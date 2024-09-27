Нацбанк зберіг прогноз зростання економіки на 3,7% попри складну ситуацію в енергетиці

Національний банк України прогнозує зростання економіки на 3,7% цього року, незважаючи на складну ситуацію в енергетиці.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Ми залишаємося в парадигмі базового сценарію прогнозу, який презентували в липні. Попри виклики, економіка цьогоріч зросте на 3,7%. Припущення щодо дефіциту електроенергії на цей рік – 7%. Якщо не буде нових значних руйнувань, ми його можемо навіть поліпшити в жовтні", – зазначив Пишний.

Він додав, що попри все, ділові очікування в серпні повернулися до висхідного тренду.

Пишний зауважив, що банки об'єдналися для фінансової підтримки відновлення енергетики. Кількість заявок, які банки вже задовольнили в частині кредитування як малих, так і великих потужностей – більше тисячі.

"На сьогодні профінансовано понад 100 МВт. Система набирає обертів, конкуренція між банками зростає, буде профінансовано значно більше", – підкреслив голова НБУ.

Він також нагадав, що в жовтні 2022 року було створено проєкт PowerBanking, і на сьогодні є 2440 відділень, які можуть підтримати функціонування в умовах блекауту.

"Але навіть в цьому напрямі робота не зупиняється. Наприклад, зараз ми напрацьовуємо регламенти, що дадуть змогу зменшити вплив технологічних перерв", – сказав Пишний.

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Як повідомлялося, у липні Національний банк України (НБУ) покращив прогноз зростання ВВП України у 2024 році до 3,7%, проте трохи погіршив припущення щодо відновлення економіки у 2025-2026 роках – до 4-5% на рік.

Уряд прогнозує зростання ВВП за підсумками 2024 року на 3,5% та його уповільнення у наступному році до 2,7%.