Новым гендиректором "Укроборонпрома" назначен Олег Гуляк

Олег Гуляк назначен на должность генерального директора "Укроборонпрома".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба концерна.

Соответствующее решение принял Наблюдательный совет Акционерного общества.

По данным концерна, на должность руководителя Укроборонпрома претендовало более 20 человек, из которых в шорт-лист попали три кандидата. С ними наблюдательный совет провел финальное собеседование и определился с кандидатурой. К собеседованиям с претендентами из шорт-листа были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ.

Олег Гуляк был временным главой концерна после увольнения Германа Сметанина.

Что известно об Олеге Гуляке

С 1993 года Гуляк - в ВСУ. Свою военную карьеру начинал в должности заместителя командира разведывательной роты аэромобильной дивизии. Участник российско-украинской войны. В 2021-2024 гг. - командующий Сил логистики ВСУ.

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