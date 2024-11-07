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Новини
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Зеленський і Трамп мають тривалий та орієнтований на результат діалог, - МЗС

Зеленський і Трамп

Розмова Президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа в перший день після перемоги на президентських виборах у США свідчить, що обидві сторони цінують спільне стратегічне партнерство.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Той факт, що вони розмовляли в перший же день після перемоги президента Трампа на виборах, говорить сам за себе. Це свідчить, що обидві сторони цінують стратегічне партнерство України і США", – сказав він.

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Тихий підкреслив, що Зеленський і Трамп мають тривалий, конструктивний та орієнтований на результат діалог і вони продовжать підтримувати звʼязок, а сама Україна користується двопартійною підтримкою в США.

"Ми підтримуємо тісний контакт із командою президента Трампа та людьми навколо нього і з обома партіями, тож у нас також є хороші контакти з Республіканською партією. І це все обговорюється", – додав речник МЗС України.

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Дипломат також висловив переконання, що забезпечення чесного і справедливого миру в Україні відповідає найкращим інтересам Америки та обома політичним сторонам.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) МЗС (4207) Трамп Дональд (6326)


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Топ коментарі
+13
Точно. 😁
Майже кожна зустріч та розмова оберталися скандалом.

А так зашибісь діалог...
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07.11.2024 19:48 Відповісти
+8
так ніхто не проти закінчувати- тут головне на яких умовах
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07.11.2024 19:52 Відповісти
+3
розжирівший. зєля осінню в бааааааааальшой ценє!))
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07.11.2024 19:48 Відповісти
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Та дай бог нашому теляти вовка з"істи.
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07.11.2024 19:44 Відповісти
Замість одного дня - тривалий діалог???
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07.11.2024 22:23 Відповісти
Закінчуйте цю війну вже.
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07.11.2024 19:46 Відповісти
так ніхто не проти закінчувати- тут головне на яких умовах
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07.11.2024 19:52 Відповісти
Повного програшу України не допустить і Трамп, бо це вдарить по залишкам репутації США і його пихатості. Але й виграшу не допустять. Зійдуться десь "пасєрєдінє", як і мріяв один Гундос.
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08.11.2024 01:25 Відповісти
розжирівший. зєля осінню в бааааааааальшой ценє!))
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07.11.2024 19:48 Відповісти
Точно. 😁
Майже кожна зустріч та розмова оберталися скандалом.

А так зашибісь діалог...
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07.11.2024 19:48 Відповісти
ЩОСЬ Я НЕ ЧУЮ !!! ЩОСЬ З КАМЕРАМИ ЧИ ТЕЛЕПЕРЕДАЧЕЙ !?)
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07.11.2024 19:48 Відповісти
БО ЯКЩО НЕМАЄ КОНФЕДЕНЦІЙНОСТІ З СОЮЗНИКАМИ ТО В ЧОМУ СПРАВА В ОПРИЛЮДНЕННІ !!!!!!!!!!!!!!????????????????
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07.11.2024 19:51 Відповісти
Когда два балабола общаются друг с другом без бумажки, причем оба имеют явный пробел в смысловой нагрузке своих речей, то трудно уловить кто кого послал нах
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07.11.2024 19:54 Відповісти
За притяжение двух идиотов гравитация не отвечает,поэтому это самые счастливые отношения.(с)
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07.11.2024 20:49 Відповісти
як же ж хочуть "зелені продажні прорашистські слуги" з,їсти вже сьогодні ,американський хлібчик, котрий ще "трамбон " не спік....Але "по3,14здєть наше "зелене" усьо"
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07.11.2024 19:54 Відповісти
Я не понял. Зеля считает продажу скандала с сыном Байдена индульгенцией для Украины. Ок, дай Бог если так. А если не так? Трампу насрать на Украину. Потому что насрать. А в три дня уже зеледент заканчивал войну... Кому-то надо напоминать?
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07.11.2024 19:55 Відповісти
"...тож у нас також є хороші контакти з Республіканською партією." Джерело:

Ось тут вже не втримався і розреготався.
Заборона виїзду "клятому баризі" на з'їзд республіканців - хороший контакт.
Візит на завод з виробництва зброї без представників республіканців (основних лобістів виробників зброї) - мабуть ще кращий.
Невже вони вважають, що в США всі "єдиний марафон" дивляться? 🤔
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07.11.2024 19:57 Відповісти
Тихий по тихому перданул громко...
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07.11.2024 19:59 Відповісти
Х*у Трамп ложе на тривалий і орієнтований на результат діалог із Зеленським.
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07.11.2024 20:00 Відповісти
Партнерство, пля...
Ти на себе подивись та заплач.
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07.11.2024 20:01 Відповісти
Чим більше "дифірамбів" - тим МЕНШЕ віри!
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07.11.2024 20:03 Відповісти
Два брехуна один одного варті.
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07.11.2024 20:06 Відповісти
Тут одна надія - два клоуни знайдуть один одного.
Шо одне намахене і не при собі, що друге
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07.11.2024 20:07 Відповісти
ага, диалог мыши и удава
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07.11.2024 20:07 Відповісти
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07.11.2024 20:10 Відповісти
вітаю вас, ви подзвонили до всемогутнього трампа.
як що, ви з питань привітати з перемогою натисніть 1
як що ви з питань проституток назвіть 2
як що ви з питань ...... натисніть 3
як що ви ..... натиснить 4
як що .... натисніть 5
6, 7, 8, 9.....
приблизний час очікування два місяці.

Зеленський і Трамп мають тривалий та орієнтований на результат діалог
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07.11.2024 20:13 Відповісти
най нагадає, що вони можуть стати:
1. четвертою ядерною країною, яка получить по морді
2. другою країною, у якої будуть тонути кораблі від країни без флоту
3. 2ю, 3ю або навіть четвертою армією в Україні
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07.11.2024 20:36 Відповісти
Курчат восени рахують , а не коли яйця під квочку заклали .
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07.11.2024 20:37 Відповісти
"Дядя Жора, ти дурак?"(с)
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07.11.2024 20:38 Відповісти
Для ішака не важливо, який це діалог і який результат. Для нього головне процес і фотосесія.
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07.11.2024 20:54 Відповісти
Зеленському не треба було казати, що Трамп не знає, як зупинити війну.
Бо Трамп все знав з самого початку - поступками #уйлу. А от МЗС і Зеленському треба було тримати язика за зубами і дочекатись результатів виборів. Тепер виглядають клоунами.

Не те, що дипломатична грамотність чимось допомогла б. Трамп мав незмінну думку щодо цієї війни і "вмовити" його не зміг би ані Зеленський, ані Борис Джонсон.
Але ж тепер всі ці висловлювання Зеленського і МЗС про Трампа виглядають ще смішніше. Забудьте. Війна закінчилась територіальними поступками кацапам, залишилось це офіційно оформити протягом місяця після інавгурації путінської шльондри Трампа.
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07.11.2024 21:01 Відповісти
а трамп про це знає, чи тіко наш жидорос та мзс?
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08.11.2024 11:33 Відповісти
 
 