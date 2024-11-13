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Politico о намерениях Трампа предоставить важные посты Уолтцу и Рубио: Сторонники Украины с облегчением вздохнули

Суд призупинив одну із справ проти Трампа

Дональд Трамп уже озвучил намерения назначить конгрессмена от Флориды Майкла Уолтца своим советником по вопросам национальной безопасности, а сенатора от Флориды Марко Рубио - на должность государственного секретаря. После этого сторонники Украины осторожно, но с облегчением вздохнули.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Издание пишет, что оба законодателя придерживаются внешнеполитической доктрины Трампа "Америка - превыше всего", но все еще остаются "ярыми ястребами", когда речь идет о подходе США к таким противникам, как Китай, Иран и Россия. Кроме этого, они далеки от изоляционистского крыла Республиканской партии, которое стремится отказаться от Украины или НАТО.

Рубио и Уолтц ставили под сомнение голосование против предыдущих пакетов американской помощи Украине не из-за недостатка поддержки Украины в ее борьбе с Россией, а из-за того, что считали, что США тратят недостаточно средств на защиту южной границы США.

Ранее Уолтц даже предлагал снять американские ограничения на то, как Украина может использовать свое дальнобойное оружие для нанесения ударов по России. Администрация Байдена на этот шаг не пошла, несмотря на свою полную поддержку Украины.

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"Киев достаточно спокоен и вполне доволен объявленными на сегодняшний день должностными лицами по вопросам национальной безопасности. Те, кто продвигает нарратив беспокойства в Киеве, делают это в собственных целях и оказывают Украине медвежью услугу", - заявил изданию республиканский эксперт по вопросам внешней политики и президента компании Yorktown Solutions, консультирующий украинские государственные учреждения и взаимодействует с официальными лицами в Киеве, Дэниел Вайдич.

Это мнение поддержали три бывших чиновника администрации Трампа, которые поддерживают предоставление помощи Украине, но разговаривали с журналистами на условиях анонимности.

"Для людей, которые обеспокоены тем, что Трамп собирается продать Украину, я думаю, что его главным приоритетом является попытка найти какой-то справедливый мир", - сказал бывший чиновник администрации Трампа, контактировавший с предвыборным штабом и командой переходного периода.

Politico также отмечает, что последние назначения Трампа в Кабинет министров свидетельствуют о том, что они поддерживают более жесткие меры по экспорту энергоносителей из России, которые финансируют ее военную машину.

В последних интервью Уолтц критиковал администрацию Байдена за то, что она не сделала достаточно для закрытия лазеек в российском экспорте нефти и газа.

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Нынешние и бывшие высокопоставленные европейские чиновники говорят, что Трамп-торговец, нацелившийся на российско-украинскую войну, - не лучшая новость для главы России Владимира Путина.

Тем не менее, среди некоторых высокопоставленных европейских чиновников чувствуется беспокойство. Если Путин нервничает из-за непредсказуемости Трампа, то и Украина и другие союзники по НАТО - тоже. Они опасаются, что любое мирное соглашение, которое Трамп может заключить по Украине, не остановит войну, а лишь отсрочит ее, чтобы дать России время перегруппироваться для дальнейших боевых действий.

Автор: 

назначение (2174) США (26598) Трамп Дональд (5187)


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Топ комментарии
+16
яке має значення, кого призначив Трамп, якщо потужний Лідор призначив єрмака і сирськова зливати Україну?
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13.11.2024 07:51
+10
Все трампоновские планы заключаются в замаскированной сдаче части Украины Ху#лу. В этом они полностью совпадают с оманско-стамбульскими планами зебилья. Поэтому их тупые избиратели должны радоваться, что пришёл трампон и наконец поможет зебилью сдать Ху#лу сначала часть Украины, а через несколько лет- и её всю.
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13.11.2024 07:36
+10
Думаю ми ще "сцикуна" Байдена будемо вище Рейгана ставити, під час правління "агресивного альфа-самця" і "непередбачуваного" Трампа. Доречі Рейган, попри все, зміг моджахедам в Афганістан поставити лише Стінгери, такої ж допомоги проти Московії, як дав Байден, ніколи не було за жодного президента США.
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13.11.2024 07:42
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ну і *******, ніби ми "полегшено зітхнули", коли дізнались, що яструбами виглядають Блінкін та Салліван порівняно з цими прорашистами
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13.11.2024 07:31 Ответить
Думаю ми ще "сцикуна" Байдена будемо вище Рейгана ставити, під час правління "агресивного альфа-самця" і "непередбачуваного" Трампа. Доречі Рейган, попри все, зміг моджахедам в Афганістан поставити лише Стінгери, такої ж допомоги проти Московії, як дав Байден, ніколи не було за жодного президента США.
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13.11.2024 07:42 Ответить
Не тільки Стінгери , ще багато чого іншого . Але Стінгери добре зробили свою справу , паралізувавши усю радянську авіацію в Афгані . Та і взагалі, Рейган поставив совок раком.
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13.11.2024 11:43 Ответить
Все трампоновские планы заключаются в замаскированной сдаче части Украины Ху#лу. В этом они полностью совпадают с оманско-стамбульскими планами зебилья. Поэтому их тупые избиратели должны радоваться, что пришёл трампон и наконец поможет зебилью сдать Ху#лу сначала часть Украины, а через несколько лет- и её всю.
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13.11.2024 07:36 Ответить
Маск вклав в Трампа за час кампанії ~100 млн, а відбив (поки що) десь 20. Тобто Трамп у Маска приблизно як зєля у Бєні.
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13.11.2024 07:50 Ответить
яке має значення, кого призначив Трамп, якщо потужний Лідор призначив єрмака і сирськова зливати Україну?
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13.11.2024 07:51 Ответить
А таки схоже на те....
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13.11.2024 08:06 Ответить
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13.11.2024 08:20 Ответить
але ж у книзі- лівий помер, а правого - пов'язали...
да ви пророк!
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13.11.2024 09:00 Ответить
не дякуйте !
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13.11.2024 09:01 Ответить
Коли більшість приводить до влади клована, то нічого окрім цирку очікувати не слід. А щоб циркові вистави були більш вдалими, клован повинен набрати собі подібну світу.
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13.11.2024 08:38 Ответить
Господи, не смешите с етими яструбами. Скорее ето недожаренные куры. Трамп подбирает себе подчиненных по принципу чтоб не умнее его самого. Дабы они своим умом не смущали его.
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13.11.2024 09:17 Ответить
.... один козел, осел і клишоногий ведмедик затіяли зіграти квартет, поставили мавпу раком...
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13.11.2024 09:41 Ответить
 
 