Япония готова предоставить Украине ссуду из замороженных активов РФ, - посол Кунинори

Российские активы в Японии будут оставаться замороженными, пока РФ не завершит агрессию и не заплатит за нанесенный Украине ущерб, и Япония полностью готова предоставить Украине кредит из этих активов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори на Международной конференции Make Russia Pay (Заставить Россию заплатить).

"По замороженным активам России Япония тесно сотрудничает с партнерами из G7 и Украины, чтобы продвигать обсуждение и реализацию внешних займов для ускорения доходов для Украины. И я снова подчеркиваю позицию Японии. То есть Япония полностью готова предоставить этот кредит Украине", - сказал он.

Кроме того, Кунинори уверен, что репарации от России будут фундаментом для сдерживания будущих агрессий. Он подчеркнул, что не Россия будет решать, когда и как она заплатит за ущерб Украине: "Никогда другая сторона агрессии не получит инициативу".

"Российские суверенные активы в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными, пока Россия не завершит агрессию и не заплатит за весь ущерб, нанесенный Украине. Это законная и политическая гарантия", - заверил посол Японии.

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Напомним, что 21 мая Еврокомиссия приняла решение о передаче Украине прибыли от российских активов. Согласно заявлению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, 90% поступлений от замороженных активов РФ будет направлено для поставки Украине вооружений. Остальные 10% пойдут на восстановление Украины.