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Япония готова предоставить Украине ссуду из замороженных активов РФ, - посол Кунинори

посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі

Российские активы в Японии будут оставаться замороженными, пока РФ не завершит агрессию и не заплатит за нанесенный Украине ущерб, и Япония полностью готова предоставить Украине кредит из этих активов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори на Международной конференции Make Russia Pay (Заставить Россию заплатить).

"По замороженным активам России Япония тесно сотрудничает с партнерами из G7 и Украины, чтобы продвигать обсуждение и реализацию внешних займов для ускорения доходов для Украины. И я снова подчеркиваю позицию Японии. То есть Япония полностью готова предоставить этот кредит Украине", - сказал он.

Кроме того, Кунинори уверен, что репарации от России будут фундаментом для сдерживания будущих агрессий. Он подчеркнул, что не Россия будет решать, когда и как она заплатит за ущерб Украине: "Никогда другая сторона агрессии не получит инициативу".

"Российские суверенные активы в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными, пока Россия не завершит агрессию и не заплатит за весь ущерб, нанесенный Украине. Это законная и политическая гарантия", - заверил посол Японии.

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Напомним, что 21 мая Еврокомиссия приняла решение о передаче Украине прибыли от российских активов. Согласно заявлению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, 90% поступлений от замороженных активов РФ будет направлено для поставки Украине вооружений. Остальные 10% пойдут на восстановление Украины.

Автор: 

Япония (1310) замороженные активы (285) Мацуда Кунинори (5)


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Топ комментарии
+3
Arigato !

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25.09.2024 14:10
+3
Щиро дякуємо, Японіє!
Але не грошима, які розкрадуть, а технікою та спорядженням

японці вже точно віджали у себе кацапські гроші
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25.09.2024 14:10
+2
rusņa vsegda ņedaļnovidnoe bydlo - poki po gorlu katanoi ņeprovedut. skoro budut moļiti o pošade .
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25.09.2024 14:21
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Arigato !

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25.09.2024 14:10 Ответить
Щиро дякуємо, Японіє!
Але не грошима, які розкрадуть, а технікою та спорядженням

японці вже точно віджали у себе кацапські гроші
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25.09.2024 14:10 Ответить
rusņa vsegda ņedaļnovidnoe bydlo - poki po gorlu katanoi ņeprovedut. skoro budut moļiti o pošade .
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25.09.2024 14:21 Ответить
Всі розуміють, агенти ФСБ під личиною головних патріотів.
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25.09.2024 14:33 Ответить
готовы дать кредит по сути из наших денег
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25.09.2024 14:38 Ответить
наших -- vi kacap ?
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25.09.2024 14:42 Ответить
Нет, он адекват в отличие от вас.

РФ начала против нас войну, и это стало поводом для блокировки финансов, с целью гарантирования выплат репараций пострадавшей стороне. Нам. Не Японии.

Вас обнесли, полиция нашла вора, и теперь предлагает вам в кредит ваш же телевизор, стиралку, ноутбук. Согласитесь выглядит не очень.
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25.09.2024 15:02 Ответить
vaših - tak idite ta vozmite koli vasi šče odin umņik jaki nifiga ņeznae ale ļiš bi nagaditj....
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25.09.2024 15:05 Ответить
Слушай, без обид, но не ломай нам глаза.
Хочешь общаться на украиноязычном ресурсе - поставь себе украиноязычную раскладку.
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25.09.2024 17:08 Ответить
idi naher kacap.
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25.09.2024 18:19 Ответить
кредит? заморозити кацапські бабки через агресію росії - то адекватний крок, а от давати ті гроші Україні, як жертві війни, де кожен день щось руйнують і когось вбивають, у якості кредиту - це шось аморальне.
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25.09.2024 15:00 Ответить
 
 