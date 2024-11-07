Зеленський і Трамп мають тривалий та орієнтований на результат діалог, - МЗС
Розмова Президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа в перший день після перемоги на президентських виборах у США свідчить, що обидві сторони цінують спільне стратегічне партнерство.
Про це заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Той факт, що вони розмовляли в перший же день після перемоги президента Трампа на виборах, говорить сам за себе. Це свідчить, що обидві сторони цінують стратегічне партнерство України і США", – сказав він.
Тихий підкреслив, що Зеленський і Трамп мають тривалий, конструктивний та орієнтований на результат діалог і вони продовжать підтримувати звʼязок, а сама Україна користується двопартійною підтримкою в США.
"Ми підтримуємо тісний контакт із командою президента Трампа та людьми навколо нього і з обома партіями, тож у нас також є хороші контакти з Республіканською партією. І це все обговорюється", – додав речник МЗС України.
Дипломат також висловив переконання, що забезпечення чесного і справедливого миру в Україні відповідає найкращим інтересам Америки та обома політичним сторонам.
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Майже кожна зустріч та розмова оберталися скандалом.
А так зашибісь діалог...
Ось тут вже не втримався і розреготався.
Заборона виїзду "клятому баризі" на з'їзд республіканців - хороший контакт.
Візит на завод з виробництва зброї без представників республіканців (основних лобістів виробників зброї) - мабуть ще кращий.
Невже вони вважають, що в США всі "єдиний марафон" дивляться? 🤔
Ти на себе подивись та заплач.
Шо одне намахене і не при собі, що друге
як що, ви з питань привітати з перемогою натисніть 1
як що ви з питань проституток назвіть 2
як що ви з питань ...... натисніть 3
як що ви ..... натиснить 4
як що .... натисніть 5
6, 7, 8, 9.....
приблизний час очікування два місяці.
Зеленський і Трамп мають тривалий та орієнтований на результат діалог
1. четвертою ядерною країною, яка получить по морді
2. другою країною, у якої будуть тонути кораблі від країни без флоту
3. 2ю, 3ю або навіть четвертою армією в Україні
Бо Трамп все знав з самого початку - поступками #уйлу. А от МЗС і Зеленському треба було тримати язика за зубами і дочекатись результатів виборів. Тепер виглядають клоунами.
Не те, що дипломатична грамотність чимось допомогла б. Трамп мав незмінну думку щодо цієї війни і "вмовити" його не зміг би ані Зеленський, ані Борис Джонсон.
Але ж тепер всі ці висловлювання Зеленського і МЗС про Трампа виглядають ще смішніше. Забудьте. Війна закінчилась територіальними поступками кацапам, залишилось це офіційно оформити протягом місяця після інавгурації путінської шльондри Трампа.