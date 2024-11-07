Зеленский и Трамп имеют длительный и ориентированный на результат диалог, - МИД
Разговор президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа в первый день после победы на президентских выборах в США свидетельствует, что обе стороны ценят совместное стратегическое партнерство.
Об этом заявил на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Тот факт, что они разговаривали в первый же день после победы президента Трампа на выборах, говорит сам за себя. Это свидетельствует, что обе стороны ценят стратегическое партнерство Украины и США", - сказал он.
Тихий подчеркнул, что Зеленский и Трамп имеют длительный, конструктивный и ориентированный на результат диалог и они продолжат поддерживать связь, а сама Украина пользуется двухпартийной поддержкой в США.
"Мы поддерживаем тесный контакт с командой президента Трампа и людьми вокруг него и с обеими партиями, поэтому у нас также есть хорошие контакты с Республиканской партией. И это все обсуждается", - добавил представитель МИД Украины.
Дипломат также выразил убеждение, что обеспечение честного и справедливого мира в Украине отвечает наилучшим интересам Америки и обеих политических сторон.
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Майже кожна зустріч та розмова оберталися скандалом.
А так зашибісь діалог...
Ось тут вже не втримався і розреготався.
Заборона виїзду "клятому баризі" на з'їзд республіканців - хороший контакт.
Візит на завод з виробництва зброї без представників республіканців (основних лобістів виробників зброї) - мабуть ще кращий.
Невже вони вважають, що в США всі "єдиний марафон" дивляться? 🤔
Ти на себе подивись та заплач.
Шо одне намахене і не при собі, що друге
як що, ви з питань привітати з перемогою натисніть 1
як що ви з питань проституток назвіть 2
як що ви з питань ...... натисніть 3
як що ви ..... натиснить 4
як що .... натисніть 5
6, 7, 8, 9.....
приблизний час очікування два місяці.
Зеленський і Трамп мають тривалий та орієнтований на результат діалог
1. четвертою ядерною країною, яка получить по морді
2. другою країною, у якої будуть тонути кораблі від країни без флоту
3. 2ю, 3ю або навіть четвертою армією в Україні
Бо Трамп все знав з самого початку - поступками #уйлу. А от МЗС і Зеленському треба було тримати язика за зубами і дочекатись результатів виборів. Тепер виглядають клоунами.
Не те, що дипломатична грамотність чимось допомогла б. Трамп мав незмінну думку щодо цієї війни і "вмовити" його не зміг би ані Зеленський, ані Борис Джонсон.
Але ж тепер всі ці висловлювання Зеленського і МЗС про Трампа виглядають ще смішніше. Забудьте. Війна закінчилась територіальними поступками кацапам, залишилось це офіційно оформити протягом місяця після інавгурації путінської шльондри Трампа.