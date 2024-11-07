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Новости Помощь Украине
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Сокращение помощи Украине приведет к увеличению российских зверств, а не к переговорам, - МИД

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Сокращение поставок военной поддержки в Украину приведет не к переговорам с Кремлем, а к распространению войны и увеличению российских зверств против украинского народа.

Об этом заявил на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если Украина будет иметь меньшую поддержку, война будет распространяться и россияне будут совершать больше зверств против украинского народа. И тогда это заставит снова общественное мнение в странах партнерах восстановить поддержку", - сказал он.

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Тихий добавил, что Киев не рассматривает сценарии сокращения Соединенными Штатами своей военной помощи, потому что, по мнению МИД Украины, это не в интересах США.

Автор: 

МИД (7031) переговоры (5090) помощь (7905)


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Топ комментарии
+10
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в історію України:
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07.11.2024 20:21 Ответить
+7
Тобто, якщо людською мовою, влада буде продовжувати красти гроші, а не вкладати їх у виробництво/купівлю зброї, тому "дєньгі, дєньгі давай!" (с)
Я правильно зрозумів?
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07.11.2024 20:26 Ответить
+3
Асфальтори і шашличнікі ! Вийті із строя !!!! Курск брать будем!! До послєднєго посполітого
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07.11.2024 20:40 Ответить
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Скорочення допомоги Україні призвете до збільшення російських звірств

Тоді вже так:
призвете то спільшення російських сфірстф
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07.11.2024 20:06 Ответить
Як добре, що російські працівники фєрм так " тщатєльно" юзають український сайти
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07.11.2024 20:16 Ответить
Там де могли використовувати снаряди тепер прийдеться використовувати людей.
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07.11.2024 20:07 Ответить
Це як?
Людей з гармат вистрілювати?
касапський ідіотизм немає меж
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07.11.2024 22:33 Ответить
Замість війни технікою і арт.снарядами прийдеться воювати піхотою. Так зрозуміліше?
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07.11.2024 22:50 Ответить
Території звільняє(захоплює) ЗАВЖДИ піхота, а не снаряди.
Кажи ясніше що хотів сказати - не мути.
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07.11.2024 22:53 Ответить
А я думав, що МЗС України повідомить громадянам, що у звязку з виборами президента США, який проти військової допомоги Україні, ми зброю і ********** будемо робити самі. Та ні, цього зелені слуги не говорять, а знову у всьому в них винні західні країни, що таким чином буде збільшення російських звірств проти українського народу. А для чого тоді нарід 73% вибирав Боневтіка, щоб їх лякав, що якщо США не дадуть зброю і гроші, то нам каюк?
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07.11.2024 20:17 Ответить
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в історію України:
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07.11.2024 20:21 Ответить
Хто підскаже, звідки заголовок? З УП? Хочеться пруф глянути, та зєлєбобікам тикати скріншот ))
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07.11.2024 20:46 Ответить
На Главкомі знайшов :

Голова Комітету ВР з податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти виділення додаткових коштів для українських військових. Про це https://www.facebook.com/1217668243/posts/10220887504036861/?d=n заявив народний депутат Володимир В'ятрович на своїй Фейсбук-сторінці.

«Одіозний «слуга народу» Гетманцев - той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає «фашизмом» - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити з закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, «незбалансований» і «популістський»!», - пише нардеп.

Він нагадав, що на будівництво й ремонт доріг цього року передбачено 140 мільярдів гривень, а на закупівлю, ремонт, модернізацію озброєнь та техніки збройних сил - лише 28 мільярдів.

«Закатувати астрономічні суми в асфальт в умовах, коли наші військові частини недоукомплектовані людьми та справною технікою, не кажучи вже про ******* озброєння, Гетманцев вочевидь вважає дуже «збалансованим», - підкреслив В'ятрович.

Він також подякував 254 депутатам, «які не дослухалися до істерики свого колеги, що втратив зв'язок з реальністю, і проголосували за включення нашого законопроєкту до порядку денного»..
.....
Також багато інших заголовків. Цікаво, це ж начебто прямі докази для справ про диверсії/Держзраду.... Йой, та я ж забув що Українських спецслужб немаж вже, все ОПа як альфа_і_амєга
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07.11.2024 20:53 Ответить
Тобто, якщо людською мовою, влада буде продовжувати красти гроші, а не вкладати їх у виробництво/купівлю зброї, тому "дєньгі, дєньгі давай!" (с)
Я правильно зрозумів?
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07.11.2024 20:26 Ответить
Асфальтори і шашличнікі ! Вийті із строя !!!! Курск брать будем!! До послєднєго посполітого
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07.11.2024 20:40 Ответить
Есть 300 млрд долларов замороженных российских активов. Все спрашивают: "Что вы будете делать, если Трамп не будет поддерживать?". А можно нам взять 300 миллиардов, которые принадлежат нам и купить на эти деньги во всех странах мира оружие? Можно мы будем сами решать что с этими деньгами делать? - Зеленский
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07.11.2024 20:41 Ответить
Це дійсно аморально - є гроші злодія і тирана, а "західний світ" мовчки дивиться як країна стікає кров'ю та каже "процедура така, ми не можемо швидко"....
Але головне то відсунути Квартальний Каганат, !!!! Або всі гроші - тільки на рахунки військових частин, виробників зброї та пенсіонерів/інвалідів/переселенців!!
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07.11.2024 20:48 Ответить
А то , що ваша зешобла Південь розмінувала , не привело до звірств ?
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07.11.2024 21:56 Ответить
А всім плювати
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07.11.2024 22:14 Ответить
 
 