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Новини Допомога Україні
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США виділили Україні $1,3 млрд на компенсацію видатків Держбюджету

Долар

8 листопада Міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний Директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали грантову угоду в рамках Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Метою Проєкту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема, соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мінфіна.

Угода про грант передбачає залучення Україною траншу в рамках Проєкту PEACE in Ukraine, що складається з:

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  • 1,35 млрд доларів США – грант від Сполучених Штатів Америки;

  • 10,8 млн євро – кошти з Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

Кошти надійдуть до держбюджету України вже найближчими днями.

"Вдячний Уряду Сполучених Штатів, країнам-партнерам, а також команді Світового банку за надважливу фінансову підтримку та партнерство у вирішальний для України час. Залучені кошти стануть вагомим внеском у забезпечення першочергових соціальних видатків держбюджету України", - наголосив Сергій Марченко.

Від початку повномасштабного вторгнення завдяки проєкту PEACE in Ukraine Мінфін залучив вже майже 28 млрд доларів США та понад 1,4 млрд євро бюджетної підтримки.

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Окрім того, Мінфін відданий підзвітному та прозорому процесу залучення фінансування. Разом з компанією Делойт Консалтинг, яка реалізує проєкт USAID SOERA, здійснюється моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine – перевірку за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у рамках проєкту PEACE in Ukraine.

У межах співпраці зі Світовим банком усі виплати здійснюються на підставі щомісячних звітів, окремо за кожною категорією працівників та одержувачів соціальної державної допомоги. Цей механізм сприяє швидкому виділенню коштів Уряду України, забезпечуючи при цьому прозорість використання наданої фінансової допомоги.

Автор: 

Світовий банк (828) Мінфін (3669) США (23632) фінансування (3169)


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Спецпенсії силовиків)
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08.11.2024 19:23 Відповісти
прокурорам інвалідам
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08.11.2024 19:42 Відповісти
Зараз з'являється коментарі про те що Байден нічого не зробив для мудрого українського народу, але після річного царювання Дональда "підстрілене вухо" навіть до цих товаришів дійде ким був Джо Байден для України.
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08.11.2024 19:45 Відповісти
Будете щ чого прокурорам та суддям пенсії з інвалідності та за вислугу років сплачувати
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08.11.2024 19:50 Відповісти
тим часом:
"Адміністрація президента Байдена зняла заборону на розміщення американських підрядників в Україні, дозволивши їм безпосередньо сприяти в обслуговуванні наданих США озброєнь, таких як F-16 та системи Patriot" - повідомляє Павло Нусс в https://t.me/nusspavlo/18232
Питання - а чи військових підрядників?
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08.11.2024 20:51 Відповісти
A где делись все звездоболы здесь, которые постоянно пишут , что США уссались, усрались, путьку испугались и т.п.? Побежали получать свои пенсии по липовым инвалидностям, на которые деньги пришли?
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09.11.2024 02:41 Відповісти
 
 