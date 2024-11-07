Зеленський і Трамп мають тривалий та орієнтований на результат діалог, - МЗС

Розмова Президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа в перший день після перемоги на президентських виборах у США свідчить, що обидві сторони цінують спільне стратегічне партнерство.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Той факт, що вони розмовляли в перший же день після перемоги президента Трампа на виборах, говорить сам за себе. Це свідчить, що обидві сторони цінують стратегічне партнерство України і США", – сказав він.

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Тихий підкреслив, що Зеленський і Трамп мають тривалий, конструктивний та орієнтований на результат діалог і вони продовжать підтримувати звʼязок, а сама Україна користується двопартійною підтримкою в США.

"Ми підтримуємо тісний контакт із командою президента Трампа та людьми навколо нього і з обома партіями, тож у нас також є хороші контакти з Республіканською партією. І це все обговорюється", – додав речник МЗС України.

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Дипломат також висловив переконання, що забезпечення чесного і справедливого миру в Україні відповідає найкращим інтересам Америки та обома політичним сторонам.