Світовий банк виділить Україні ще $750 мільйонів на підтримку реформ

Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на суму $750 млн.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, кошти будуть надані в межах проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE), який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз.

Частина цієї суми буде виділена з фонду ADVANCE Ukraine, що підтримується Урядом Японії.

"Реалізація програми допоможе зміцнити роботу державних інституцій в умовах війни, надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі. Реформи у межах проєкту спрямовані на покращення ефективності управління публічними інвестиціями та державними фінансами. У разі потреби фінансування може бути збільшене", – деталізував Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Україна та Світовий банк підписали угоди про запуск нового проєкту "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) вартістю майже $600 млн.

До того Світовий банк оголосив про започаткування в Україні нової програми розвитку приватного сектору RISE на $593 млн. Очікується, що нова програма дозволить підтримати 20 тис. малих та середніх підприємств (МСП), а також допоможе створити та зберегти щонайменше 40 тис. робочих місць.