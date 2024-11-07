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Зеленский и Трамп имеют длительный и ориентированный на результат диалог, - МИД

Зеленський і Трамп

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа в первый день после победы на президентских выборах в США свидетельствует, что обе стороны ценят совместное стратегическое партнерство.

Об этом заявил на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тот факт, что они разговаривали в первый же день после победы президента Трампа на выборах, говорит сам за себя. Это свидетельствует, что обе стороны ценят стратегическое партнерство Украины и США", - сказал он.

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Тихий подчеркнул, что Зеленский и Трамп имеют длительный, конструктивный и ориентированный на результат диалог и они продолжат поддерживать связь, а сама Украина пользуется двухпартийной поддержкой в США.

"Мы поддерживаем тесный контакт с командой президента Трампа и людьми вокруг него и с обеими партиями, поэтому у нас также есть хорошие контакты с Республиканской партией. И это все обсуждается", - добавил представитель МИД Украины.

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Дипломат также выразил убеждение, что обеспечение честного и справедливого мира в Украине отвечает наилучшим интересам Америки и обеих политических сторон.

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) МИД (7031) Трамп Дональд (5850)


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Топ комментарии
+13
Точно. 😁
Майже кожна зустріч та розмова оберталися скандалом.

А так зашибісь діалог...
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07.11.2024 19:48 Ответить
+8
так ніхто не проти закінчувати- тут головне на яких умовах
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07.11.2024 19:52 Ответить
+3
розжирівший. зєля осінню в бааааааааальшой ценє!))
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07.11.2024 19:48 Ответить
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Та дай бог нашому теляти вовка з"істи.
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07.11.2024 19:44 Ответить
Замість одного дня - тривалий діалог???
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07.11.2024 22:23 Ответить
Закінчуйте цю війну вже.
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07.11.2024 19:46 Ответить
так ніхто не проти закінчувати- тут головне на яких умовах
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07.11.2024 19:52 Ответить
Повного програшу України не допустить і Трамп, бо це вдарить по залишкам репутації США і його пихатості. Але й виграшу не допустять. Зійдуться десь "пасєрєдінє", як і мріяв один Гундос.
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08.11.2024 01:25 Ответить
розжирівший. зєля осінню в бааааааааальшой ценє!))
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07.11.2024 19:48 Ответить
Точно. 😁
Майже кожна зустріч та розмова оберталися скандалом.

А так зашибісь діалог...
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07.11.2024 19:48 Ответить
ЩОСЬ Я НЕ ЧУЮ !!! ЩОСЬ З КАМЕРАМИ ЧИ ТЕЛЕПЕРЕДАЧЕЙ !?)
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07.11.2024 19:48 Ответить
БО ЯКЩО НЕМАЄ КОНФЕДЕНЦІЙНОСТІ З СОЮЗНИКАМИ ТО В ЧОМУ СПРАВА В ОПРИЛЮДНЕННІ !!!!!!!!!!!!!!????????????????
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07.11.2024 19:51 Ответить
Когда два балабола общаются друг с другом без бумажки, причем оба имеют явный пробел в смысловой нагрузке своих речей, то трудно уловить кто кого послал нах
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07.11.2024 19:54 Ответить
За притяжение двух идиотов гравитация не отвечает,поэтому это самые счастливые отношения.(с)
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07.11.2024 20:49 Ответить
як же ж хочуть "зелені продажні прорашистські слуги" з,їсти вже сьогодні ,американський хлібчик, котрий ще "трамбон " не спік....Але "по3,14здєть наше "зелене" усьо"
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07.11.2024 19:54 Ответить
Я не понял. Зеля считает продажу скандала с сыном Байдена индульгенцией для Украины. Ок, дай Бог если так. А если не так? Трампу насрать на Украину. Потому что насрать. А в три дня уже зеледент заканчивал войну... Кому-то надо напоминать?
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07.11.2024 19:55 Ответить
"...тож у нас також є хороші контакти з Республіканською партією." Джерело:

Ось тут вже не втримався і розреготався.
Заборона виїзду "клятому баризі" на з'їзд республіканців - хороший контакт.
Візит на завод з виробництва зброї без представників республіканців (основних лобістів виробників зброї) - мабуть ще кращий.
Невже вони вважають, що в США всі "єдиний марафон" дивляться? 🤔
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07.11.2024 19:57 Ответить
Тихий по тихому перданул громко...
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07.11.2024 19:59 Ответить
Х*у Трамп ложе на тривалий і орієнтований на результат діалог із Зеленським.
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07.11.2024 20:00 Ответить
Партнерство, пля...
Ти на себе подивись та заплач.
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07.11.2024 20:01 Ответить
Чим більше "дифірамбів" - тим МЕНШЕ віри!
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07.11.2024 20:03 Ответить
Два брехуна один одного варті.
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07.11.2024 20:06 Ответить
Тут одна надія - два клоуни знайдуть один одного.
Шо одне намахене і не при собі, що друге
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07.11.2024 20:07 Ответить
ага, диалог мыши и удава
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07.11.2024 20:07 Ответить
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07.11.2024 20:10 Ответить
вітаю вас, ви подзвонили до всемогутнього трампа.
як що, ви з питань привітати з перемогою натисніть 1
як що ви з питань проституток назвіть 2
як що ви з питань ...... натисніть 3
як що ви ..... натиснить 4
як що .... натисніть 5
6, 7, 8, 9.....
приблизний час очікування два місяці.

Зеленський і Трамп мають тривалий та орієнтований на результат діалог
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07.11.2024 20:13 Ответить
най нагадає, що вони можуть стати:
1. четвертою ядерною країною, яка получить по морді
2. другою країною, у якої будуть тонути кораблі від країни без флоту
3. 2ю, 3ю або навіть четвертою армією в Україні
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07.11.2024 20:36 Ответить
Курчат восени рахують , а не коли яйця під квочку заклали .
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07.11.2024 20:37 Ответить
"Дядя Жора, ти дурак?"(с)
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07.11.2024 20:38 Ответить
Для ішака не важливо, який це діалог і який результат. Для нього головне процес і фотосесія.
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07.11.2024 20:54 Ответить
Зеленському не треба було казати, що Трамп не знає, як зупинити війну.
Бо Трамп все знав з самого початку - поступками #уйлу. А от МЗС і Зеленському треба було тримати язика за зубами і дочекатись результатів виборів. Тепер виглядають клоунами.

Не те, що дипломатична грамотність чимось допомогла б. Трамп мав незмінну думку щодо цієї війни і "вмовити" його не зміг би ані Зеленський, ані Борис Джонсон.
Але ж тепер всі ці висловлювання Зеленського і МЗС про Трампа виглядають ще смішніше. Забудьте. Війна закінчилась територіальними поступками кацапам, залишилось це офіційно оформити протягом місяця після інавгурації путінської шльондри Трампа.
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07.11.2024 21:01 Ответить
а трамп про це знає, чи тіко наш жидорос та мзс?
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08.11.2024 11:33 Ответить
 
 