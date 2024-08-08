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"Укроборонпром" вперше увійшов до 50 кращих оборонних компаній

укроборонпром

Укроборонпром вперше увійшов до топ-50 всесвітніх оборонних компаній за рейтингом Defense News. Торік компанія посідала 65 місце.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. 

"Рейтинг щороку складає Defense News. І якщо минулого року Укроборонпром посідав 65 місце, то зараз перестрибнув одразу 16 сходинок.

З сотні найбільших оборонних компаній світу саме Укроборонпром зростає найшвидше - його виручка за 2023 рік виросла на 72% до $2,2 млрд.

Перші пів року 2024-го показують: темп тримаємо й у цьому році". - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

рейтинг (1650) Укроборонпром (1732) Камишін Олександр (163)


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Топ коментарі
+4
тобі аби прикольнутися, або який сенс таке писати.
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08.08.2024 08:21
+2
"Укроборонпром"

як що, хтось не знає, це не компанія з виробництва! це, прокладка для відмивання коштів, в космічних масштабах!

всі підприємства, що в рабстві у укроборопрома, тобто повністю залежать від його замовлень, у напіврозваленому стані.

наймолодшому токарю, фрезерувальнику, зварювальнику за 60. зарплатня мізерна і піврічна заборгованість перед працівниками.

ой! я розкрив державну таємницю?
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08.08.2024 08:28
+1
Он в топ 10 должен быть, как минимум.
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08.08.2024 09:15
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Вперше? Та ви шо? І це звичйно могло статися тільки при.. ну ви знаєте при кому ми живемо і мємо таке велике щастя.
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08.08.2024 08:11 Відповісти
тобі аби прикольнутися, або який сенс таке писати.
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08.08.2024 08:21 Відповісти
нууу...

до цього, ніхто в загалі, про цю компанію не знав.

і тільки, завдяки мудрому керівнику і особистому контролю простроченого сонцесяйного потужно переможного зе!лідора пересідента, кампанія стала топчік.

що, не так?
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08.08.2024 08:31 Відповісти
А на вашу ми повинні жити при кацапах?
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08.08.2024 09:56 Відповісти
"Укроборонпром"

як що, хтось не знає, це не компанія з виробництва! це, прокладка для відмивання коштів, в космічних масштабах!

всі підприємства, що в рабстві у укроборопрома, тобто повністю залежать від його замовлень, у напіврозваленому стані.

наймолодшому токарю, фрезерувальнику, зварювальнику за 60. зарплатня мізерна і піврічна заборгованість перед працівниками.

ой! я розкрив державну таємницю?
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08.08.2024 08:28 Відповісти
Я бы еще добавил, что американские компании (которых 60% в рейтинге) платят среднюю зарплату 4k, а на укроборонпромовских заводах где-то чуть больше 20 тысяч. В таких условиях очень легко показывать "экономическое чудо".
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09.08.2024 09:31 Відповісти
Он в топ 10 должен быть, как минимум.
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08.08.2024 09:15 Відповісти
Когда узнают про содержание засекреченных контрактов мамы гетьмановича с этой конторой,она станет триста двадцатой.
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08.08.2024 10:20 Відповісти
 
 