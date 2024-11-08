Все доступные средства для поддержки Украины будут использованы до конца президентского срока Байдена, - Пентагон
В Министерстве обороны США заявили, что до конца президентского срока Джо Байдена намерены использовать все остаточные средства для программ по поддержке Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Сейчас у Минобороны есть около $4 млрд на программу президентских полномочий (PDA) и примерно $2 млрд на инициативу содействия безопасности Украины (USAI).
По первой, Украина получает вооружение непосредственно со складов США, по второй оружие заказывают у производителей.
"Вы и в дальнейшем увидите предоставление пакетов помощи в ближайшие недели до окончания срока этой администрации. Это соответствует тому, как мы делали это в прошлом - мы делали это достаточно регулярно, почти каждую неделю", - сказала Сингх.
Относительно пакетов по программе PDA, заместитель спикера отметила, что некоторое вооружение прибывает в Украину в течение дней и недель, другое может занять больше времени - в зависимости от его наличия на складах США.
Отвечая на вопрос, достаточно ли у США оружия в текущих запасах и в производстве до 20 января, чтобы фактически использовать оставшиеся $4 млрд (PDA), Сингх подтвердила: "это будет сделано - мы воспользуемся полномочиями PDA до истечения срока".
При этом она заверила, что Пентагон постоянно пополняет запасы оружия.
Напомним, в пятницу, 1 ноября, США объявили о выделении очередного пакета помощи по безопасности для Украины на 425 миллионов долларов.
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$13,8 млрд заплановано на закупівлю https://glavcom.ua/tags/ozbrojennja.html озброєння , товарів та послуг оборонного призначення за Ініціативою сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Збройна допомога, що може з'явитися в Україні одразу, надається за програмою президентських повноважень (Presidential Drawdown Authority, PDA). Ця програма дає змогу швидко залучити запаси (техніку, https://glavcom.ua/tags/bojepripasi.html ********** ), що вже зараз є а американських складах. Штати фактично купують цю зброю самі у себе та надають Києву.
$11,3 млрд США виділяють на свої операції в регіоні. Під такими операціями маються на увазі асигнування, що не стосуються безпосередньо постачання зброї. Так, ці гроші йдуть на роботу хабу у Жешуві, заробітну плату американським військовим, ремонтникам, з цих грошей купляються запчастини для техніки, інформація зі супутників, яка передається Києву, тощо.
$1,6 млрд передбачені на програму зовнішнього військового фінансування (Foreign Military Financing (FMF)) - вона передбачає гранти та кредити для закупівлі зброї та збройної техніки, виробленої в США, а також для закупівлі оборонних послуг та послуг воєнної підготовки. З цих грошей перепадає не тільки Україні, а й нашим сусідам-партнерам.
По «дрібницях» гроші виділяються на допомогу Україні у захисті її кордонів та просуванні верховенства права ($300 млн), на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом та нерозповсюдженням зброї масового знищення ($100 млн), реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки ($50 млн). Частина грошей йде напряму американським установам: Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США на допомогу українцям ($481 млн), Національній адміністрації з ядерної безпеки США для реагування на ситуації, пов'язані з ядерною безпекою в Україні ($149 млн), Міністерству енергетики США для придбання для розвитку та виробництва радіоактивних ізотопів ($98 млн), а також Агентству США з міжнародного розвитку (USAID), структурам Держдепу…
Понад $30 млн закладено для забезпечення нагляду та підзвітності допомоги та обладнання, наданого Україні, та для адміністрування оборонної допомоги. Держсекретар та адміністратор USAID мають спільно звітувати відповідним комітетам Конгресу щодо функціонування механізмів моніторингу та нагляду за коштами.
Ще понад $1,5 млрд виділяється як економічна допомога Україні та неназваним країнам, «що постраждали від ситуації в Україні». Під такими, зокрема, маються на увазі країни, що надавали допомогу нашим біженцям.