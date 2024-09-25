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Японія готова надати Україні позику із заморожених активів РФ, - посол Кунінорі

посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі

Російські активи в Японії залишатимуться замороженими, допоки РФ не завершить агресію і не заплатить за завдану Україні шкоду, і Японія повністю готова надати Україні кредит із цих активів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі на Міжнародній конференції Make Russia Pay (Змусити Росію заплатити).

"Щодо заморожених активів Росії Японія тісно співпрацює з партнерами з G7 та Україною, щоб просувати обговорення та реалізацію зовнішніх позик для прискорення доходів для України. І я знову наголошую на позиції Японії. Тобто Японія повністю готова надати цей кредит Україні", – сказав він.

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Крім того, Кунінорі упевнений, що репарації від Росії будуть фундаментом для стримування майбутніх агресій. Він наголосив, що не Росія буде вирішувати, коли і як вона заплатить за шкоду Україні: "Ніколи інша сторона агресії не отримає ініціативу".

"Російські суверенні активи в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими, допоки Росія не завершить агресію і не заплатить за всю шкоду, завдану Україні. Це законна і політична гарантія", – запевнив посол Японії.

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Нагадаємо, що 21 травня Єврокомісія ухвалила рішення щодо передачі Україні прибутку від російських активів. Згідно з заявою голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, 90% надходжень від заморожених активів РФ буде направлено для постачання Україні озброєнь. Інші 10% підуть на відновлення України.

Автор: 

Японія (1204) заморожені активи (561) Мацуда Кунінорі (6)


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Топ коментарі
+3
Arigato !

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25.09.2024 14:10
+3
Щиро дякуємо, Японіє!
Але не грошима, які розкрадуть, а технікою та спорядженням

японці вже точно віджали у себе кацапські гроші
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25.09.2024 14:10
+2
rusņa vsegda ņedaļnovidnoe bydlo - poki po gorlu katanoi ņeprovedut. skoro budut moļiti o pošade .
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25.09.2024 14:21
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Arigato !

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25.09.2024 14:10 Відповісти
Щиро дякуємо, Японіє!
Але не грошима, які розкрадуть, а технікою та спорядженням

японці вже точно віджали у себе кацапські гроші
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25.09.2024 14:10 Відповісти
rusņa vsegda ņedaļnovidnoe bydlo - poki po gorlu katanoi ņeprovedut. skoro budut moļiti o pošade .
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25.09.2024 14:21 Відповісти
Всі розуміють, агенти ФСБ під личиною головних патріотів.
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25.09.2024 14:33 Відповісти
готовы дать кредит по сути из наших денег
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25.09.2024 14:38 Відповісти
наших -- vi kacap ?
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25.09.2024 14:42 Відповісти
Нет, он адекват в отличие от вас.

РФ начала против нас войну, и это стало поводом для блокировки финансов, с целью гарантирования выплат репараций пострадавшей стороне. Нам. Не Японии.

Вас обнесли, полиция нашла вора, и теперь предлагает вам в кредит ваш же телевизор, стиралку, ноутбук. Согласитесь выглядит не очень.
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25.09.2024 15:02 Відповісти
vaših - tak idite ta vozmite koli vasi šče odin umņik jaki nifiga ņeznae ale ļiš bi nagaditj....
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25.09.2024 15:05 Відповісти
Слушай, без обид, но не ломай нам глаза.
Хочешь общаться на украиноязычном ресурсе - поставь себе украиноязычную раскладку.
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25.09.2024 17:08 Відповісти
idi naher kacap.
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25.09.2024 18:19 Відповісти
кредит? заморозити кацапські бабки через агресію росії - то адекватний крок, а от давати ті гроші Україні, як жертві війни, де кожен день щось руйнують і когось вбивають, у якості кредиту - це шось аморальне.
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25.09.2024 15:00 Відповісти
 
 