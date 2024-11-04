Україна підписала угоду зі Світовим банком про нову програму для бізнесу на $600 мільйонів

Україна та Свтовий банк підписали угоди про запуск нового проєкту "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) вартістю майже $600 мільйонів.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже $600 млн у межах нової програми. Про її започаткування домовилися під час зустрічей на Spring Meetings у Вашингтоні. І сьогодні відповідні угоди з Банком підписали Мінфін та Мінекономіки", – написав голова уряду.

Він уточнив, що новий новий проєкт RISE спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу в Україні, "зелений" перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки. Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми – понад $1 млрд.

"Це істотно посилить українську економіку та зміцнить український малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам", – додав Шмигаль.

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Як повідомлялося, раніше Світовий банк оголосив про започаткування в Україні нової програми розвитку приватного сектору RISE на $593 млн. Очікується, що нова програма дозволить підтримати 20 тисяч малих та середніх підприємств (МСП), а також допоможе створити та зберегти щонайменше 40 тисяч робочих місць.

Фінансування програми RISE складається з $283 млн з трастового фонду ADVANCE Ukraine, який підтримала Японія, $300 млн від Спеціальної програми Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для відновлення України та Молдови та $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Програма передбачає фінансування, орієнтоване на результат, яке може бути збільшене в залежності від надходження додаткових коштів.