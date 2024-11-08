Все доступные средства для поддержки Украины будут использованы до конца президентского срока Байдена, - Пентагон

В Министерстве обороны США заявили, что до конца президентского срока Джо Байдена намерены использовать все остаточные средства для программ по поддержке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Сейчас у Минобороны есть около $4 млрд на программу президентских полномочий (PDA) и примерно $2 млрд на инициативу содействия безопасности Украины (USAI).

По первой, Украина получает вооружение непосредственно со складов США, по второй оружие заказывают у производителей.

"Вы и в дальнейшем увидите предоставление пакетов помощи в ближайшие недели до окончания срока этой администрации. Это соответствует тому, как мы делали это в прошлом - мы делали это достаточно регулярно, почти каждую неделю", - сказала Сингх.

Относительно пакетов по программе PDA, заместитель спикера отметила, что некоторое вооружение прибывает в Украину в течение дней и недель, другое может занять больше времени - в зависимости от его наличия на складах США.

Отвечая на вопрос, достаточно ли у США оружия в текущих запасах и в производстве до 20 января, чтобы фактически использовать оставшиеся $4 млрд (PDA), Сингх подтвердила: "это будет сделано - мы воспользуемся полномочиями PDA до истечения срока".

При этом она заверила, что Пентагон постоянно пополняет запасы оружия.

Напомним, в пятницу, 1 ноября, США объявили о выделении очередного пакета помощи по безопасности для Украины на 425 миллионов долларов.

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