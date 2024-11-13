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Администрация Байдена планирует внести запрос в Конгресс о выделении новой помощи Украине

Джейк Салліван

Администрация действующего президента США Джо Байдена собирается отправить Конгрессу запрос о выделении нового пакета помощи Украине на 2025 год.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение следующих двух месяцев администрация направит сигнал Конгрессу, что мы хотели бы видеть дополнительные средства для Украины в 2025 году, чтобы она имела возможность достичь лучшей позиции, сильнейшей возможной позиции для ведения переговоров", - заявил Салливан.

В то же время он не прокомментировал в каком виде администрация будет предлагать Конгрессу принять дополнительное финансирование. Однако он добавил, что команда Байдена считает необходимым и логичным поиск дополнительных ресурсов в поддержку Украины.

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Он также заверил, что нынешнее правительство США намерено использовать каждый доллар, который Конгресс уже выделил на помощь Украине.

"Опять же, это не те доллары, которые пересекут самолетом океан. Это доллары, которые инвестируются в американскую оборонно-промышленную базу", - пояснил советник.

Советник президента США объяснил, что большинство выделенной помощи идет на создание новых вооружений, которые возвращаются в американскую армию вместо потраченных на помощь Украине.

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Байден Джо (2789) Конгресс США (1233) помощь (7797) США (26598)


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Нам і не потрібно, щоб долари перетинали океан, бо зелені виродки їх вкрадуть.
Хай океан перетинає лише зброя та набої!
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13.11.2024 22:40 Ответить
Як тількі бачу фізію Салливана , то розумію що він усе провалить .
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13.11.2024 22:43 Ответить
Це саліван? Точно не вилілять.
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13.11.2024 22:51 Ответить
Короткий витяг з новини:

Адміністрація Байдена планує... збирається відправити... надішле сигнал... аби вона мала можливість... пропонуватиме Конгресу... команда Байдена вважає... також запевнив... має намір використати... , - пояснив радник.

Все, що ви прочитали, ви могли б і не читати, - бо це все тільки чергове бла-бла-бла гнилого ********.
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13.11.2024 22:52 Ответить
дідьовий популізм. Цей Конгрес вже нічо такого не схвалить, міні-Джонсон навіть на голосування не поставить.
Але ж вибори нового складу Конгресу 3 листопада 2026 року цією заявою, вважай, вже стартували.
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13.11.2024 23:05 Ответить
Знов побрехеньки від бідона? Коли там дозвіл буде на удари вглиб території московії? Га, вічностурбовані?
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14.11.2024 00:23 Ответить
 
 