роты аэромобильной дивизии. Участник российско-украинской войны. В 2021-2024 гг. - командующий Сил логистики ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" впервые вошел в 50 лучших оборонных компаний

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21.10.2024 09:59 Ответить
Не загуляє? - на всі гроші
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21.10.2024 10:02 Ответить
Шило на мило .
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21.10.2024 10:11 Ответить
пенсія є? інвалідність? убд?
нема?
то нахера такий безхатько потрібен?
хто не вміє заробити вкрасти собі, той не може заробити вкрасти кооперативу!
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21.10.2024 10:41 Ответить
А шо киндер суприс фсе. 🤣🤣🤣
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21.10.2024 10:53 Ответить
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21.10.2024 11:04 Ответить
А старий де дівся? Став почесним інвалідом і звалив закордон?
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21.10.2024 11:30 Ответить
Посад не багато , а красти бажаючих багато , ось і вишикувались у чергу.
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21.10.2024 15:07 Ответить
 
 