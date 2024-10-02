"Укроборонпром" підписав угоди про співпрацю з чотирма компаніями із США та Європи

АТ "Українська оборонна промисловість" (Укроборонпром) досягло домовленостей про співпрацю з чотирма західними зброярськими компаніями.

Як повідомляє пресслужба компанії, угоди підписали під час другого Міжнародного форуму оборонних індустрій, у якому взяли участь представники близько 300 компаній із понад 30 країн.

Зокрема, "Укроборонпром" підписав документи щодо партнерства зі зброярськими компаніями з США, Франції та Польщі. Йдеться про взаємодію у сферах боєприпасів та спецхімії, безпілотних комплексів, а також радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби.

"Далі ми працюватимемо над тим, щоб підписані угоди перетворилися в реальну українську зброю, новітні військові технології. В удари по ворогу – спільному для всіх нас. І в перемогу", – прокоментував міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Зазначається, що поступово Україна стає одним з провідних світових виробників озброєнь, а оборонна галузь швидко розвивається. Так, у першому півріччі 2024 року вітчизняні зброярі виготовили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік.

Спроможності виробників дронів становлять 4 млн одиниць, а законтрактовано вже понад 1,5 млн.

Як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за перші вісім місяців 2024 року виробництво зброї в Україні зросло вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.