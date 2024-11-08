Усі доступні кошти для підтримки України будуть використані до кінця президентського терміну Байдена, - Пентагон

У Міністерстві оборони США заявили, що до кінця президентського терміну Джо Байдена мають намір використати всі залишкові кошти для програм із підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Наразі в Міноборони є близько $4 млрд на програму президентських повноважень (PDA) і приблизно $2 млрд на ініціативу сприяння безпеці України (USAI).

За першою, Україна отримує озброєння безпосередньо зі складів США, за другою зброю замовляють у виробників.

"Ви й надалі побачите надання пакетів допомоги у найближчі тижні до закінчення терміну цієї адміністрації. Це відповідає тому, як ми робили це в минулому - ми робили це досить регулярно, майже щотижня", - сказала Сінгх.

Щодо пакетів за програмою PDA, заступниця речника зауважила, що деяке озброєння прибуває до України протягом днів і тижнів, інше може зайняти довше часу - залежно від його наявності на складах США.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо у США зброї в поточних запасах і у виробництві до 20 січня, щоб фактично використати $4 млрд (PDA), що залишилися, Сінгх підтвердила: "це буде зроблено – ми скористаємося повноваженнями PDA до закінчення терміну".

При цьому вона запевнила, що Пентагон постійно поповнює запаси зброї.

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 листопада, США оголосили про виділення чергового пакету безпекової допомоги для України на 425 мільйонів доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За оцінками Пентагону, Україні вистачить солдатів, щоб воювати ще 6-12 місяців, - The New York Times