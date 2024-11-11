Макрон и Стармер обсудят возможность убедить Байдена позволить Украине бить ракетами Storm Shadow по РФ, - The Telegraph

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер обсудят возможность убедить Джо Байдена позволить Украине бить по РФ ракетами Storm Shadow.

Об этом пишет издание The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

"Ожидается, что сэр Кир Стармер и Эмманюэль Макрон сделают последнюю отчаянную попытку помешать усилиям Дональда Трампа по сокращению поддержки США Украины", - говорится в материале.

Так, лидеры Франции и Великобритании обсудят, можно ли убедить Джо Байдена позволить Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь территории России.

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В Лондоне надеются, что Байден наконец даст разрешение на дальнобойные удары по РФ, о чем Украина просит несколько месяцев.

Собеседник из британского правительства заявил: "Мы очень хотим убедиться, что сможем максимально эффективно использовать время от сегодня до 20 января (когда Трамп станет президентом США), а не просто откладывать все на потом, до следующей администрации".

Другой собеседник заявил, что Байден, как ожидается, "откроет краны", передав Киеву дополнительную финансовую помощь за несколько недель до того, как он покинет Белый дом.

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