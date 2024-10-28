РУС
Япония выделит Украине более 3 млрд долларов за счет замороженных российских активов, - СМИ

Японія надасть Україні понад 3 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів

Япония предоставит Украине финансовую помощь на сумму 471,9 млрд иен (3,09 млрд долларов) в рамках кредита G7. Этот кредит будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом пишет Nikkei, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, Украина получит от Японии 3,09 млрд долларов из общей суммы в 50 млрд долларов по программе, разработанной странами G7.

Кредит будет предоставлен Японским агентством международного сотрудничества (JICA) через фонд Всемирного банка.

Отмечается, что Япония сделает свой вклад, контролируя при этом использование этих средств, чтобы избежать использования средств в военных целях.

Напомним, что 22 октября Европейский парламент поддержал резолюцию о создании механизма кредитного сотрудничества с Украиной и предоставлении исключительной макрофинансовой помощи Украине.

Так, ЕС выделяет Украине до 35 млрд евро в качестве вклада в инициативы G7 с последующим погашением за счет замороженных активов РФ.

"В портянках от Вєрсачє" (С) Зєля в Ростов поїде...
показать весь комментарий
28.10.2024 17:06 Ответить
Не поїде. В цей раз силовики переможуть.
показать весь комментарий
28.10.2024 17:07 Ответить
Дуже спірне питання. Якшо гіпотетично представити повторення ситуації 2014 року, то відбулися тектонічні зміни в суспільстві. З одного боку в народу купа зброі і вміння + рішучість її використовувати. З іншого - мєнти зараз це не мєнти тоді. Якшо раніше це була як окрема каста, яка годувалася з руки Яника, то зараз все ж таки пройшло оновлення. Хто б шо не казав, але зміни відбулися.
показать весь комментарий
28.10.2024 17:16 Ответить
Та капець, я з вами обома згодна..але хочу або пожиттєве, або осику йому..
показать весь комментарий
28.10.2024 17:57 Ответить
Які зелені гарно роздерибанять по офшорах
показать весь комментарий
28.10.2024 17:44 Ответить
Японці б'ють кацапських казаков. Чонджу, провінція Північний Пхеньян (Корея). 1904 рік.

показать весь комментарий
28.10.2024 17:50 Ответить
То це вже можна не по 1000 роздавати, а навіть по 10 000 гривень "Купплю жєнє сапогі!"
показать весь комментарий
28.10.2024 17:56 Ответить
Головне про прокурорів не забути, кожному на « інвалідне рило» по косарю
показать весь комментарий
28.10.2024 22:41 Ответить
 
 