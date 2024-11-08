Світовий банк оголосив про пакет підтримки для України на суму 750 млн доларів, - Шмигаль
Світовий банк виділив новий пакет підтримки для України. Кошти будуть надані в межах проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE), який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що частина цієї суми буде виділена з фонду ADVANCE Ukraine, що підтримується Урядом Японії.
"Реалізація програми допоможе зміцнити роботу державних інституцій в умовах війни, надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі", - запевнив прем’єр.
Він додав, що вказані реформи покращать управління публічними інвестиціями та державними фінансами. Світовий банк може збільшити фінансування у разі потреби.
Нагадаємо, у Міністерстві оборони США заявили, що до кінця президентського терміну Джо Байдена мають намір використати всі залишкові кошти для програм із підтримки України.
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