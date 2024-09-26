ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році. Але він кращий, ніж у МВФ, Нацбанку та уряду

Європейський банк реконструкції та розвитку зберіг прогноз зростання ВВП України в 2024 році на рівні 3%, але погіршив його на 2025 рік – із 6% до 4,7%.

Про це свідчать новий звіт ЄБРР, передає Інтеракс-Україна.

"Знищення потужностей і об'єктів генерації та передачі електроенергії негативно впливає на українську економіку і вже перервало чотири квартали суттєвого зростання ВВП. З огляду на це, банк знизив свій прогноз зростання для України на 2025 рік до 4,7% порівняно з 6% у травневому звіті", – йдеться у документі.

Водночас оновлений прогноз ЄБРР оптимістичніший, ніж в уряді України (2,7%), МВФ (2,5-3,5%) та Національного банку (4,1%).

Як пояснив регіональний економіст ЄБРР Дімітар Богов агентству, банк очікує наступного року поліпшення справ в енергетиці та оборонно-промисловому комплексі (ОПК).

"Ми вважаємо, що ситуація з енергопостачанням покращиться порівняно з цим роком. Наразі докладається багато зусиль для поліпшення ситуації, які, ймовірно, принесуть результати наступного року. Крім того, нещодавно ЄС оголосив про збільшення підтримки для збільшення внутрішніх потужностей і експорту електроенергії в Україну", – сказав він.

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Як очікують у ЄБРР, краща ситуація з постачанням електроенергії у 2025 році також позитивно вплине на внутрішнє виробництво. Крім того, поштовх економіці надасть робота чорноморського морського коридору та нарощування військового виробництва.

Як повідомлялося, у липні Національний банк України (НБУ) покращив прогноз зростання ВВП України у 2024 році до 3,7%, проте трохи погіршив припущення щодо відновлення економіки у 2025-2026 роках – до 4-5% на рік.

Уряд прогнозує зростання ВВП за підсумками 2024 року на 3,5% та його уповільнення у наступному році до 2,7%.