Японія надасть Україні понад 3 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів, - ЗМІ

Японія надасть Україні понад 3 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів

Японія надасть Україні фінансову допомогу на суму 471,9 млрд єн (3,09 млрд доларів) у межах кредиту G7. Цей кредит погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це пише Nikkei, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, Україна отримає від Японії 3,09 млрд доларів із загальної суми в 50 млрд доларів за програмою, розробленою країнами G7.

Кредит буде наданий Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) через фонд Світового банку.

Читайте також: Україна вже цьогоріч отримає $50 млрд від G7 та ЄС, - Шмигаль

Зазначається, що Японія зробить свій внесок, контролюючи при цьому використання цих коштів, щоб уникнути використання коштів у військових цілях.

Нагадаємо, що 22 жовтня Європейський парламент підтримав резолюцію щодо створення механізму кредитного співробітництва з Україною та надання виняткової макрофінансової допомоги Україні.

Так, ЄС виділяє Україні до 35 млрд євро як внесок в ініціативи G7 із подальшим погашенням за рахунок заморожених активів РФ.

Читайте також: Японія готова надати Україні позику із заморожених активів РФ, - посол Кунінорі

