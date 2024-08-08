"Укроборонпром" вперше увійшов до 50 кращих оборонних компаній

Укроборонпром вперше увійшов до топ-50 всесвітніх оборонних компаній за рейтингом Defense News. Торік компанія посідала 65 місце.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Рейтинг щороку складає Defense News. І якщо минулого року Укроборонпром посідав 65 місце, то зараз перестрибнув одразу 16 сходинок.

З сотні найбільших оборонних компаній світу саме Укроборонпром зростає найшвидше - його виручка за 2023 рік виросла на 72% до $2,2 млрд.

Перші пів року 2024-го показують: темп тримаємо й у цьому році". - йдеться в повідомленні.

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