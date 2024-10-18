Світовий банк різко погіршив прогноз для економіки України на 2025 рік

Світовий банк зберіг свій прогноз стосовно зростання економіки України за підсумками 2024 року на рівні 3,2%, що відповідає очікуванням, оголошеним на початку року, однак суттєво погіршив прогноз на 2025 рік

Про це йдеться в повідомленні Світового банку.

"В Україні значні збитки від російського вторгнення та масштабні перебої з постачанням електроенергії, ймовірно, уповільнять зростання з 5,3% минулого року до 3,2% цього року", – сказано в повідомленні.

На наступний рік Світовий банк прогнозує сповільнення зростання до 2%, хоча раніше прогнозувалося збільшення ВВП України у 2025 році на 6,5%.

"Прогноз зростання економіки України на 2025 рік знижено на 4,5 відсоткових пункта (в.п.) – до 2%, що відображає припущення щодо продовження військових дій", – уточнюється в Економічному огляді Світового банку для регіону Європи та Центральної Азії.

Втім, у 2026 році економіка України може зрости вже на 7%, хоча раніше Світовий банк прогнозував її зростання на 5,1%.

Водночас Світовий банк покращив прогноз зростання ВВП Росії: за оновленим прогнозом, у 2024 році він зросте на 3,2% (раніше очікувалося зростання на 2,9%), у 2025 – на 1,6% (попередній прогноз – 1,4%), а у 2026 році – на 1,1% (без змін).

Наприкінці вересня повідомлялося, що Національний банк України прогнозує зростання економіки на 3,7% цього року, незважаючи на складну ситуацію в енергетиці.

Міжнародний валютний фонд прогнозує за підсумками 2024 року зростання реального ВВП України на рівні 3% за інфляції у 9%.

Своєю чергою український уряд прогнозує зростання ВВП за підсумками 2024 року на 3,5% та його уповільнення в наступному році до 2,7%.

Окрім того, Європейський банк реконструкції та розвитку напикінці вересня зберіг прогноз зростання ВВП України в 2024 році на рівні 3%, але погіршив його на 2025 рік – із 6% до 4,7%.