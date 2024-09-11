Відновлення економіки України сповільниться. МВФ оновив прогноз зростання ВВП та інфляції

Міжнародний валютний фонд прогнозує за підсумками 2024 року зростання реального ВВП України на рівні 3% за інфляції у 9%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку за результатами роботи місії МВФ.

У МВФ наголосили, що політика української влади, висока адаптивність населення та бізнесу, а також стійке зовнішнє фінансування дали змогу підтримати макроекономічну та фінансову стабільність. Так, реальний ВВП у першому кварталі 2024 року зріс на 6,5% р/р, а міжнародні резерви були достатніми – на рівні $42,3 млрд станом на 1 вересня.

Утім, за прогнозом Фонду, у другому півріччі 2024 року економічне зростання в Україні сповільниться через наслідки атак росіян на енергетичну інфраструктуру, вплив війни на ринок праці та рівень очікувань ділової активності.

Прогноз зростання реального ВВП за підсумками 2024 року – на рівні 3%, а інфляції – до 9%.

"Вирішення проблеми дефіциту електроенергії напередодні зими є критично важливим і вимагає скоординованих зусиль, у тому числі за участю міжнародних партнерів. Економічне зростання у 2025 році прогнозується Фондом на рівні 2,5-3,5%. Водночас ризики прогнозу є надзвичайно високими", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, раніше МВФ очікував зростання ВВП України у 2024 році у діапазоні від 2,5% до 3,5% за інфляції 8%.