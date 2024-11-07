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Сокращение помощи Украине приведет к увеличению российских зверств, а не к переговорам, - МИД
Сокращение поставок военной поддержки в Украину приведет не к переговорам с Кремлем, а к распространению войны и увеличению российских зверств против украинского народа.
Об этом заявил на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если Украина будет иметь меньшую поддержку, война будет распространяться и россияне будут совершать больше зверств против украинского народа. И тогда это заставит снова общественное мнение в странах партнерах восстановить поддержку", - сказал он.
Тихий добавил, что Киев не рассматривает сценарии сокращения Соединенными Штатами своей военной помощи, потому что, по мнению МИД Украины, это не в интересах США.
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Тоді вже так:
призвете то спільшення російських сфірстф
Людей з гармат вистрілювати?
касапський ідіотизм немає меж
Кажи ясніше що хотів сказати - не мути.
які увійшли в історію України:
Голова Комітету ВР з податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти виділення додаткових коштів для українських військових. Про це https://www.facebook.com/1217668243/posts/10220887504036861/?d=n заявив народний депутат Володимир В'ятрович на своїй Фейсбук-сторінці.
«Одіозний «слуга народу» Гетманцев - той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає «фашизмом» - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити з закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, «незбалансований» і «популістський»!», - пише нардеп.
Він нагадав, що на будівництво й ремонт доріг цього року передбачено 140 мільярдів гривень, а на закупівлю, ремонт, модернізацію озброєнь та техніки збройних сил - лише 28 мільярдів.
«Закатувати астрономічні суми в асфальт в умовах, коли наші військові частини недоукомплектовані людьми та справною технікою, не кажучи вже про ******* озброєння, Гетманцев вочевидь вважає дуже «збалансованим», - підкреслив В'ятрович.
Він також подякував 254 депутатам, «які не дослухалися до істерики свого колеги, що втратив зв'язок з реальністю, і проголосували за включення нашого законопроєкту до порядку денного»..
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Також багато інших заголовків. Цікаво, це ж начебто прямі докази для справ про диверсії/Держзраду.... Йой, та я ж забув що Українських спецслужб немаж вже, все ОПа як альфа_і_амєга
Я правильно зрозумів?
Але головне то відсунути Квартальний Каганат, !!!! Або всі гроші - тільки на рахунки військових частин, виробників зброї та пенсіонерів/інвалідів/переселенців!!