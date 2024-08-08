"Укроборонпром" впервые вошел в 50 лучших оборонных компаний

Укроборонпром впервые вошел в топ-50 всемирных оборонных компаний по рейтингу Defense News. В прошлом году компания занимала 65 место.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Рейтинг ежегодно составляет Defense News. И если в прошлом году Укроборонпром занимал 65 место, то сейчас перепрыгнул сразу 16 ступенек.

Из сотни крупнейших оборонных компаний мира именно Укроборонпром растет быстрее всего - его выручка за 2023 год выросла на 72% до $2,2 млрд.

Первые полгода 2024-го показывают: темп держим и в этом году". - говорится в сообщении.

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