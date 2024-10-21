Новим гендиректором "Укроборонпрому" призначено Олега Гуляка

Олега Гуляка призначено на посаду генерального директора "Укроборонпрому".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба концерну.

Відповідне рішення ухвалила Наглядова рада Акціонерного товариства.

За даними концерну, на посаду керівника Укроборонпрому претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати. З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. До співбесід з претендентами з шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та ФРН.

Олег Гуляк був тимчасовим очільником концерну після звільнення Германа Сметаніна.

Що відомо про Олега Гуляка

Із 1993 Гуляк - у ЗСУ. Свою військові кар'єру починав на посаді заступника командира розвідувальної роти аеромобільної дивізії. Учасник російсько-української війни. У 2021-2024 рр. - командувач Сил логістики ЗСУ.

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