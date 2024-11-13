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Новини
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Politico про наміри Трампа надати важливі пости Волцу та Рубіо: Прихильники України з полегшенням зітхнули

Суд призупинив одну із справ проти Трампа

Дональд Трамп вже озвучив наміри призначити конгресмена від Флориди Майкла Волца своїм радником з питань національної безпеки, а сенатора від Флориди Марко Рубіо - на посаду державного секретаря. Після цього прихильники України обережно, але з полегшенням зітхнули.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Видання пише, що обидва законодавці дотримуються зовнішньополітичної доктрини Трампа "Америка понад усе", але все ще залишаються "затятими яструбами", коли йдеться про підхід США до таких супротивників, як Китай, Іран та Росія. Окрім цього, вони далекі від ізоляціоністського крила Республіканської партії, яке прагне відмовитися від України або НАТО.

Рубіо і Волтц ставили під сумнів голосування проти попередніх пакетів американської допомоги Україні не через брак підтримки України в її боротьбі з Росією, а через те, що вважали, що США витрачають недостатньо коштів на захист південного кордону США.

Раніше Волтц навіть пропонував зняти американські обмеження на те, як Україна може використовувати свою далекобійну зброю для нанесення ударів по Росії. Адміністрація Байдена на цей крок не пішла, незважаючи на свою повну підтримку України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон очолить ветеран Хегсет, - Трамп

"Київ досить спокійний і цілком задоволений оголошеними на сьогоднішній день посадовими особами з питань національної безпеки. Ті, хто просуває наратив занепокоєння в Києві, роблять це у власних цілях і роблять Україні ведмежу послугу", - заявив виданню республіканський експерт з питань зовнішньої політики і президента компанії Yorktown Solutions, яка консультує українські державні установи і взаємодіє з офіційними особами в Києві Деніел Вайдіч.

Цю думку підтримали три колишні чиновники адміністрації Трампа, які підтримують надання допомоги Україні, але розмовляли з журналістами на умовах анонімності.

"Для людей, які стурбовані тим, що Трамп збирається продати Україну, я думаю, що його головним пріоритетом є спроба знайти якийсь справедливий мир", - сказав колишній чиновник адміністрації Трампа, який контактував з передвиборчим штабом і командою перехідного періоду.

Politico також зазначає, що останні призначення Трампа в Кабінет міністрів свідчать про те, що вони підтримують більш жорсткі заходи щодо експорту енергоносіїв з Росії, які фінансують її військову машину.

В останніх інтерв'ю Волтц критикував адміністрацію Байдена за те, що вона не зробила достатньо для закриття лазівок в російському експорті нафти і газу.

Також читайте: Трамп офіційно обрав конгресмена Волтца своїм радником з питань нацбезпеки

Нинішні та колишні високопоставлені європейські чиновники кажуть, що Трамп-торговець, який націлився на російсько-українську війну, не найкраща новина для очільника Росії Володимира Путіна.

Тим не менш, серед деяких високопоставлених європейських чиновників відчувається занепокоєння. Якщо Путін нервує через непередбачуваність Трампа, то й Україна та інші союзники по НАТО теж. Вони обоюються, що будь-яка мирна угода, яку Трамп може укласти щодо України, не припинить війну, а лише відтермінує її, щоб дати Росії час перегрупуватися для подальших бойових дій.

Автор: 

призначення (2276) США (22614) Трамп Дональд (5536)


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Топ коментарі
+16
яке має значення, кого призначив Трамп, якщо потужний Лідор призначив єрмака і сирськова зливати Україну?
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13.11.2024 07:51
+10
Все трампоновские планы заключаются в замаскированной сдаче части Украины Ху#лу. В этом они полностью совпадают с оманско-стамбульскими планами зебилья. Поэтому их тупые избиратели должны радоваться, что пришёл трампон и наконец поможет зебилью сдать Ху#лу сначала часть Украины, а через несколько лет- и её всю.
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13.11.2024 07:36
+10
Думаю ми ще "сцикуна" Байдена будемо вище Рейгана ставити, під час правління "агресивного альфа-самця" і "непередбачуваного" Трампа. Доречі Рейган, попри все, зміг моджахедам в Афганістан поставити лише Стінгери, такої ж допомоги проти Московії, як дав Байден, ніколи не було за жодного президента США.
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13.11.2024 07:42
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ну і *******, ніби ми "полегшено зітхнули", коли дізнались, що яструбами виглядають Блінкін та Салліван порівняно з цими прорашистами
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13.11.2024 07:31 Відповісти
Думаю ми ще "сцикуна" Байдена будемо вище Рейгана ставити, під час правління "агресивного альфа-самця" і "непередбачуваного" Трампа. Доречі Рейган, попри все, зміг моджахедам в Афганістан поставити лише Стінгери, такої ж допомоги проти Московії, як дав Байден, ніколи не було за жодного президента США.
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13.11.2024 07:42 Відповісти
Не тільки Стінгери , ще багато чого іншого . Але Стінгери добре зробили свою справу , паралізувавши усю радянську авіацію в Афгані . Та і взагалі, Рейган поставив совок раком.
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13.11.2024 11:43 Відповісти
Все трампоновские планы заключаются в замаскированной сдаче части Украины Ху#лу. В этом они полностью совпадают с оманско-стамбульскими планами зебилья. Поэтому их тупые избиратели должны радоваться, что пришёл трампон и наконец поможет зебилью сдать Ху#лу сначала часть Украины, а через несколько лет- и её всю.
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13.11.2024 07:36 Відповісти
Маск вклав в Трампа за час кампанії ~100 млн, а відбив (поки що) десь 20. Тобто Трамп у Маска приблизно як зєля у Бєні.
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13.11.2024 07:50 Відповісти
яке має значення, кого призначив Трамп, якщо потужний Лідор призначив єрмака і сирськова зливати Україну?
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13.11.2024 07:51 Відповісти
А таки схоже на те....
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13.11.2024 08:06 Відповісти
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13.11.2024 08:20 Відповісти
але ж у книзі- лівий помер, а правого - пов'язали...
да ви пророк!
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13.11.2024 09:00 Відповісти
не дякуйте !
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13.11.2024 09:01 Відповісти
Коли більшість приводить до влади клована, то нічого окрім цирку очікувати не слід. А щоб циркові вистави були більш вдалими, клован повинен набрати собі подібну світу.
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13.11.2024 08:38 Відповісти
Господи, не смешите с етими яструбами. Скорее ето недожаренные куры. Трамп подбирает себе подчиненных по принципу чтоб не умнее его самого. Дабы они своим умом не смущали его.
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13.11.2024 09:17 Відповісти
.... один козел, осел і клишоногий ведмедик затіяли зіграти квартет, поставили мавпу раком...
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13.11.2024 09:41 Відповісти
 
 