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"Укроборонпром" впервые вошел в 50 лучших оборонных компаний

укроборонпром

Укроборонпром впервые вошел в топ-50 всемирных оборонных компаний по рейтингу Defense News. В прошлом году компания занимала 65 место.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Рейтинг ежегодно составляет Defense News. И если в прошлом году Укроборонпром занимал 65 место, то сейчас перепрыгнул сразу 16 ступенек.

Из сотни крупнейших оборонных компаний мира именно Укроборонпром растет быстрее всего - его выручка за 2023 год выросла на 72% до $2,2 млрд.

Первые полгода 2024-го показывают: темп держим и в этом году". - говорится в сообщении.

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Автор: 

рейтинг (1636) Укроборонпром (1238) Камышин Александр (81)


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Топ комментарии
+4
тобі аби прикольнутися, або який сенс таке писати.
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08.08.2024 08:21
+2
"Укроборонпром"

як що, хтось не знає, це не компанія з виробництва! це, прокладка для відмивання коштів, в космічних масштабах!

всі підприємства, що в рабстві у укроборопрома, тобто повністю залежать від його замовлень, у напіврозваленому стані.

наймолодшому токарю, фрезерувальнику, зварювальнику за 60. зарплатня мізерна і піврічна заборгованість перед працівниками.

ой! я розкрив державну таємницю?
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08.08.2024 08:28
+1
Он в топ 10 должен быть, как минимум.
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08.08.2024 09:15
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Вперше? Та ви шо? І це звичйно могло статися тільки при.. ну ви знаєте при кому ми живемо і мємо таке велике щастя.
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08.08.2024 08:11 Ответить
тобі аби прикольнутися, або який сенс таке писати.
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08.08.2024 08:21 Ответить
нууу...

до цього, ніхто в загалі, про цю компанію не знав.

і тільки, завдяки мудрому керівнику і особистому контролю простроченого сонцесяйного потужно переможного зе!лідора пересідента, кампанія стала топчік.

що, не так?
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08.08.2024 08:31 Ответить
А на вашу ми повинні жити при кацапах?
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08.08.2024 09:56 Ответить
"Укроборонпром"

як що, хтось не знає, це не компанія з виробництва! це, прокладка для відмивання коштів, в космічних масштабах!

всі підприємства, що в рабстві у укроборопрома, тобто повністю залежать від його замовлень, у напіврозваленому стані.

наймолодшому токарю, фрезерувальнику, зварювальнику за 60. зарплатня мізерна і піврічна заборгованість перед працівниками.

ой! я розкрив державну таємницю?
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08.08.2024 08:28 Ответить
Я бы еще добавил, что американские компании (которых 60% в рейтинге) платят среднюю зарплату 4k, а на укроборонпромовских заводах где-то чуть больше 20 тысяч. В таких условиях очень легко показывать "экономическое чудо".
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09.08.2024 09:31 Ответить
Он в топ 10 должен быть, как минимум.
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08.08.2024 09:15 Ответить
Когда узнают про содержание засекреченных контрактов мамы гетьмановича с этой конторой,она станет триста двадцатой.
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08.08.2024 10:20 Ответить
 
 