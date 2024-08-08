"Укроборонпром" впервые вошел в 50 лучших оборонных компаний
Укроборонпром впервые вошел в топ-50 всемирных оборонных компаний по рейтингу Defense News. В прошлом году компания занимала 65 место.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
"Рейтинг ежегодно составляет Defense News. И если в прошлом году Укроборонпром занимал 65 место, то сейчас перепрыгнул сразу 16 ступенек.
Из сотни крупнейших оборонных компаний мира именно Укроборонпром растет быстрее всего - его выручка за 2023 год выросла на 72% до $2,2 млрд.
Первые полгода 2024-го показывают: темп держим и в этом году". - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+4 GICKO_ BANAN
показать весь комментарий08.08.2024 08:21
+2 Hrysha Hlyba #582024
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+1 Alex Asd
показать весь комментарий08.08.2024 09:15
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до цього, ніхто в загалі, про цю компанію не знав.
і тільки, завдяки мудрому керівнику і особистому контролю простроченого сонцесяйного потужно переможного зе!лідора пересідента, кампанія стала топчік.
що, не так?
як що, хтось не знає, це не компанія з виробництва! це, прокладка для відмивання коштів, в космічних масштабах!
всі підприємства, що в рабстві у укроборопрома, тобто повністю залежать від його замовлень, у напіврозваленому стані.
наймолодшому токарю, фрезерувальнику, зварювальнику за 60. зарплатня мізерна і піврічна заборгованість перед працівниками.
ой! я розкрив державну таємницю?