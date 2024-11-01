4 867 17
США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $425 млн, до якого увійшли ракети для ППО, Javelin, Stinger та боєприпаси
У п'ятницю, 1 листопада, США оголосили про виділення чергового пакету безпекової допомоги для України на 425 мільйонів доларів.
Про це йдеться на сайті Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, оборонний пакет включає такі засоби:
- боєприпаси для NASAMS;
- боєприпаси для HIMARS;
- ракети Stinger;
- обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- боєприпаси класу "повітря - земля";
- 155-мм та 105-мм артснаряди;
- ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- бронетранспортери Stryker;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- медичне обладнання;
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.
Новий пакет військової допомоги Україні від США надається за президентськими повноваженнями (PDA). Вищезгадані зброя та обладнання будуть передані Україні із запасів Міністерства оборони США.
Нагадаємо, що днями держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Пентагону Ллойд Остін анонсували надання Україні пакету допомоги у сфері безпеки найближчим часом.
Топ коментарі
+17 Поділля16
показати весь коментар01.11.2024 19:27 Відповісти Посилання
+8 _ Moore
показати весь коментар01.11.2024 19:33 Відповісти Посилання
+7 sdgda gdg
показати весь коментар01.11.2024 19:28 Відповісти Посилання
а трамп і респи тіко язиком молотять, що Україна вкрала з їх кишень 200 млрд...
Но из них 60млрд вообще не для Украины
43млрд экономическая помощь
33.3млрд PDA, который подписывает президент.
1.7млрд сгорело в 2022.
Остаток 2022-2023 годов, после аудита сейчас 4.8млрд
Остаток 2024 года, 4.2млрд, после сегодняшнего пакета на 425млн
Фактически надано 22.6млрд.
Остаток 9млрд
USAI 32.7млрд
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf На 16.10.2024
21.2млрд в работе (будет изготовлено через 3+ лет),
11.5млрд не использованы
FMF 6.2млрд
Итого реально поставлено оружия на 22,6(PDA)+6,2(FMF) + ~3(изготовлено USAI по разным оценкам)= 31.8млрд
Не использованный остаток 9(PDA) + 11.5(USAI) = 20.5млрд
Если считать реальные поставки + экономику, и не учитывать иные расходы "не для Украины"
то получается 65%, или 75млрд из 115млрд
или 43%, как 75млрд из 175млрд (Украина+иное)
https://www.youtube.com/channel/UCCwXXCTUQqutoKVIsFy_oUQ
https://www.youtube.com/watch?v=AK8TOgCnq7w
Зеля сказав 10% від обіцяного.
сообщил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
Общий объем военной помощи США с 24 февраля 2022 года составил 65.2 (-8.2) млрд долларов.
✔️Ссылки на соответствующие заявления:
https://t.me/ShrikeNews/6866 2022 год: 21.2 млрд
https://t.me/ShrikeNews/11669 2023 год: 25.0 млрд https://t.me/ShrikeNews/6866
== 2024 ==
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3704975/biden-administration-announces-urgent-security-assistance-for-ukraine/ 12.03: 300 млн
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3754238/biden-administration-announces-significant-new-security-assistance-for-ukraine/ 24.04: 1000
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3757794/biden-administration-announces-historic-new-security-assistance-package-for-ukr/ 26.04: 6000 *
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3771984/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 10.05: 400
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-ukrainian-foreign-minister-dmytro-kuleba-at-a-joint-press-availability-5/ 15.05: 2000 **
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3787579/biden-administration-announces-new-security-assistance-for-ukraine/ 24.05: 275
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3799832/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 07.06: 225
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3827072/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 03.07: 150+2200 *
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3835746/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 11.07: 225
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3852671/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 29.07: 200+1500 *
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3868082/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 09.08: 125
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3883533/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 23.08: 125
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3896787/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 06.09: 250
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3917590/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 25.09: 375
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3918523/biden-administration-announces-new-security-assistance-package-for-ukraine/ 26.09: 2400 *
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3937146/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 16.10: 425
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3940873/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 21.10: 400
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3954004/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 01.11: 425
Базовая программа - PDA, поставки оружия из запасов армии США.
В остальных случаях:
* - программа USAI, заказ производителям или закупки у партнеров,
** - программа FMF, гранты на закупку оружия и военных услуг.
Все поставки идут за счет США, мы за них ничего не платим.
Суммарный перечень содержимого всех пакетов можно посмотреть https://media.defense.gov/2024/Nov/01/2003576673/-1/-1/1/UKRAINE-FACT-SHEET-1-NOVEMBER.PDF здесь .