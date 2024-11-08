Усі доступні кошти для підтримки України будуть використані до кінця президентського терміну Байдена, - Пентагон
У Міністерстві оборони США заявили, що до кінця президентського терміну Джо Байдена мають намір використати всі залишкові кошти для програм із підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
Наразі в Міноборони є близько $4 млрд на програму президентських повноважень (PDA) і приблизно $2 млрд на ініціативу сприяння безпеці України (USAI).
За першою, Україна отримує озброєння безпосередньо зі складів США, за другою зброю замовляють у виробників.
"Ви й надалі побачите надання пакетів допомоги у найближчі тижні до закінчення терміну цієї адміністрації. Це відповідає тому, як ми робили це в минулому - ми робили це досить регулярно, майже щотижня", - сказала Сінгх.
Щодо пакетів за програмою PDA, заступниця речника зауважила, що деяке озброєння прибуває до України протягом днів і тижнів, інше може зайняти довше часу - залежно від його наявності на складах США.
Відповідаючи на запитання, чи достатньо у США зброї в поточних запасах і у виробництві до 20 січня, щоб фактично використати $4 млрд (PDA), що залишилися, Сінгх підтвердила: "це буде зроблено – ми скористаємося повноваженнями PDA до закінчення терміну".
При цьому вона запевнила, що Пентагон постійно поповнює запаси зброї.
Нагадаємо, у п'ятницю, 1 листопада, США оголосили про виділення чергового пакету безпекової допомоги для України на 425 мільйонів доларів.
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$13,8 млрд заплановано на закупівлю https://glavcom.ua/tags/ozbrojennja.html озброєння , товарів та послуг оборонного призначення за Ініціативою сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Збройна допомога, що може з'явитися в Україні одразу, надається за програмою президентських повноважень (Presidential Drawdown Authority, PDA). Ця програма дає змогу швидко залучити запаси (техніку, https://glavcom.ua/tags/bojepripasi.html ********** ), що вже зараз є а американських складах. Штати фактично купують цю зброю самі у себе та надають Києву.
$11,3 млрд США виділяють на свої операції в регіоні. Під такими операціями маються на увазі асигнування, що не стосуються безпосередньо постачання зброї. Так, ці гроші йдуть на роботу хабу у Жешуві, заробітну плату американським військовим, ремонтникам, з цих грошей купляються запчастини для техніки, інформація зі супутників, яка передається Києву, тощо.
$1,6 млрд передбачені на програму зовнішнього військового фінансування (Foreign Military Financing (FMF)) - вона передбачає гранти та кредити для закупівлі зброї та збройної техніки, виробленої в США, а також для закупівлі оборонних послуг та послуг воєнної підготовки. З цих грошей перепадає не тільки Україні, а й нашим сусідам-партнерам.
По «дрібницях» гроші виділяються на допомогу Україні у захисті її кордонів та просуванні верховенства права ($300 млн), на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом та нерозповсюдженням зброї масового знищення ($100 млн), реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки ($50 млн). Частина грошей йде напряму американським установам: Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США на допомогу українцям ($481 млн), Національній адміністрації з ядерної безпеки США для реагування на ситуації, пов'язані з ядерною безпекою в Україні ($149 млн), Міністерству енергетики США для придбання для розвитку та виробництва радіоактивних ізотопів ($98 млн), а також Агентству США з міжнародного розвитку (USAID), структурам Держдепу…
Понад $30 млн закладено для забезпечення нагляду та підзвітності допомоги та обладнання, наданого Україні, та для адміністрування оборонної допомоги. Держсекретар та адміністратор USAID мають спільно звітувати відповідним комітетам Конгресу щодо функціонування механізмів моніторингу та нагляду за коштами.
Ще понад $1,5 млрд виділяється як економічна допомога Україні та неназваним країнам, «що постраждали від ситуації в Україні». Під такими, зокрема, маються на увазі країни, що надавали допомогу нашим біженцям.