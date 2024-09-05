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ВР (14812) призначення (2239) Мінстратегпром (123) Герман Сметанін (25)

Рада призначила Сметаніна очільником Мінстратегпрому

Новий очільник Мінстратегпрому - Герман Сметанін

Верховна Рада призначила Германа Сметаніна на пост міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

247 нардепів підтримали відповідне рішення.

До призначення Сметанін очолював "Укроборонпром".

Читайте: Рада звільнила Камишіна з посади очільника Мінстратегпрому

Новий очільник Мінстратегпрому - Герман Сметанін

Автор: 
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Топ коментарі
+8
Яхудо-кацапи захопили владу, і створюють вид, ніби воюють проти своіх!!!!
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05.09.2024 17:04
+7
шо ж такоє? як не камишин, то смєтанін...
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05.09.2024 17:03
+7
Зеленський признався, що його пуста макітра не пристосована до стратегічного мислення.
А будь-який керівник завжди призначає тільки дурніших за себе.
Дурніших за Зеленського вишукують вдень зі свічкою - але їх обмаль.
Сметаніна знайшли - він такий же "стратег", як і Зеленський - тільки дурніший...
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05.09.2024 17:05
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Правила форума Рада форумчан
От абслютно не мають значення імена міністрів чи голови уряду чи голови ВР у країні де керують 5-6 менеджерів , а по факту 2
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05.09.2024 17:01 Відповісти
2019 отримав диплом магістра з управління оборонно-промислового корпусу у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F_%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%BB Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-BBC-1 [1]

З 2014 по 2015 рік працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Харківському конструкторському бюро машинобудування , яке є складовою частиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Укроборонпрому .

З квітня 2016 по січень 2020 працював головним конструктором та головним інженером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Львівського бронетанкового заводу .

Під керівництвом було розроблено броньовані ремонтно-евакуаційні машини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%97_%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80 «Зубр» і «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A0%D0%95%D0%9C_%C2%AB%D0%9B%D0%B5%D0%B2%C2%BB Лев », а також прийнято до постачання броньовану гусеничну пожежну машину https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9F%D0%9C-72 ПГМ-72 на базі танка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72 .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2]

Під керівництвом Германа Сметаніна на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Державному підприємстві «Львівський бронетанковий завод» освоєно регламентований ремонт: броньованої-ремонтно-евакуаційної машини БРЕМ-1, гусеничної пожежної машини ГПМ-54, танка Т-64 та його модифікацій. Розроблено гусеничну броньовану пожежну машину ГПМ-72, броньовану ремонтно-евакуаційну машину «Лев» та за результатами визначальних відомчих випробовувань отримано їх допуск до експлуатації в ЗСУ. Забезпечено випуск першої партії тактичних бойових колісних машин «Дозор-Б».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3]

У 2020 - 2021 роках працював директором з виробництва ДП «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9E._%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Завод імені В. О. Малишева ».

З 29 березня 2021 року по 29 листопада 2022 працював директором ДП «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Харківський бронетанковий завод ».

З 01 грудня 2022 директор з виробництва ЗІМ, в.о генерального директора ДП «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9E._%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Завод імені В. О. Малишева » За час роботи Германа Сметаніна на посаді директора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Державного підприємства «Харківський бронетанковий завод» підприємство щорічно збільшувало товарний випуск продукції не менше ніж на 20 % відносно аналогічних попередніх періодів минулих років.Здійснено розробку, випробовування та випуск перших партій танків Т-64БВК (командирський), а також глибокої модернізацій танків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64 Т-64 до виду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64%D0%91%D0%9C2 Т-64БМ2 .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]

1 травня 2023 року Кабінетом Міністрів України призначений генеральним директором Державного підприємства «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9E._%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Завод імені В. О. Малишева »https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . У період роботи Германа Сметаніна на посаді генерального директора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9E._%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Державного підприємства «Завод ім. В.О. Малишева» підприємство більш ніж у 3,3 рази збільшило обсяг виробництва товарної продукції та вийшло на прибутковий рівень фінансової діяльності.[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ]

28 червня 2023 року призначений генеральним директором https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:2-7 [7] За словами Міністра з питань стратегічних галузей промисловості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Камишіна під час призначення на посаду генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість» перед Германом Сметаніним були поставлені три основні задачі: збільшення виробництва *********** та військової техніки, побудова ефективної антикорупційної інфраструктури в компанії та трансформація «Укроборонпрому».
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05.09.2024 18:54 Відповісти
шо ж такоє? як не камишин, то смєтанін...
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05.09.2024 17:03 Відповісти
а ти хотів зільбербранта чи гольдштейна ?
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05.09.2024 17:28 Відповісти
заспокойтесь ! цей народився у шлемофоні танкіста

Отримав фах інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті .
У 2019 отримав диплом магістра з управління оборонно-промислового корпусу у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F_%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%BB Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
розробляв бронетехнику та керував танковими заводами
зараз розвиває співробітництво з ВПК імперіалістичного Заходу

все Ок !
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05.09.2024 17:32 Відповісти
тоді я спокійний. І да, дякую що нагадали - треба піти смажених кабачків з давленим часником підігріти у мікрохвильовці.
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05.09.2024 17:37 Відповісти
дивно, але - чіст !!!!!!!!!!! як він попав на руководящіє ЗЄдолжності з такою біографією ?
Компромат
Герман не был замечен в скандалах и антикоррупционных расследованиях. Единственным негативным моментом является скептическое отношение со стороны средств массовой информации к назначению на высокий и ответственный в условиях войны пост главы "Укроборонпрома" молодого управленца.

Декларация
Согласно декларации за 2023 год, у Германа в совместной собственности в Харькове была квартира (43,2 кв.м). Также частью харьковской квартиры площадью в 66 квадратов владела супруга Сметанина.
Летом 2021 года Герман обзавелся новеньким автомобилем Toyota RAV-4 2021 года выпуска, за который он заплатил 761,8 тысячи гривен.
Совокупный годовой оклад топ-менеджера составил 1,4 миллиона гривен. Его жена от продажи электронных и печатных книг, а также репетиторства получила 89 тысяч.
В банках Герман хранит 291 тысячу гривен, Анфиса - чуть меньше полутора тысяч гривен. Наличными средствами Сметанин задекларировал 10 тысяч долларов.
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05.09.2024 17:39 Відповісти
А от як Камишін аграрний суперменеджер Ахмєтова став тим чим був?
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05.09.2024 18:56 Відповісти
давай почнем з ось цього... "суперменеджер Ахмєтова".

а далі можеш НЕ продовжувати, бо Ахмєтов гроші платить за РОБОТУ, а не за ху за що.
Ахмєтов "павук, або ж глитай" !
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05.09.2024 22:17 Відповісти
як варіант. Хоч для різноманітності.
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05.09.2024 17:33 Відповісти
Яхудо-кацапи захопили владу, і створюють вид, ніби воюють проти своіх!!!!
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05.09.2024 17:04 Відповісти
Зеленський признався, що його пуста макітра не пристосована до стратегічного мислення.
А будь-який керівник завжди призначає тільки дурніших за себе.
Дурніших за Зеленського вишукують вдень зі свічкою - але їх обмаль.
Сметаніна знайшли - він такий же "стратег", як і Зеленський - тільки дурніший...
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05.09.2024 17:05 Відповісти
: )⚡️Зеленский пояснив, чому вирішив позбутися деяких міністрів та замів

«Верещук заїбала верещати, Стрілець хай їде на Донбас стріляє, Малюська має трохи підрости ще, Шурма… ну *****, тут я думаю все зрозуміло. А Кулеба заїбав, бо коли заходив до мене, то ****** постійно мої косяки», - сказав президент )
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05.09.2024 17:18 Відповісти
В нас з таким прізвищем закрили за ''наведення'' на об'єкт.
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05.09.2024 17:18 Відповісти
до опк дєрьмачня допускає лише кацапів, своїх "саплємєннікав". що ж, нічого дивного - йдемо до перемоги. навіть не сумнівайтеся .
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05.09.2024 17:20 Відповісти
Це той самий якій має дуже великий досвід як переводити на дводенний робочий тиждень оборонне підприємство, яке виробляло вконч потрібну для держави продукцію? Оно нам напрацює як ранійше на Малишева напрацювало.
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05.09.2024 17:23 Відповісти
за повної відсутності фінансування.... будете працювати 24/7 ?
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05.09.2024 17:42 Відповісти
Буде. Власним дітішкам на молочишко. Сінекура.
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05.09.2024 17:59 Відповісти
.... добре, що не хейло.
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05.09.2024 17:26 Відповісти
Усе, як в історії Світу:- По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! (С)
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05.09.2024 17:29 Відповісти
Слідкуємо за руками!... до чого все це було
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05.09.2024 18:18 Відповісти
Ще потрібен міністр
Мінтяжпромстратегу
та Мінлегпромстратег
та МінЗепростратегу
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05.09.2024 17:39 Відповісти
МінстратГазМяс і міністєрства свабоднага времєні
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05.09.2024 18:22 Відповісти
..а буде міністр ХвороїЗедупи??
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05.09.2024 17:42 Відповісти
До влади прийшли ліквідатори України!, - С. Хмара
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05.09.2024 18:04 Відповісти
Ці всі кадрові зміни за для потужних змін, нові кандидати запропонували кращі умови для людей, країни, економіки, чи зе-шапіто просто торгує посадами посадами
і це просто перестановка ліжок в "дурдомі"?
Слідкуєми за руками!...
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05.09.2024 18:17 Відповісти
 
 