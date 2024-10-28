Япония выделит Украине более 3 млрд долларов за счет замороженных российских активов, - СМИ

Япония предоставит Украине финансовую помощь на сумму 471,9 млрд иен (3,09 млрд долларов) в рамках кредита G7. Этот кредит будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом пишет Nikkei, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, Украина получит от Японии 3,09 млрд долларов из общей суммы в 50 млрд долларов по программе, разработанной странами G7.

Кредит будет предоставлен Японским агентством международного сотрудничества (JICA) через фонд Всемирного банка.

Отмечается, что Япония сделает свой вклад, контролируя при этом использование этих средств, чтобы избежать использования средств в военных целях.

Напомним, что 22 октября Европейский парламент поддержал резолюцию о создании механизма кредитного сотрудничества с Украиной и предоставлении исключительной макрофинансовой помощи Украине.

Так, ЕС выделяет Украине до 35 млрд евро в качестве вклада в инициативы G7 с последующим погашением за счет замороженных активов РФ.

