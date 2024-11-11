Байден обязался потратить каждый доллар, который есть в США в поддержку Украины, в течение всего времени, пока он будет на должности, - Кирби

Нынешний президент США Джо Байден хочет "потратить каждый доступный доллар" для помощи Украине до конца своей каденции.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Кирби добавил, что речь идет о 6 миллиардах долларов.

"Президент обязался потратить каждый доллар, который у нас есть на поддержку Украины, в течение всего времени, пока он будет на посту", - заявил спикер.

Также он отметил, что "в этом деле должен быть баланс, чтобы Пентагон успевал пополнять запасы вместо того, что США отдают Украине".

"Но план Байдена - потратить так много из этого бюджета, как только возможно", - резюмировал Кирби.

Также читайте: США выделили Украине $1,3 млрд на компенсацию расходов Госбюджета