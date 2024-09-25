Японія готова надати Україні позику із заморожених активів РФ, - посол Кунінорі
Російські активи в Японії залишатимуться замороженими, допоки РФ не завершить агресію і не заплатить за завдану Україні шкоду, і Японія повністю готова надати Україні кредит із цих активів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі на Міжнародній конференції Make Russia Pay (Змусити Росію заплатити).
"Щодо заморожених активів Росії Японія тісно співпрацює з партнерами з G7 та Україною, щоб просувати обговорення та реалізацію зовнішніх позик для прискорення доходів для України. І я знову наголошую на позиції Японії. Тобто Японія повністю готова надати цей кредит Україні", – сказав він.
Крім того, Кунінорі упевнений, що репарації від Росії будуть фундаментом для стримування майбутніх агресій. Він наголосив, що не Росія буде вирішувати, коли і як вона заплатить за шкоду Україні: "Ніколи інша сторона агресії не отримає ініціативу".
"Російські суверенні активи в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими, допоки Росія не завершить агресію і не заплатить за всю шкоду, завдану Україні. Це законна і політична гарантія", – запевнив посол Японії.
Нагадаємо, що 21 травня Єврокомісія ухвалила рішення щодо передачі Україні прибутку від російських активів. Згідно з заявою голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, 90% надходжень від заморожених активів РФ буде направлено для постачання Україні озброєнь. Інші 10% підуть на відновлення України.
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Але не грошима, які розкрадуть, а технікою та спорядженням
японці вже точно віджали у себе кацапські гроші
РФ начала против нас войну, и это стало поводом для блокировки финансов, с целью гарантирования выплат репараций пострадавшей стороне. Нам. Не Японии.
Вас обнесли, полиция нашла вора, и теперь предлагает вам в кредит ваш же телевизор, стиралку, ноутбук. Согласитесь выглядит не очень.
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