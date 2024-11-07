Зеленский и Трамп имеют длительный и ориентированный на результат диалог, - МИД

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа в первый день после победы на президентских выборах в США свидетельствует, что обе стороны ценят совместное стратегическое партнерство.

Об этом заявил на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тот факт, что они разговаривали в первый же день после победы президента Трампа на выборах, говорит сам за себя. Это свидетельствует, что обе стороны ценят стратегическое партнерство Украины и США", - сказал он.

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Тихий подчеркнул, что Зеленский и Трамп имеют длительный, конструктивный и ориентированный на результат диалог и они продолжат поддерживать связь, а сама Украина пользуется двухпартийной поддержкой в США.

"Мы поддерживаем тесный контакт с командой президента Трампа и людьми вокруг него и с обеими партиями, поэтому у нас также есть хорошие контакты с Республиканской партией. И это все обсуждается", - добавил представитель МИД Украины.

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Дипломат также выразил убеждение, что обеспечение честного и справедливого мира в Украине отвечает наилучшим интересам Америки и обеих политических сторон.