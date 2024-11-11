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Новости Война
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Макрон и Стармер обсудят возможность убедить Байдена позволить Украине бить ракетами Storm Shadow по РФ, - The Telegraph

Макрон і Стармер переконуватимуть Байдена дозволити Україні бити по Росії західною зброєю

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер обсудят возможность убедить Джо Байдена позволить Украине бить по РФ ракетами Storm Shadow.

Об этом пишет издание The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

"Ожидается, что сэр Кир Стармер и Эмманюэль Макрон сделают последнюю отчаянную попытку помешать усилиям Дональда Трампа по сокращению поддержки США Украины", - говорится в материале.

Так, лидеры Франции и Великобритании обсудят, можно ли убедить Джо Байдена позволить Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь территории России.

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В Лондоне надеются, что Байден наконец даст разрешение на дальнобойные удары по РФ, о чем Украина просит несколько месяцев.

Собеседник из британского правительства заявил: "Мы очень хотим убедиться, что сможем максимально эффективно использовать время от сегодня до 20 января (когда Трамп станет президентом США), а не просто откладывать все на потом, до следующей администрации".

Другой собеседник заявил, что Байден, как ожидается, "откроет краны", передав Киеву дополнительную финансовую помощь за несколько недель до того, как он покинет Белый дом.

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Автор: 

Байден Джо (2785) оружие (10198) Макрон Эмманюэль (1299) Стармер Кир (182)


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Топ комментарии
+1
Імпотента вже не вилікувати.
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11.11.2024 10:36
+1
Да что толку, трамп опять запретит или вообще не даст эти ракеты. Ну, хотя бы на месяц разрешили.
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11.11.2024 10:47
+1
Останні союзники ще роблять спроби нас врятувати... Польша теж допогла, але Дуді залишається півроку, а там теж мабуть виграють якісь проросійські сили.. Вони усюди шось виграють, хіба що окрім Маї Санду.. Маск тех спроросішився, замість того щоб Марс вже колонізувати, бо з Землі треба валити -- вона сходить з глузду...
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11.11.2024 10:48
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От здавалось би, програли вщент, в тому числі через те, що шмарклі жували, то втрачати нічого, можна дати фінальний акорд. Ні, набута безпомічність - страшна штука.
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11.11.2024 10:34 Ответить
Імпотента вже не вилікувати.
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11.11.2024 10:36 Ответить
що? У Вави на скумбрію чи на опЄрмака вже постійні 17:30?
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11.11.2024 10:44 Ответить
Інша новина в стрічці новин "Стармер сьогодні проведе зустріч з Макроном, обговорять підтримку України після перемоги Трампа на виборах у США, про це https://www.reuters.com/world/europe/uks-starmer-meet-macron-france-discuss-ukraine-support-after-trump-win-2024-11-10/ пише Reuters", - Джерело:
Адміни повторюються...
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11.11.2024 10:43 Ответить
хто такий Стармер ?
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11.11.2024 10:47 Ответить
зірковий мер
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11.11.2024 11:10 Ответить
Вони хоча б курсі того, що виробництво Штормів припинено?
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11.11.2024 10:45 Ответить
Да что толку, трамп опять запретит или вообще не даст эти ракеты. Ну, хотя бы на месяц разрешили.
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11.11.2024 10:47 Ответить
Я про теж , а Мене затерли
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11.11.2024 10:48 Ответить
Останні союзники ще роблять спроби нас врятувати... Польша теж допогла, але Дуді залишається півроку, а там теж мабуть виграють якісь проросійські сили.. Вони усюди шось виграють, хіба що окрім Маї Санду.. Маск тех спроросішився, замість того щоб Марс вже колонізувати, бо з Землі треба валити -- вона сходить з глузду...
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11.11.2024 10:48 Ответить
"Макрон і Стармер обговорять можливість переконати"....
бесіда ні про що.....
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11.11.2024 11:49 Ответить
Та дасте вже, якусь, пілюлю сміливості цьому мощному стариганю Байдену.
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11.11.2024 12:58 Ответить
Точно Світан назвав політику Байдена - соплежуйство.
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11.11.2024 14:54 Ответить
 
 