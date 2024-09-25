Япония готова предоставить Украине ссуду из замороженных активов РФ, - посол Кунинори
Российские активы в Японии будут оставаться замороженными, пока РФ не завершит агрессию и не заплатит за нанесенный Украине ущерб, и Япония полностью готова предоставить Украине кредит из этих активов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори на Международной конференции Make Russia Pay (Заставить Россию заплатить).
"По замороженным активам России Япония тесно сотрудничает с партнерами из G7 и Украины, чтобы продвигать обсуждение и реализацию внешних займов для ускорения доходов для Украины. И я снова подчеркиваю позицию Японии. То есть Япония полностью готова предоставить этот кредит Украине", - сказал он.
Кроме того, Кунинори уверен, что репарации от России будут фундаментом для сдерживания будущих агрессий. Он подчеркнул, что не Россия будет решать, когда и как она заплатит за ущерб Украине: "Никогда другая сторона агрессии не получит инициативу".
"Российские суверенные активы в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными, пока Россия не завершит агрессию и не заплатит за весь ущерб, нанесенный Украине. Это законная и политическая гарантия", - заверил посол Японии.
Напомним, что 21 мая Еврокомиссия приняла решение о передаче Украине прибыли от российских активов. Согласно заявлению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, 90% поступлений от замороженных активов РФ будет направлено для поставки Украине вооружений. Остальные 10% пойдут на восстановление Украины.
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Але не грошима, які розкрадуть, а технікою та спорядженням
японці вже точно віджали у себе кацапські гроші
РФ начала против нас войну, и это стало поводом для блокировки финансов, с целью гарантирования выплат репараций пострадавшей стороне. Нам. Не Японии.
Вас обнесли, полиция нашла вора, и теперь предлагает вам в кредит ваш же телевизор, стиралку, ноутбук. Согласитесь выглядит не очень.
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