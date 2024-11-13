Администрация Байдена планирует внести запрос в Конгресс о выделении новой помощи Украине

Администрация действующего президента США Джо Байдена собирается отправить Конгрессу запрос о выделении нового пакета помощи Украине на 2025 год.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение следующих двух месяцев администрация направит сигнал Конгрессу, что мы хотели бы видеть дополнительные средства для Украины в 2025 году, чтобы она имела возможность достичь лучшей позиции, сильнейшей возможной позиции для ведения переговоров", - заявил Салливан.

В то же время он не прокомментировал в каком виде администрация будет предлагать Конгрессу принять дополнительное финансирование. Однако он добавил, что команда Байдена считает необходимым и логичным поиск дополнительных ресурсов в поддержку Украины.

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Он также заверил, что нынешнее правительство США намерено использовать каждый доллар, который Конгресс уже выделил на помощь Украине.

"Опять же, это не те доллары, которые пересекут самолетом океан. Это доллары, которые инвестируются в американскую оборонно-промышленную базу", - пояснил советник.

Советник президента США объяснил, что большинство выделенной помощи идет на создание новых вооружений, которые возвращаются в американскую армию вместо потраченных на помощь Украине.

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