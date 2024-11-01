США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $425 млн, до якого увійшли ракети для ППО, Javelin, Stinger та боєприпаси

У п'ятницю, 1 листопада, США оголосили про виділення чергового пакету безпекової допомоги для України на 425 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, оборонний пакет включає такі засоби:

боєприпаси для NASAMS;

боєприпаси для HIMARS;

ракети Stinger;

обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси класу "повітря - земля";

155-мм та 105-мм артснаряди;

ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

бронетранспортери Stryker;

стрілецька зброя та боєприпаси;

медичне обладнання;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

Новий пакет військової допомоги Україні від США надається за президентськими повноваженнями (PDA). Вищезгадані зброя та обладнання будуть передані Україні із запасів Міністерства оборони США.

Нагадаємо, що днями держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Пентагону Ллойд Остін анонсували надання Україні пакету допомоги у сфері безпеки найближчим часом.