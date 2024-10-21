Новым гендиректором "Укроборонпрома" назначен Олег Гуляк
Олег Гуляк назначен на должность генерального директора "Укроборонпрома".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба концерна.
Соответствующее решение принял Наблюдательный совет Акционерного общества.
По данным концерна, на должность руководителя Укроборонпрома претендовало более 20 человек, из которых в шорт-лист попали три кандидата. С ними наблюдательный совет провел финальное собеседование и определился с кандидатурой. К собеседованиям с претендентами из шорт-листа были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ.
Олег Гуляк был временным главой концерна после увольнения Германа Сметанина.
Что известно об Олеге Гуляке
С 1993 года Гуляк - в ВСУ. Свою военную карьеру начинал в должности заместителя командира разведывательной роты аэромобильной дивизии. Участник российско-украинской войны. В 2021-2024 гг. - командующий Сил логистики ВСУ.
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то нахера такий безхатько потрібен?
хто не вміє
заробитивкрасти собі, той не може заробитивкрасти кооперативу!