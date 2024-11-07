Скорочення допомоги Україні призвете до збільшення російських звірств, а не до перемовин, - МЗС

Скорочення постачань військової підтримки в Україну призведе не до переговорів із Кремлем, а до поширення війни та збільшення російських звірств проти українського народу.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо Україна матиме меншу підтримку, війна буде ширитися і росіяни будуть вчиняти більше звірств проти українського народу. І тоді це змусить знову громадську думку в країнах партнерах відновити підтримку", – сказав він.

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Тихий додав, що Київ не розглядає сценарії скорочення Сполученими Штатами своєї військової допомоги, тому що, на думку МЗС України, це не в інтересах США.