Сокращение помощи Украине приведет к увеличению российских зверств, а не к переговорам, - МИД

Сокращение поставок военной поддержки в Украину приведет не к переговорам с Кремлем, а к распространению войны и увеличению российских зверств против украинского народа.

Об этом заявил на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если Украина будет иметь меньшую поддержку, война будет распространяться и россияне будут совершать больше зверств против украинского народа. И тогда это заставит снова общественное мнение в странах партнерах восстановить поддержку", - сказал он.

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Тихий добавил, что Киев не рассматривает сценарии сокращения Соединенными Штатами своей военной помощи, потому что, по мнению МИД Украины, это не в интересах США.