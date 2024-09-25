Японія готова надати Україні позику із заморожених активів РФ, - посол Кунінорі

Російські активи в Японії залишатимуться замороженими, допоки РФ не завершить агресію і не заплатить за завдану Україні шкоду, і Японія повністю готова надати Україні кредит із цих активів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі на Міжнародній конференції Make Russia Pay (Змусити Росію заплатити).

"Щодо заморожених активів Росії Японія тісно співпрацює з партнерами з G7 та Україною, щоб просувати обговорення та реалізацію зовнішніх позик для прискорення доходів для України. І я знову наголошую на позиції Японії. Тобто Японія повністю готова надати цей кредит Україні", – сказав він.

Також читайте: Євросоюз готовий виділити "левову частку" з обіцяних "Великою сімкою" 50 мільярдів євро для України, – посол

Крім того, Кунінорі упевнений, що репарації від Росії будуть фундаментом для стримування майбутніх агресій. Він наголосив, що не Росія буде вирішувати, коли і як вона заплатить за шкоду Україні: "Ніколи інша сторона агресії не отримає ініціативу".

"Російські суверенні активи в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими, допоки Росія не завершить агресію і не заплатить за всю шкоду, завдану Україні. Це законна і політична гарантія", – запевнив посол Японії.

Читайте: 400 млн євро із заморожених активів РФ ЄС вже спрямував на закупівлю українського озброєння, - посол Матернова

Нагадаємо, що 21 травня Єврокомісія ухвалила рішення щодо передачі Україні прибутку від російських активів. Згідно з заявою голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, 90% надходжень від заморожених активів РФ буде направлено для постачання Україні озброєнь. Інші 10% підуть на відновлення України.