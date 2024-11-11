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Байден обязался потратить каждый доллар, который есть в США в поддержку Украины, в течение всего времени, пока он будет на должности, - Кирби
Нынешний президент США Джо Байден хочет "потратить каждый доступный доллар" для помощи Украине до конца своей каденции.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Кирби добавил, что речь идет о 6 миллиардах долларов.
"Президент обязался потратить каждый доллар, который у нас есть на поддержку Украины, в течение всего времени, пока он будет на посту", - заявил спикер.
Также он отметил, что "в этом деле должен быть баланс, чтобы Пентагон успевал пополнять запасы вместо того, что США отдают Украине".
"Но план Байдена - потратить так много из этого бюджета, как только возможно", - резюмировал Кирби.
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Есть PDA 2024 года, который не пожелали использовать до 1 октября в размере 4.2млрд
Есть USAI в размере 1.7млрд, которые не обещали еще когдато заключить контракты на использование
Итого 5.9млрд
Про не использованный PDA 2022-2023 годов в размере 4.8млрд, которые нашел аудит - не вспоминают
История лета 2022 года, когда в новостях было сообщение - США выделяют 100млн на подготовку пилотов.
Теперь подробности из книги Война Вудфорта - почему не были обучены пилоты
https://www.youtube.com/watch?v=J8qF6OW3fdA
Интересно работают журналисты, перед выборами цитат про Трампа надергали из книги, что смогли найти
И теперь не вспоминают про эту книгу