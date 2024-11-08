США выделили Украине $1,3 млрд на компенсацию расходов Госбюджета

8 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом подписали грантовое соглашение в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Целью Проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в частности, социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Соглашение о гранте предусматривает привлечение Украиной транша в рамках Проекта PEACE in Ukraine, состоящего из:

Читайте также: Всемирный банк объявил о пакете поддержки для Украины на сумму 750 млн долларов, - Шмыгаль

1,35 млрд долларов США - грант от Соединенных Штатов Америки;

10,8 млн евро - средства из Целевого фонда многих доноров по софинансированию Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.

Средства поступят в госбюджет Украины уже в ближайшие дни.

"Благодарен правительству Соединенных Штатов, странам-партнерам, а также команде Всемирного банка за важнейшую финансовую поддержку и партнерство в решающее для Украины время. Привлеченные средства станут весомым вкладом в обеспечение первоочередных социальных расходов госбюджета Украины", - отметил Сергей Марченко.

С начала полномасштабного вторжения благодаря проекту PEACE in Ukraine Минфин привлек уже почти 28 млрд долларов США и более 1,4 млрд евро бюджетной поддержки.

Читайте также: Япония выделит Украине более 3 млрд долларов за счет замороженных российских активов, - СМИ

Кроме того, Минфин предан подотчетному и прозрачному процессу привлечения финансирования. Вместе с компанией Делойт Консалтинг, которая реализует проект USAID SOERA, осуществляется мониторинг использования прямой бюджетной поддержки правительства США, а с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers Ukraine - проверка по согласованным процедурам с целью определения допустимых государственных расходов, проведенных Украиной в рамках проекта PEACE in Ukraine.

В рамках сотрудничества со Всемирным банком все выплаты осуществляются на основании ежемесячных отчетов, отдельно по каждой категории работников и получателей социальной государственной помощи. Этот механизм способствует быстрому выделению средств правительству Украины, обеспечивая при этом прозрачность использования предоставленной финансовой помощи.