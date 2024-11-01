4 867 17
США объявили о новом пакете помощи Украине на $425 млн, в который вошли ракеты для ПВО, Javelin, Stinger и боеприпасы
В пятницу, 1 ноября, США объявили о выделении очередного пакета помощи по безопасности для Украины на 425 миллионов долларов.
Об этом говорится на сайте Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, оборонный пакет включает следующие средства:
- боеприпасы для NASAMS;
- боеприпасы для HIMARS;
- ракеты "Стингер";
- оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
- боеприпасы класса "воздух-земля";
- 155-мм и 105-мм артснаряды;
- ракеты трубчатого пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- бронетранспортеры "Страйкер";
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- медицинское оборудование;
- оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
Новый пакет военной помощи Украине от США предоставляется по президентским полномочиям (PDA). Вышеупомянутые оружие и оборудование будут переданы Украине из запасов Министерства обороны США.
Напомним, что на днях госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин анонсировали предоставление Украине пакета помощи в сфере безопасности в ближайшее время.
Топ комментарии
+17 Поділля16
показать весь комментарий01.11.2024 19:27 Ответить Ссылка
+8 _ Moore
показать весь комментарий01.11.2024 19:33 Ответить Ссылка
+7 sdgda gdg
показать весь комментарий01.11.2024 19:28 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а трамп і респи тіко язиком молотять, що Україна вкрала з їх кишень 200 млрд...
Но из них 60млрд вообще не для Украины
43млрд экономическая помощь
33.3млрд PDA, который подписывает президент.
1.7млрд сгорело в 2022.
Остаток 2022-2023 годов, после аудита сейчас 4.8млрд
Остаток 2024 года, 4.2млрд, после сегодняшнего пакета на 425млн
Фактически надано 22.6млрд.
Остаток 9млрд
USAI 32.7млрд
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf На 16.10.2024
21.2млрд в работе (будет изготовлено через 3+ лет),
11.5млрд не использованы
FMF 6.2млрд
Итого реально поставлено оружия на 22,6(PDA)+6,2(FMF) + ~3(изготовлено USAI по разным оценкам)= 31.8млрд
Не использованный остаток 9(PDA) + 11.5(USAI) = 20.5млрд
Если считать реальные поставки + экономику, и не учитывать иные расходы "не для Украины"
то получается 65%, или 75млрд из 115млрд
или 43%, как 75млрд из 175млрд (Украина+иное)
https://www.youtube.com/channel/UCCwXXCTUQqutoKVIsFy_oUQ
https://www.youtube.com/watch?v=AK8TOgCnq7w
Зеля сказав 10% від обіцяного.
сообщил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
Общий объем военной помощи США с 24 февраля 2022 года составил 65.2 (-8.2) млрд долларов.
✔️Ссылки на соответствующие заявления:
https://t.me/ShrikeNews/6866 2022 год: 21.2 млрд
https://t.me/ShrikeNews/11669 2023 год: 25.0 млрд https://t.me/ShrikeNews/6866
== 2024 ==
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3704975/biden-administration-announces-urgent-security-assistance-for-ukraine/ 12.03: 300 млн
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3754238/biden-administration-announces-significant-new-security-assistance-for-ukraine/ 24.04: 1000
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3757794/biden-administration-announces-historic-new-security-assistance-package-for-ukr/ 26.04: 6000 *
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3771984/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 10.05: 400
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-ukrainian-foreign-minister-dmytro-kuleba-at-a-joint-press-availability-5/ 15.05: 2000 **
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3787579/biden-administration-announces-new-security-assistance-for-ukraine/ 24.05: 275
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3799832/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 07.06: 225
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3827072/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 03.07: 150+2200 *
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3835746/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 11.07: 225
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3852671/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 29.07: 200+1500 *
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3868082/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 09.08: 125
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3883533/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 23.08: 125
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3896787/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 06.09: 250
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3917590/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 25.09: 375
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3918523/biden-administration-announces-new-security-assistance-package-for-ukraine/ 26.09: 2400 *
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3937146/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 16.10: 425
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3940873/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 21.10: 400
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3954004/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 01.11: 425
Базовая программа - PDA, поставки оружия из запасов армии США.
В остальных случаях:
* - программа USAI, заказ производителям или закупки у партнеров,
** - программа FMF, гранты на закупку оружия и военных услуг.
Все поставки идут за счет США, мы за них ничего не платим.
Суммарный перечень содержимого всех пакетов можно посмотреть https://media.defense.gov/2024/Nov/01/2003576673/-1/-1/1/UKRAINE-FACT-SHEET-1-NOVEMBER.PDF здесь .