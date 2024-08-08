"Укроборонпром" вперше увійшов до 50 кращих оборонних компаній
Укроборонпром вперше увійшов до топ-50 всесвітніх оборонних компаній за рейтингом Defense News. Торік компанія посідала 65 місце.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
"Рейтинг щороку складає Defense News. І якщо минулого року Укроборонпром посідав 65 місце, то зараз перестрибнув одразу 16 сходинок.
З сотні найбільших оборонних компаній світу саме Укроборонпром зростає найшвидше - його виручка за 2023 рік виросла на 72% до $2,2 млрд.
Перші пів року 2024-го показують: темп тримаємо й у цьому році". - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 GICKO_ BANAN
показати весь коментар08.08.2024 08:21
+2 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар08.08.2024 08:28
+1 Alex Asd
показати весь коментар08.08.2024 09:15
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до цього, ніхто в загалі, про цю компанію не знав.
і тільки, завдяки мудрому керівнику і особистому контролю простроченого сонцесяйного потужно переможного зе!лідора пересідента, кампанія стала топчік.
що, не так?
як що, хтось не знає, це не компанія з виробництва! це, прокладка для відмивання коштів, в космічних масштабах!
всі підприємства, що в рабстві у укроборопрома, тобто повністю залежать від його замовлень, у напіврозваленому стані.
наймолодшому токарю, фрезерувальнику, зварювальнику за 60. зарплатня мізерна і піврічна заборгованість перед працівниками.
ой! я розкрив державну таємницю?