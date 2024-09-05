Рада призначила Сметаніна очільником Мінстратегпрому
Верховна Рада призначила Германа Сметаніна на пост міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
247 нардепів підтримали відповідне рішення.
До призначення Сметанін очолював "Укроборонпром".
Топ коментарі
+8 Roman Romal
показати весь коментар05.09.2024 17:04
+7 Urs
показати весь коментар05.09.2024 17:03
+7 Пересічний українець 3af2245a
показати весь коментар05.09.2024 17:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
З 2014 по 2015 рік працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Харківському конструкторському бюро машинобудування , яке є складовою частиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Укроборонпрому .
З квітня 2016 по січень 2020 працював головним конструктором та головним інженером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Львівського бронетанкового заводу .
Під керівництвом було розроблено броньовані ремонтно-евакуаційні машини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%97_%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80 «Зубр» і «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A0%D0%95%D0%9C_%C2%AB%D0%9B%D0%B5%D0%B2%C2%BB Лев », а також прийнято до постачання броньовану гусеничну пожежну машину https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9F%D0%9C-72 ПГМ-72 на базі танка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72 .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2]
Під керівництвом Германа Сметаніна на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Державному підприємстві «Львівський бронетанковий завод» освоєно регламентований ремонт: броньованої-ремонтно-евакуаційної машини БРЕМ-1, гусеничної пожежної машини ГПМ-54, танка Т-64 та його модифікацій. Розроблено гусеничну броньовану пожежну машину ГПМ-72, броньовану ремонтно-евакуаційну машину «Лев» та за результатами визначальних відомчих випробовувань отримано їх допуск до експлуатації в ЗСУ. Забезпечено випуск першої партії тактичних бойових колісних машин «Дозор-Б».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3]
У 2020 - 2021 роках працював директором з виробництва ДП «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9E._%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Завод імені В. О. Малишева ».
З 29 березня 2021 року по 29 листопада 2022 працював директором ДП «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Харківський бронетанковий завод ».
З 01 грудня 2022 директор з виробництва ЗІМ, в.о генерального директора ДП «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9E._%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Завод імені В. О. Малишева » За час роботи Германа Сметаніна на посаді директора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Державного підприємства «Харківський бронетанковий завод» підприємство щорічно збільшувало товарний випуск продукції не менше ніж на 20 % відносно аналогічних попередніх періодів минулих років.Здійснено розробку, випробовування та випуск перших партій танків Т-64БВК (командирський), а також глибокої модернізацій танків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64 Т-64 до виду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64%D0%91%D0%9C2 Т-64БМ2 .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]
1 травня 2023 року Кабінетом Міністрів України призначений генеральним директором Державного підприємства «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9E._%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Завод імені В. О. Малишева »https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . У період роботи Германа Сметаніна на посаді генерального директора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9E._%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Державного підприємства «Завод ім. В.О. Малишева» підприємство більш ніж у 3,3 рази збільшило обсяг виробництва товарної продукції та вийшло на прибутковий рівень фінансової діяльності.[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ]
28 червня 2023 року призначений генеральним директором https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:2-7 [7] За словами Міністра з питань стратегічних галузей промисловості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Камишіна під час призначення на посаду генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість» перед Германом Сметаніним були поставлені три основні задачі: збільшення виробництва *********** та військової техніки, побудова ефективної антикорупційної інфраструктури в компанії та трансформація «Укроборонпрому».
Отримав фах інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті .
У 2019 отримав диплом магістра з управління оборонно-промислового корпусу у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F_%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%BB Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
розробляв бронетехнику та керував танковими заводами
зараз розвиває співробітництво з ВПК імперіалістичного Заходу
все Ок !
Компромат
Герман не был замечен в скандалах и антикоррупционных расследованиях. Единственным негативным моментом является скептическое отношение со стороны средств массовой информации к назначению на высокий и ответственный в условиях войны пост главы "Укроборонпрома" молодого управленца.
Декларация
Согласно декларации за 2023 год, у Германа в совместной собственности в Харькове была квартира (43,2 кв.м). Также частью харьковской квартиры площадью в 66 квадратов владела супруга Сметанина.
Летом 2021 года Герман обзавелся новеньким автомобилем Toyota RAV-4 2021 года выпуска, за который он заплатил 761,8 тысячи гривен.
Совокупный годовой оклад топ-менеджера составил 1,4 миллиона гривен. Его жена от продажи электронных и печатных книг, а также репетиторства получила 89 тысяч.
В банках Герман хранит 291 тысячу гривен, Анфиса - чуть меньше полутора тысяч гривен. Наличными средствами Сметанин задекларировал 10 тысяч долларов.
а далі можеш НЕ продовжувати, бо Ахмєтов гроші платить за РОБОТУ, а не за ху за що.
Ахмєтов "павук, або ж глитай" !
А будь-який керівник завжди призначає тільки дурніших за себе.
Дурніших за Зеленського вишукують вдень зі свічкою - але їх обмаль.
Сметаніна знайшли - він такий же "стратег", як і Зеленський - тільки дурніший...
«Верещук заїбала верещати, Стрілець хай їде на Донбас стріляє, Малюська має трохи підрости ще, Шурма… ну *****, тут я думаю все зрозуміло. А Кулеба заїбав, бо коли заходив до мене, то ****** постійно мої косяки», - сказав президент )
Мінтяжпромстратегу
та Мінлегпромстратег
та МінЗепростратегу
і це просто перестановка ліжок в "дурдомі"?
Слідкуєми за руками!...