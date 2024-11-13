Politico о намерениях Трампа предоставить важные посты Уолтцу и Рубио: Сторонники Украины с облегчением вздохнули

Дональд Трамп уже озвучил намерения назначить конгрессмена от Флориды Майкла Уолтца своим советником по вопросам национальной безопасности, а сенатора от Флориды Марко Рубио - на должность государственного секретаря. После этого сторонники Украины осторожно, но с облегчением вздохнули.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Издание пишет, что оба законодателя придерживаются внешнеполитической доктрины Трампа "Америка - превыше всего", но все еще остаются "ярыми ястребами", когда речь идет о подходе США к таким противникам, как Китай, Иран и Россия. Кроме этого, они далеки от изоляционистского крыла Республиканской партии, которое стремится отказаться от Украины или НАТО.

Рубио и Уолтц ставили под сомнение голосование против предыдущих пакетов американской помощи Украине не из-за недостатка поддержки Украины в ее борьбе с Россией, а из-за того, что считали, что США тратят недостаточно средств на защиту южной границы США.

Ранее Уолтц даже предлагал снять американские ограничения на то, как Украина может использовать свое дальнобойное оружие для нанесения ударов по России. Администрация Байдена на этот шаг не пошла, несмотря на свою полную поддержку Украины.

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"Киев достаточно спокоен и вполне доволен объявленными на сегодняшний день должностными лицами по вопросам национальной безопасности. Те, кто продвигает нарратив беспокойства в Киеве, делают это в собственных целях и оказывают Украине медвежью услугу", - заявил изданию республиканский эксперт по вопросам внешней политики и президента компании Yorktown Solutions, консультирующий украинские государственные учреждения и взаимодействует с официальными лицами в Киеве, Дэниел Вайдич.

Это мнение поддержали три бывших чиновника администрации Трампа, которые поддерживают предоставление помощи Украине, но разговаривали с журналистами на условиях анонимности.

"Для людей, которые обеспокоены тем, что Трамп собирается продать Украину, я думаю, что его главным приоритетом является попытка найти какой-то справедливый мир", - сказал бывший чиновник администрации Трампа, контактировавший с предвыборным штабом и командой переходного периода.

Politico также отмечает, что последние назначения Трампа в Кабинет министров свидетельствуют о том, что они поддерживают более жесткие меры по экспорту энергоносителей из России, которые финансируют ее военную машину.

В последних интервью Уолтц критиковал администрацию Байдена за то, что она не сделала достаточно для закрытия лазеек в российском экспорте нефти и газа.

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Нынешние и бывшие высокопоставленные европейские чиновники говорят, что Трамп-торговец, нацелившийся на российско-украинскую войну, - не лучшая новость для главы России Владимира Путина.

Тем не менее, среди некоторых высокопоставленных европейских чиновников чувствуется беспокойство. Если Путин нервничает из-за непредсказуемости Трампа, то и Украина и другие союзники по НАТО - тоже. Они опасаются, что любое мирное соглашение, которое Трамп может заключить по Украине, не остановит войну, а лишь отсрочит ее, чтобы дать России время перегруппироваться для дальнейших боевых действий.