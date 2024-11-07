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Новини Допомога Україні
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Скорочення допомоги Україні призвете до збільшення російських звірств, а не до перемовин, - МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Скорочення постачань військової підтримки в Україну призведе не до переговорів із Кремлем, а до поширення війни та збільшення російських звірств проти українського народу.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо Україна матиме меншу підтримку, війна буде ширитися і росіяни будуть вчиняти більше звірств проти українського народу. І тоді це змусить знову громадську думку в країнах партнерах відновити підтримку", – сказав він.

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Тихий додав, що Київ не розглядає сценарії скорочення Сполученими Штатами своєї військової допомоги, тому що, на думку МЗС України, це не в інтересах США.

Автор: 

МЗС (4207) перемовини (3027) допомога (8493)


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Топ коментарі
+10
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в історію України:
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07.11.2024 20:21 Відповісти
+7
Тобто, якщо людською мовою, влада буде продовжувати красти гроші, а не вкладати їх у виробництво/купівлю зброї, тому "дєньгі, дєньгі давай!" (с)
Я правильно зрозумів?
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07.11.2024 20:26 Відповісти
+3
Асфальтори і шашличнікі ! Вийті із строя !!!! Курск брать будем!! До послєднєго посполітого
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07.11.2024 20:40 Відповісти
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Скорочення допомоги Україні призвете до збільшення російських звірств

Тоді вже так:
призвете то спільшення російських сфірстф
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07.11.2024 20:06 Відповісти
Як добре, що російські працівники фєрм так " тщатєльно" юзають український сайти
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07.11.2024 20:16 Відповісти
Там де могли використовувати снаряди тепер прийдеться використовувати людей.
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07.11.2024 20:07 Відповісти
Це як?
Людей з гармат вистрілювати?
касапський ідіотизм немає меж
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07.11.2024 22:33 Відповісти
Замість війни технікою і арт.снарядами прийдеться воювати піхотою. Так зрозуміліше?
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07.11.2024 22:50 Відповісти
Території звільняє(захоплює) ЗАВЖДИ піхота, а не снаряди.
Кажи ясніше що хотів сказати - не мути.
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07.11.2024 22:53 Відповісти
А я думав, що МЗС України повідомить громадянам, що у звязку з виборами президента США, який проти військової допомоги Україні, ми зброю і ********** будемо робити самі. Та ні, цього зелені слуги не говорять, а знову у всьому в них винні західні країни, що таким чином буде збільшення російських звірств проти українського народу. А для чого тоді нарід 73% вибирав Боневтіка, щоб їх лякав, що якщо США не дадуть зброю і гроші, то нам каюк?
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07.11.2024 20:17 Відповісти
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в історію України:
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07.11.2024 20:21 Відповісти
Хто підскаже, звідки заголовок? З УП? Хочеться пруф глянути, та зєлєбобікам тикати скріншот ))
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07.11.2024 20:46 Відповісти
На Главкомі знайшов :

Голова Комітету ВР з податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти виділення додаткових коштів для українських військових. Про це https://www.facebook.com/1217668243/posts/10220887504036861/?d=n заявив народний депутат Володимир В'ятрович на своїй Фейсбук-сторінці.

«Одіозний «слуга народу» Гетманцев - той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає «фашизмом» - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити з закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, «незбалансований» і «популістський»!», - пише нардеп.

Він нагадав, що на будівництво й ремонт доріг цього року передбачено 140 мільярдів гривень, а на закупівлю, ремонт, модернізацію озброєнь та техніки збройних сил - лише 28 мільярдів.

«Закатувати астрономічні суми в асфальт в умовах, коли наші військові частини недоукомплектовані людьми та справною технікою, не кажучи вже про ******* озброєння, Гетманцев вочевидь вважає дуже «збалансованим», - підкреслив В'ятрович.

Він також подякував 254 депутатам, «які не дослухалися до істерики свого колеги, що втратив зв'язок з реальністю, і проголосували за включення нашого законопроєкту до порядку денного»..
.....
Також багато інших заголовків. Цікаво, це ж начебто прямі докази для справ про диверсії/Держзраду.... Йой, та я ж забув що Українських спецслужб немаж вже, все ОПа як альфа_і_амєга
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07.11.2024 20:53 Відповісти
Тобто, якщо людською мовою, влада буде продовжувати красти гроші, а не вкладати їх у виробництво/купівлю зброї, тому "дєньгі, дєньгі давай!" (с)
Я правильно зрозумів?
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07.11.2024 20:26 Відповісти
Асфальтори і шашличнікі ! Вийті із строя !!!! Курск брать будем!! До послєднєго посполітого
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07.11.2024 20:40 Відповісти
Есть 300 млрд долларов замороженных российских активов. Все спрашивают: "Что вы будете делать, если Трамп не будет поддерживать?". А можно нам взять 300 миллиардов, которые принадлежат нам и купить на эти деньги во всех странах мира оружие? Можно мы будем сами решать что с этими деньгами делать? - Зеленский
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07.11.2024 20:41 Відповісти
Це дійсно аморально - є гроші злодія і тирана, а "західний світ" мовчки дивиться як країна стікає кров'ю та каже "процедура така, ми не можемо швидко"....
Але головне то відсунути Квартальний Каганат, !!!! Або всі гроші - тільки на рахунки військових частин, виробників зброї та пенсіонерів/інвалідів/переселенців!!
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07.11.2024 20:48 Відповісти
А то , що ваша зешобла Південь розмінувала , не привело до звірств ?
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07.11.2024 21:56 Відповісти
А всім плювати
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07.11.2024 22:14 Відповісти
 
 