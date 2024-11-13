Трамп избрал сенатора Марка Рубио будущим госсекретарем США
Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен номинировать сенатора от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря.
Об этом говорится в распространенном кампанией Трампа заявлении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Он будет сильным защитником нашей нации, настоящим другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не отступится перед нашими противниками", - отметил Трамп в заявлении, которое приводит "Радио Свобода".
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Але на ньому новий кандидат на посаду міністра оборони США Піт Хегсет, призначений Трампом, називає путіна військовим злочинцем і каже, що Байден був слабким президентом.
"Ми мали би відправити в Україну вдвічі більше зброї та швидше, щоб ця війна закінчилася якнайшвидже перемогою України." -, начебто заявив він.
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