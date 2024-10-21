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Новим гендиректором "Укроборонпрому" призначено Олега Гуляка

Олега Гуляка призначено на посаду генерального директора "Укроборонпрому".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба концерну.

Відповідне рішення ухвалила Наглядова рада Акціонерного товариства.

Олега Гуляка призначили гендиректором Укроборонпрому

За даними концерну, на посаду керівника Укроборонпрому претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати. З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. До співбесід з претендентами з шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та ФРН.

Олег Гуляк був тимчасовим очільником концерну після звільнення Германа Сметаніна.

Що відомо про Олега Гуляка

Із 1993 Гуляк - у ЗСУ. Свою військові кар'єру починав на посаді заступника командира розвідувальної роти аеромобільної дивізії. Учасник російсько-української війни. У 2021-2024 рр. - командувач Сил логістики ЗСУ.

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Автор: 

призначення (2300) Укроборонпром (1739)


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21.10.2024 09:59 Відповісти
Не загуляє? - на всі гроші
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21.10.2024 10:02 Відповісти
Шило на мило .
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21.10.2024 10:11 Відповісти
пенсія є? інвалідність? убд?
нема?
то нахера такий безхатько потрібен?
хто не вміє заробити вкрасти собі, той не може заробити вкрасти кооперативу!
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21.10.2024 10:41 Відповісти
А шо киндер суприс фсе. 🤣🤣🤣
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21.10.2024 10:53 Відповісти
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21.10.2024 11:04 Відповісти
А старий де дівся? Став почесним інвалідом і звалив закордон?
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21.10.2024 11:30 Відповісти
Посад не багато , а красти бажаючих багато , ось і вишикувались у чергу.
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21.10.2024 15:07 Відповісти
 
 