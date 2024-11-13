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Трамп избрал сенатора Марка Рубио будущим госсекретарем США

Трамп офіційно обрав сенатора Марка Рубіо майбутнім держсекретарем США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен номинировать сенатора от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря.

Об этом говорится в распространенном кампанией Трампа заявлении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Он будет сильным защитником нашей нации, настоящим другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не отступится перед нашими противниками", - отметил Трамп в заявлении, которое приводит "Радио Свобода".

Дополняется...

Госдепартамент США (1828) назначение (2174) должность (97) Трамп Дональд (5187)


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Кто не знает в 16 году Рубио был одним из фаворитов на президенство и во время дебатов он сказал что у Трампа маленькие руки как у девочки.
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13.11.2024 22:34 Ответить
Він в 2022 казав, що треба пекельні санкції проти рашки вводити, а сьогодні він вже маячню несе, що треба на поступки ху@лу йти...
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13.11.2024 23:06 Ответить
Якшо Трамп після таких заяв Рубіо призначає його на такий відповідальний пост, то це лише в плюс Трампу, який незважаючи на свою показну імпульсивність може призначити на високу посаду людину, яка його критикувала та навіть кепкувала з нього. Я навіть не уявляю щоб на щось подібне спромігся мстивий та дріб"язковий "прострочений ЗЕлідор найвеличнішої незламності"
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13.11.2024 23:14 Ответить
Трампу сказали - он и назначил.
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13.11.2024 23:23 Ответить
Судячи по заявленим призначенням для України передбачаються ще більш тяжкі випробування...Слава Україні!
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13.11.2024 23:09 Ответить
Не зрозуміло чи фейкове це відео чи якесь старезне...
Але на ньому новий кандидат на посаду міністра оборони США Піт Хегсет, призначений Трампом, називає путіна військовим злочинцем і каже, що Байден був слабким президентом.
"Ми мали би відправити в Україну вдвічі більше зброї та швидше, щоб ця війна закінчилася якнайшвидже перемогою України." -, начебто заявив він.

пруф-лінк відео: https://x.com/i/status/1856691342945956033
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13.11.2024 23:49 Ответить
 
 