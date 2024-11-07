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Скорочення допомоги Україні призвете до збільшення російських звірств, а не до перемовин, - МЗС
Скорочення постачань військової підтримки в Україну призведе не до переговорів із Кремлем, а до поширення війни та збільшення російських звірств проти українського народу.
Про це заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якщо Україна матиме меншу підтримку, війна буде ширитися і росіяни будуть вчиняти більше звірств проти українського народу. І тоді це змусить знову громадську думку в країнах партнерах відновити підтримку", – сказав він.
Тихий додав, що Київ не розглядає сценарії скорочення Сполученими Штатами своєї військової допомоги, тому що, на думку МЗС України, це не в інтересах США.
Топ коментарі
+10 Олександр Дніпро
показати весь коментар07.11.2024 20:21 Відповісти Посилання
+7 Evgeny N
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+3 Az AZLK
показати весь коментар07.11.2024 20:40 Відповісти Посилання
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Тоді вже так:
призвете то спільшення російських сфірстф
Людей з гармат вистрілювати?
касапський ідіотизм немає меж
Кажи ясніше що хотів сказати - не мути.
які увійшли в історію України:
Голова Комітету ВР з податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти виділення додаткових коштів для українських військових. Про це https://www.facebook.com/1217668243/posts/10220887504036861/?d=n заявив народний депутат Володимир В'ятрович на своїй Фейсбук-сторінці.
«Одіозний «слуга народу» Гетманцев - той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає «фашизмом» - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити з закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, «незбалансований» і «популістський»!», - пише нардеп.
Він нагадав, що на будівництво й ремонт доріг цього року передбачено 140 мільярдів гривень, а на закупівлю, ремонт, модернізацію озброєнь та техніки збройних сил - лише 28 мільярдів.
«Закатувати астрономічні суми в асфальт в умовах, коли наші військові частини недоукомплектовані людьми та справною технікою, не кажучи вже про ******* озброєння, Гетманцев вочевидь вважає дуже «збалансованим», - підкреслив В'ятрович.
Він також подякував 254 депутатам, «які не дослухалися до істерики свого колеги, що втратив зв'язок з реальністю, і проголосували за включення нашого законопроєкту до порядку денного»..
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Також багато інших заголовків. Цікаво, це ж начебто прямі докази для справ про диверсії/Держзраду.... Йой, та я ж забув що Українських спецслужб немаж вже, все ОПа як альфа_і_амєга
Я правильно зрозумів?
Але головне то відсунути Квартальний Каганат, !!!! Або всі гроші - тільки на рахунки військових частин, виробників зброї та пенсіонерів/інвалідів/переселенців!!