Трамп избрал сенатора Марка Рубио будущим госсекретарем США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен номинировать сенатора от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря.

Об этом говорится в распространенном кампанией Трампа заявлении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Он будет сильным защитником нашей нации, настоящим другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не отступится перед нашими противниками", - отметил Трамп в заявлении, которое приводит "Радио Свобода".

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