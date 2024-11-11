РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4146 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
3 260 14

Байден обязался потратить каждый доллар, который есть в США в поддержку Украины, в течение всего времени, пока он будет на должности, - Кирби

Джо Байден

Нынешний президент США Джо Байден хочет "потратить каждый доступный доллар" для помощи Украине до конца своей каденции.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Кирби добавил, что речь идет о 6 миллиардах долларов.

"Президент обязался потратить каждый доллар, который у нас есть на поддержку Украины, в течение всего времени, пока он будет на посту", - заявил спикер.

Также он отметил, что "в этом деле должен быть баланс, чтобы Пентагон успевал пополнять запасы вместо того, что США отдают Украине".

"Но план Байдена - потратить так много из этого бюджета, как только возможно", - резюмировал Кирби.

Также читайте: США выделили Украине $1,3 млрд на компенсацию расходов Госбюджета

Байден Джо (2787) Кирби Джон (452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
И кстати их вот такая беззубая откровенно левацкая политика уже и даже самим американцам, в том числе и демократическому ядреному электорату - уже раком и боком встала. Именно в этом причина оглушительной победы Трампа. Бо *******...
показать весь комментарий
11.11.2024 01:12
+6
Да там не только дед. Там вся *********** деградантов. Начиная с полковника Саливанова заканчивая обоссаным от страха министром обороны. Когда то во время карибского военные убеждали Кеннеди что нужно взять и влупить по Кубе - пока чего не вышло. А сейчас военные блеют о опасности эскалации.
показать весь комментарий
11.11.2024 01:10
+4
Ну, дідьо Байден - ще ангел правдивий, порівняно з брехливим ЕрЗе.
показать весь комментарий
11.11.2024 01:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо дименція позволить. Ех дідо скільки життів погубила твоя екскалація…. Там на небі тебе чекають незіра не гуріі з ангелами…..
показать весь комментарий
11.11.2024 01:03 Ответить
Да там не только дед. Там вся *********** деградантов. Начиная с полковника Саливанова заканчивая обоссаным от страха министром обороны. Когда то во время карибского военные убеждали Кеннеди что нужно взять и влупить по Кубе - пока чего не вышло. А сейчас военные блеют о опасности эскалации.
показать весь комментарий
11.11.2024 01:10 Ответить
И кстати их вот такая беззубая откровенно левацкая политика уже и даже самим американцам, в том числе и демократическому ядреному электорату - уже раком и боком встала. Именно в этом причина оглушительной победы Трампа. Бо *******...
показать весь комментарий
11.11.2024 01:12 Ответить
Невже більше за розмінування Чонгару та зняття такової бригади з півночі Київа?
показать весь комментарий
11.11.2024 01:50 Ответить
Ви про закриті ракетні програми забули..
показать весь комментарий
11.11.2024 04:10 Ответить
Ну, дідьо Байден - ще ангел правдивий, порівняно з брехливим ЕрЗе.
показать весь комментарий
11.11.2024 01:35 Ответить
квест "як витратити шість мільярдів $ за два місяця" стартував. Попкорну у глядацькому залі вистачає.
показать весь комментарий
11.11.2024 02:08 Ответить
6? А куда делись остальные 56
показать весь комментарий
11.11.2024 02:27 Ответить
Заїбали демократи своїм балансом, пересторогами, занепокоєнностю і червоними лініями.
показать весь комментарий
11.11.2024 02:33 Ответить
Тіко не кажіть Салівану.
показать весь комментарий
11.11.2024 03:40 Ответить
Як не президент, так дідуган! Як не кандидат, який виграв, так порушення трудового законодавства США! Це добром не закінчиться!
показать весь комментарий
11.11.2024 05:52 Ответить
"Президент обязался потратить каждый доллар, который у нас есть на поддержку Украины, в течение всего времени, пока он будет на посту", - заявил спикер.

Есть PDA 2024 года, который не пожелали использовать до 1 октября в размере 4.2млрд
Есть USAI в размере 1.7млрд, которые не обещали еще когдато заключить контракты на использование
Итого 5.9млрд

Про не использованный PDA 2022-2023 годов в размере 4.8млрд, которые нашел аудит - не вспоминают

История лета 2022 года, когда в новостях было сообщение - США выделяют 100млн на подготовку пилотов.
Теперь подробности из книги Война Вудфорта - почему не были обучены пилоты
https://www.youtube.com/watch?v=J8qF6OW3fdA

Интересно работают журналисты, перед выборами цитат про Трампа надергали из книги, что смогли найти
И теперь не вспоминают про эту книгу
показать весь комментарий
11.11.2024 11:08 Ответить
Дякуємо і на цьому .Сподіваємось, це не останнє фінансування,а то від дядька Сема при новопризначенному племіннику всього можна очікувати
показать весь комментарий
11.11.2024 13:04 Ответить
 
 