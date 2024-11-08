Всемирный банк объявил о пакете поддержки для Украины на сумму 750 млн долларов, - Шмыгаль
Всемирный банк выделил новый пакет поддержки для Украины. Средства будут предоставлены в рамках проекта "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE), направленного на поддержку институциональных реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что часть этой суммы будет выделена из фонда ADVANCE Ukraine, поддерживаемого Правительством Японии.
"Реализация программы поможет укрепить работу государственных институтов в условиях войны, предоставлять ключевые государственные услуги гражданам в полном объеме", - заверил премьер.
Он добавил, что указанные реформы улучшат управление публичными инвестициями и государственными финансами. Всемирный банк может увеличить финансирование в случае необходимости.
Напомним, в Министерстве обороны США заявили, что до конца президентского срока Джо Байдена намерены использовать все остаточные средства для программ по поддержке Украины.
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