УКР
4 867 17

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $425 млн, до якого увійшли ракети для ППО, Javelin, Stinger та боєприпаси

США виділили Україні черговий пакет допомоги

У п'ятницю, 1 листопада, США оголосили про виділення чергового пакету безпекової допомоги для України на 425 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, оборонний пакет включає такі засоби:

  • боєприпаси для NASAMS;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • ракети Stinger;
  • обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • боєприпаси класу "повітря - земля";
  • 155-мм та 105-мм артснаряди;
  • ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • бронетранспортери Stryker;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • медичне обладнання;
  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

Новий пакет військової допомоги Україні від США  надається за президентськими повноваженнями (PDA). Вищезгадані зброя та обладнання будуть передані Україні із запасів Міністерства оборони США.

Нагадаємо, що днями держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Пентагону Ллойд Остін анонсували надання Україні пакету допомоги у сфері безпеки найближчим часом.

+17
Велика подяка уряду, Конгресу і народу США!!!
01.11.2024 19:27
+8
God Bless America!
01.11.2024 19:33
+7
дякуємо
01.11.2024 19:28
01.11.2024 19:27
10,5 % від виділеної конгресом допомоги.
показати весь коментар
01.11.2024 19:43
ну деми хоч дають 10.5% від виділеної допомоги.

а трамп і респи тіко язиком молотять, що Україна вкрала з їх кишень 200 млрд...
01.11.2024 19:50
Я просто дополню- 10,5 % от числа всей помощи, начиная с 24 февраля 2022 года. а сколь нам было обещано? Кто-нибудь помнит? Больше 180 млрд. долларов! Где же они?
01.11.2024 20:21
Точнее 175млрд под названием "для Украины"
Но из них 60млрд вообще не для Украины
43млрд экономическая помощь

33.3млрд PDA, который подписывает президент.
1.7млрд сгорело в 2022.
Остаток 2022-2023 годов, после аудита сейчас 4.8млрд
Остаток 2024 года, 4.2млрд, после сегодняшнего пакета на 425млн
Фактически надано 22.6млрд.
Остаток 9млрд

USAI 32.7млрд
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf На 16.10.2024
21.2млрд в работе (будет изготовлено через 3+ лет),
11.5млрд не использованы

FMF 6.2млрд

Итого реально поставлено оружия на 22,6(PDA)+6,2(FMF) + ~3(изготовлено USAI по разным оценкам)= 31.8млрд

Не использованный остаток 9(PDA) + 11.5(USAI) = 20.5млрд

Если считать реальные поставки + экономику, и не учитывать иные расходы "не для Украины"
то получается 65%, или 75млрд из 115млрд
или 43%, как 75млрд из 175млрд (Украина+иное)
01.11.2024 21:13
ЮТУБ Така Америка -1 листопада 2024. Шах і мат https://youtu.be/akSxItFKsyE?si=ORS5DZ8AzqDj8Y5b Трампу

https://www.youtube.com/channel/UCCwXXCTUQqutoKVIsFy_oUQ

https://www.youtube.com/watch?v=AK8TOgCnq7w
01.11.2024 20:47
Не зупиняйтеся! Швидше!
01.11.2024 19:27
дякуємо
01.11.2024 19:28
God Bless America!
01.11.2024 19:33 Відповісти
хтось купить "своїм жонам сапагі!" ))
01.11.2024 19:36
Тільки оголошують, але нічого не передають.
Зеля сказав 10% від обіцяного.
01.11.2024 19:37
вірити *****, Трампу і ЕрЗе - себе не поважати.
01.11.2024 19:57
Це назло товарищу Зе.😎
01.11.2024 19:37
Мы анализируем присутствие российских войск в Калининграде и видим, что там пусто. Почему? Потому что они изъяли войска из Калининградской области, и они сейчас сражаются на поле боя в Украине. Они также сражаются против украинцев в Курской области".
сообщил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
01.11.2024 19:52
Повідомляють, що Україна замовила додатково понад 200 дронів "V-BAT" в американського оборонного стартапу "Shield AI" після того, як кілька цих БПЛА запустили за 40 км від лінії фронту, вони пролетіли 100 км та виявили одинадцять ворожих ЗРК "Бук". А за цим навели на них "HIMARS" і вони були знищені.

01.11.2024 19:57
Про це Яковина розповідав у сьогоднішньому ролику.
01.11.2024 23:26
https://t.me/ShrikeNews/18156 Роман Шрайк (залишу тут, щоб колись можна було би знайти) від November 2, 11:21:
Общий объем военной помощи США с 24 февраля 2022 года составил 65.2 (-8.2) млрд долларов.
✔️Ссылки на соответствующие заявления:
https://t.me/ShrikeNews/6866 2022 год: 21.2 млрд
https://t.me/ShrikeNews/11669 2023 год: 25.0 млрд https://t.me/ShrikeNews/6866
== 2024 ==
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3704975/biden-administration-announces-urgent-security-assistance-for-ukraine/ 12.03: 300 млн
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3754238/biden-administration-announces-significant-new-security-assistance-for-ukraine/ 24.04: 1000
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3757794/biden-administration-announces-historic-new-security-assistance-package-for-ukr/ 26.04: 6000 *
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3771984/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 10.05: 400
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-ukrainian-foreign-minister-dmytro-kuleba-at-a-joint-press-availability-5/ 15.05: 2000 **
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3787579/biden-administration-announces-new-security-assistance-for-ukraine/ 24.05: 275
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3799832/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 07.06: 225
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3827072/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 03.07: 150+2200 *
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3835746/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 11.07: 225
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3852671/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 29.07: 200+1500 *
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3868082/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 09.08: 125
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3883533/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 23.08: 125
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3896787/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 06.09: 250
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3917590/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 25.09: 375
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3918523/biden-administration-announces-new-security-assistance-package-for-ukraine/ 26.09: 2400 *
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3937146/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 16.10: 425
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3940873/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 21.10: 400
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3954004/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 01.11: 425
Базовая программа - PDA, поставки оружия из запасов армии США.
В остальных случаях:
* - программа USAI, заказ производителям или закупки у партнеров,
** - программа FMF, гранты на закупку оружия и военных услуг.
Все поставки идут за счет США, мы за них ничего не платим.
Суммарный перечень содержимого всех пакетов можно посмотреть https://media.defense.gov/2024/Nov/01/2003576673/-1/-1/1/UKRAINE-FACT-SHEET-1-NOVEMBER.PDF здесь .
02.11.2024 15:35
 
 