Рада назначила Сметанина главой Минстратегпрома
Верховная Рада назначила Германа Сметанина на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
247 нардепов поддержали соответствующее решение.
До назначения Сметанин возглавлял "Укроборонпром".
Топ комментарии
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З 2014 по 2015 рік працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Харківському конструкторському бюро машинобудування , яке є складовою частиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Укроборонпрому .
З квітня 2016 по січень 2020 працював головним конструктором та головним інженером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Львівського бронетанкового заводу .
Під керівництвом було розроблено броньовані ремонтно-евакуаційні машини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%97_%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80 «Зубр» і «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A0%D0%95%D0%9C_%C2%AB%D0%9B%D0%B5%D0%B2%C2%BB Лев », а також прийнято до постачання броньовану гусеничну пожежну машину https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9F%D0%9C-72 ПГМ-72 на базі танка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72 .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2]
Під керівництвом Германа Сметаніна на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Державному підприємстві «Львівський бронетанковий завод» освоєно регламентований ремонт: броньованої-ремонтно-евакуаційної машини БРЕМ-1, гусеничної пожежної машини ГПМ-54, танка Т-64 та його модифікацій. Розроблено гусеничну броньовану пожежну машину ГПМ-72, броньовану ремонтно-евакуаційну машину «Лев» та за результатами визначальних відомчих випробовувань отримано їх допуск до експлуатації в ЗСУ. Забезпечено випуск першої партії тактичних бойових колісних машин «Дозор-Б».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3]
У 2020 - 2021 роках працював директором з виробництва ДП «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9E._%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Завод імені В. О. Малишева ».
З 29 березня 2021 року по 29 листопада 2022 працював директором ДП «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Харківський бронетанковий завод ».
З 01 грудня 2022 директор з виробництва ЗІМ, в.о генерального директора ДП «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9E._%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Завод імені В. О. Малишева » За час роботи Германа Сметаніна на посаді директора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Державного підприємства «Харківський бронетанковий завод» підприємство щорічно збільшувало товарний випуск продукції не менше ніж на 20 % відносно аналогічних попередніх періодів минулих років.Здійснено розробку, випробовування та випуск перших партій танків Т-64БВК (командирський), а також глибокої модернізацій танків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64 Т-64 до виду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64%D0%91%D0%9C2 Т-64БМ2 .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]
1 травня 2023 року Кабінетом Міністрів України призначений генеральним директором Державного підприємства «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9E._%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Завод імені В. О. Малишева »https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . У період роботи Германа Сметаніна на посаді генерального директора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9E._%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Державного підприємства «Завод ім. В.О. Малишева» підприємство більш ніж у 3,3 рази збільшило обсяг виробництва товарної продукції та вийшло на прибутковий рівень фінансової діяльності.[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ]
28 червня 2023 року призначений генеральним директором https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:2-7 [7] За словами Міністра з питань стратегічних галузей промисловості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Камишіна під час призначення на посаду генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість» перед Германом Сметаніним були поставлені три основні задачі: збільшення виробництва *********** та військової техніки, побудова ефективної антикорупційної інфраструктури в компанії та трансформація «Укроборонпрому».
Отримав фах інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті .
У 2019 отримав диплом магістра з управління оборонно-промислового корпусу у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F_%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%BB Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
розробляв бронетехнику та керував танковими заводами
зараз розвиває співробітництво з ВПК імперіалістичного Заходу
все Ок !
Компромат
Герман не был замечен в скандалах и антикоррупционных расследованиях. Единственным негативным моментом является скептическое отношение со стороны средств массовой информации к назначению на высокий и ответственный в условиях войны пост главы "Укроборонпрома" молодого управленца.
Декларация
Согласно декларации за 2023 год, у Германа в совместной собственности в Харькове была квартира (43,2 кв.м). Также частью харьковской квартиры площадью в 66 квадратов владела супруга Сметанина.
Летом 2021 года Герман обзавелся новеньким автомобилем Toyota RAV-4 2021 года выпуска, за который он заплатил 761,8 тысячи гривен.
Совокупный годовой оклад топ-менеджера составил 1,4 миллиона гривен. Его жена от продажи электронных и печатных книг, а также репетиторства получила 89 тысяч.
В банках Герман хранит 291 тысячу гривен, Анфиса - чуть меньше полутора тысяч гривен. Наличными средствами Сметанин задекларировал 10 тысяч долларов.
а далі можеш НЕ продовжувати, бо Ахмєтов гроші платить за РОБОТУ, а не за ху за що.
Ахмєтов "павук, або ж глитай" !
А будь-який керівник завжди призначає тільки дурніших за себе.
Дурніших за Зеленського вишукують вдень зі свічкою - але їх обмаль.
Сметаніна знайшли - він такий же "стратег", як і Зеленський - тільки дурніший...
«Верещук заїбала верещати, Стрілець хай їде на Донбас стріляє, Малюська має трохи підрости ще, Шурма… ну *****, тут я думаю все зрозуміло. А Кулеба заїбав, бо коли заходив до мене, то ****** постійно мої косяки», - сказав президент )
Мінтяжпромстратегу
та Мінлегпромстратег
та МінЗепростратегу
і це просто перестановка ліжок в "дурдомі"?
Слідкуєми за руками!...